Video: watson/nina bürge

«Jungs, die im Mädchensport mitmachen» – das versteht JD Vance unter Sozialismus

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Während einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) hat sich der US-Vizepräsident auf Nachfrage eines anwesenden Journalisten zu Sozialismus geäussert. Gefragt wurde er, wie er persönlich Sozialismus definiert und wieso er denkt, dass in den USA immer mehr sozialistische Kandidaten in der Politik aufkommen. Schau dir die Antwort des Vizepräsidenten im Video an:

Video: watson/nina bürge

Definition von Sozialismus laut Duden Definition 1:

Entwicklungsstufe, die auf gesellschaftlichen oder staatlichen Besitz der Produktionsmittel und eine gerechte Verteilung der Güter an alle Mitglieder der Gemeinschaft hinzielt.



Definition 2:

Politische Richtung, Bewegung, die den gesellschaftlichen Besitz der Produktionsmittel und die Kontrolle der Warenproduktion und -verteilung unterstützt.



Eigentlich ging es bei der Pressekonferenz in der US-Hauptstadt Washington D. C. um die Massnahmen gegen Betrugsbekämpfung. So zum Beispiel bei Kreditkarten oder Aufenthaltsbewilligungen.

Zusätzlich wurde kommuniziert, dass die US-Regierung beschlossen hatte, den Software-Hersteller Microsoft aus dem Visa-Verfahren auszuschliessen. Dieses ermöglichte bisher ausländischen Fachkräften des Software-Unternehmens die Einwanderung und die Arbeit in den USA.

Dieses Verfahren wird bereits seit einiger Zeit vom US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. Grund dafür ist, dass dadurch US-amerikanische Arbeitskräfte benachteiligt würden und die Firmen lieber Arbeitskräfte oder Spezialisten aus dem Ausland einstellten. Unternehmen wie Microsoft argumentierten hingegen, dass es in den USA meist nicht die passenden oder genügenden Spezialisten gebe und man deswegen auf ausländische Kräfte angewiesen sei.

Vance betonte bei der Pressekonferenz, dass das Verfahren zum dauerhaften Aufenthalt von Mitarbeitern von Microsoft stark missbraucht worden sei. Deswegen würden sie nun von dem Programm ausgeschlossen, genau so wie auch der Photoshop-Entwickler Adobe.

Microsoft erklärte daraufhin in einer Stellungnahme, dass sie im vergangenen Geschäftsjahr rund 6000 solcher Anträge eingereicht hätten. Dabei sei es auch darum gegangen den Aufenthalt von bestehenden Mitarbeitern zu verlängern oder zu verändern. Ob dies stimmt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. (nib)