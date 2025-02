Flugzeug liegt nach Crash auf dem Rücken – alle Passagiere offenbar wohlauf

Erst vor wenigen Wochen hatte der Zusammenstoss einer Passagiermaschine mit einem Helikopter in Washington zu einem schweren Unfall mit mehr als 60 Toten geführt. (hkl/sda/dpa)

«Rettungsteams sind im Einsatz. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder sind wohlauf», hiess es weiter. Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

Ein Kanzler-«Quadrell» mit seltsamen Schweiz-Bezügen

Eine Woche vor der Bundestagswahl trafen sich die Spitzen der vier grössten Parteien zur Fernsehdebatte. Der Erkenntnisgewinn war bescheiden, und davon profitiert vor allem einer.

Als ARD und ZDF am letzten Sonntag ein Duell mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz durchführten, mangelte es nicht an Kritik. Es sei ein Format im Stil der alten Bundesrepublik, das nicht zur heutigen Politiklandschaft passt, hiess es. Diese ist unübersichtlicher als in den Zeiten des «Dreiklangs» von CDU/CSU, SPD und FDP.