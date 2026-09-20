freundlich12°
DE | FR
burger
International
USA

Das sagt Ed Sheeran an seinem ersten Konzert nach Macklemore-Rausschmiss

FILE - Ed Sheeran performs at the 2023 New Orleans Jazz &amp; Heritage Festival in New Orleans on April 29, 2023. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Ed Sheeran
Ed Sheeran will kein Aktivist sein.Bild: keystone

Das sagt Ed Sheeran an seinem ersten Konzert nach Macklemore-Rausschmiss

20.09.2026, 04:27

Bei seinem ersten Konzert nach dem Ausschluss von Rapper Macklemore aus dem Vorprogramm seiner US-Tour aufgrund von propalästinensischen Äusserungen hat Popstar Ed Sheeran (35) zu der Kontroverse Stellung bezogen. «Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich ok, dass ich jetzt einige Worte sage zu dieser vergangenen Woche», sagte Sheeran übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei dem Konzert in der US-Ostküstenmetropole Philadelphia.

Er sei es gewohnt, dass seine Musik kritisiert werde. «Aber in dieser Woche habe ich Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen und ich musste schwierige Entscheidungen treffen und ich mache Fehler und es tut mir so, so leid.» Er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen – «deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter».

Pro-Palästina-Demo vor dem Stadion

Die Kontroverse habe ihn «in die Mitte eines wichtigen und leidenschaftlichen Arguments über die Redefreiheit und das komplexeste politische Thema des Planeten» geworfen, sagte Sheeran weiter. Anschliessend verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf. Vor dem Stadion, in dem das Konzert stattfand, hatten sich US-Medienangaben zufolge einige propalästinensische Demonstranten versammelt.

Pro-Palestinian demonstrators waves a flags and hold signs during a protest before an Ed Sheeran concert in Philadelphia, Saturday, Sept. 18, 2026. (AP Photo/Allie Ippolito) Macklemore Ed Sheeran
Vor dem Stadion in Philadelphia, in dem Ed Sheerana auftrat, kam es zu einer Pro-Palästina-Kundgebung.Bild: keystone

Der US-Rapper Macklemore hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass er nach propalästinensischen Äusserungen aus dem Vorprogramm von Sheerans restlicher «Loop»-Tour gestrichen worden sei. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musiker mit ihm und sagten ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran ab. Sheeran hatte betont, der Rausschmiss von Macklemore sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine. (sda/dpa)

Die Sheeran/Macklemore-Sage aufgedröselt:

Die ganze Musikwelt spricht über Macklemore und Sheeran – die Kontroverse in 4 Punkten
Die ganze Musikwelt spricht über Macklemore und Sheeran – die Kontroverse in 4 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Arosa Electronica Festival
1 / 5
Arosa Electronica Festival
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flavia spielt Amor am Gurtenfestival
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
US-Militär: Vier Tote bei Angriff auf Schmugglerboot in der Karibik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein von Drogenschmugglern in der Karibik genutztes Schnellboot zerstört und dabei vier Menschen getötet. Das für die Region zuständige Militärkommando Southcom veröffentlichte ein Video zu seiner Mitteilung, auf dem ein fahrendes Boot von einem nicht identifizierbaren Geschoss getroffen wird und in einem riesigen Feuerball aufgeht. Zuvor habe der Geheimdienst herausgefunden, dass das Schnellboot von Drogenschmugglern genutzt wurde, hiess es. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen.
Zur Story