Sibirische Stadt versinkt in schwarzem Schnee đŸ˜Č



Diese sibirische Stadt versinkt gerade in schwarzem SchneeđŸ˜Č

In der sibirischen Region Kuzbass, in der sich eines der grössten Kohlefelder der Welt befindet, schneite es schwarzen Schnee. Bewohner in der NÀhe des Bergwerks posten Videos, in denen ganze Strassen und Stadtteile mit der ungewöhnlichen , «Schwarzen Pracht» bedeckt sind.

