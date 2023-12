Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen an Prager Universität

Elf Tote und Dutzende Verletzte nach Schüssen an Prager Universität

An der Universität in Prag sollen Schüsse abgefeuert worden sein. Wie viele Personen verletzt oder tot sind, ist bislang unklar.

Mehr «International»

Polizeikräfte auf dem Balkon der philosophischen Fakultät der Universität Prag. Bild: keystone

An einer Hochschule in der Prager Innenstadt sollen Schüsse gefallen sein. Es gebe Tote und Verletzte, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag mit. Nach ersten Informationen soll es zu dem Vorfall an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jan-Palach-Platz gekommen sein. Dort werden Geisteswissenschaften unterrichtet.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Sie rief die Menschen auf, die Gegend weiträumig zu meiden. Anwohner sollten nicht aus dem Haus gehen. Kurz darauf teilte die Polizei auf der Plattform X (vormals Twitter) mit, dass der Schütze eliminiert sei.

Auf Fotos war zu sehen, wie Studenten das Gebäude mit erhobenen Armen verlassen. Zur Zahl der Toten und Verletzten gab es zunächst keine näheren Angaben. Der Jan-Palach-Platz befindet sich nur wenige Hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke entfernt.

Auf X teilte ein Nutzer ein Bild von einer verrammelten Tür eines Klassenzimmers im Gebäude. Er habe sich darin verbarrikadieren können, bevor der Schütze versuchte, die Tür zu öffnen.

Der Bürgermeister von Prag, Bohuslav Svoboda, äußerte sich kurz nach dem Vorfall ebenfalls auf X:

«Ich bin völlig schockiert über das, was an der Philosophischen Fakultät in Prag passiert ist. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir werden sie informieren, sobald wir weitere Details wissen.»

(t-online)