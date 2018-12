George Bush Senior sponserte ein Kind auf den Philippinen – und keiner wusste davon

Die Vereinigten Staaten trauern immer noch um den kürzlich verstorbenen, 41. Präsidenten der USA, George H. W. Bush. Aber nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Asien trauert man – oder besser gesagt ein junger Mann.

Wie erst nach seinem Tod bekannt wurde, hatte der betagte Ex-Präsident seit 2002 einen kleinen Jungen aus den Philippinen, damals sieben Jahre alt, gesponsert.

Former President George H.W. Bush secretly sponsored a 7-year-old boy in the Philippines for ten years using a pseudonym, the nonprofit who connected them reveals. The boy didn't find out who was sponsoring him until he had graduated from the program. https://t.co/ZTImVZhB40

Der kleine Junge wusste lange nichts von der Berühmtheit seines Brief-Paten, der mit anderem Namen unterzeichnete. In seinem ersten Brief schrieb Bush ihm: