Video: watson/Fabian Welsch

Reaktion auf Pelosi-Besuch – Chinas Panzer fahren vor Taiwan auf

Als Reaktion auf den Besuch von Nancy Pelosi hat Chinas Volksbefreiungsarmee die Drohkulisse mit Manövern, Schiessübungen, Militärflugzeugen und Kriegsschiffen nahe Taiwan erhöht. Auch Taiwan setzte am Dienstag sein Militär in erhöhte Einsatzbereitschaft, wie die Nachrichtenagentur CNA berichtete.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi am Dienstagabend in Taipeh gelandet. Es ist der ranghöchste Besuch aus den USA seit einem Vierteljahrhundert im freiheitlichen Taiwan, das die Führung in Peking nur als Teil der Volksrepublik China ansieht.

Mit der unangekündigten Visite hat sich Pelosi über die Warnungen aus Peking hinweggesetzt. Um das Hotel, wo Pelosi übernachten dürfte, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Am Mittwoch könnte es ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen geben. (fwe/sda)

