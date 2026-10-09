Video: watson/emanuella kälin

Passagier dringt auf Rollfeld ein und stiehlt Gepäckschlepper

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Am Dienstag drang ein Mann auf das Rollfeld des John-Wayne-Flughafens in Santa Ana, Kalifornien, und stahl ein Fahrzeug.

Der 26-Jährige war auf dem Weg nach Seattle und gelangte durch eine Zugangstür am Gate auf das Rollfeld. Mit dem Gepäckeschlepper fuhr er in der Nähe der Flugzeuge entlang. Dabei verursachte er einen Unfall und versuchte, ein Toiletten-Entsorgungsfahrzeug zu stehlen. Dieses Vorhaben wurde jedoch von der Flughafenpolizei verhindert.

Er wurde wegen Fahrzeugdiebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung festgenommen. Dies geht aus Medienberichten hervor, die sich auf das Orange County Sheriff’s Department berufen.

Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf den Flughafenbetrieb gehabt, erklärten Vertreter des Flughafens.

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(emk)

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