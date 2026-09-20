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Kanada: Premier Mark Carney macht sich über Trumps Gesikulierungen lustig

Video: watson/nina bürge

Er muss selber lachen: Hier trollt Mark Carney Donald Trump

20.09.2026, 10:5320.09.2026, 10:55

Bei einer Rede, die der kanadische Premierminister Mark Carney am Freitag hielt, hat er die Handbewegungen des US-Präsidenten Donald Trump nachgemacht. Dies ganz zur Unterhaltung der anwesenden Politiker und Journalisten. Schau dir den gestikulierenden Carney im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Rede drehte sich eigentlich um die Energieversorgung der kanadischen Grossstädte während des Winters. Als er sich die Imitierung erlaubte, konnte sich auch der kanadische Premierminister das Lachen nicht mehr verkneifen.

Vor wenigen Wochen hat Donald Trump massiv mehr Zölle auf Produkte aus Kanada erhoben. Darunter zum Beispiel auf Alkohol, Milch oder auch Motorräder. Auch beschloss der US-Präsident, den See, der unmittelbar an der Grenze der beiden Länder liegt, von Lake Ontario zu Lake America umbenennen. Entsprechend angespannt ist die Lage zwischen den beiden nordamerikanischen Staaten.

Carney macht nach diesen Vorfällen Annäherungsversuche an Europa und liebäugelt mit der Idee, dass Kanada eine Allianz mit der EU gründen könnte und sich somit politisch und wirtschaftlich von den USA entfernen würde.

Der US-Präsident scheint hingegen nicht erfreut über diese Ideen und hat der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit höheren Zöllen für die EU oder einer Einstellung des Handels, gedroht falls man diese Allianz mit Kanada eingehen würde. Zudem meinte er, dass er die Idee für lächerlich halten würde. All das scheint Carney nicht davon abzuhalten, sich noch ein Spässchen zu erlauben. (nib)

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Kanadas Premier Carney wehrt sich gegen Trumps Politik
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