Deutscher sperrt Frau 12 Jahre ein und misshandelt sie – verrhaftet

Deutscher sperrt Frau 12 Jahre ein und misshandelt sie – verhaftet

In Frankreich wurde ein deutscher Staatsbürger verhaftet, der seine Frau seit 2011 gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten und gefoltert haben soll.

Ein 55-jähriger Mann wurde am Montag im französischen Forbach unter Verdacht der Freiheitsberaubung, schweren Vergewaltigung, Folter und Barbarei festgenommen. Seine 53-jährige Frau wurde nackt, und mit kahl geschorenem Kopf in einem abgesperrten Zimmers aufgefunden. Sie wurde sofort in ein Spital eingeliefert. Das ist übereinstimmenden Medienberichten zu entnehmen.

Sowohl beim Opfer als auch beim mutmasslichen Täter handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Forbach liegt unmittelbar an der Grenze zu Deutschland.

Der Frau soll es am Sonntag gelungen sein, die deutschen Rettungskräfte in Wiesbaden darüber zu informieren, dass sie seit 2011 gegen ihren Willen festgehalten werde. Daraufhin führte die französische Polizei die erste Kontrolle durch. Am Montagmorgen wurde der Mann verhaftet.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler eine Folterbank und ein Notizbuch. Zudem waren alle Räume im Haus vergittert – begründet wurde dies gegen aussen damit, dass die neun im Haushalt lebenden Katzen nicht entlaufen.

(yam)