Wie rechtsextreme Elite-Soldaten und Polizisten für den «Tag X» planen

Emma Amour

8 neue Dinge über Sex, Liebe und mich

Selbst Krisenzeiten wie diese haben was Gutes. So lerne ich den Zyklopen im Schnelldurchlauf kennen, bin nicht mehr so Anti-Analsex und schnalle, wie sehr ich sogar Cleos Köter liebe.

Sprichwörter und Redewendungen finde ich hohl. Ausser die eine, die Cleo bei jeder Krise auftischt. Wenn Sophie oder ich mal wieder alles schwarz sehen, das noch längst nicht eingetroffen ist, sagt Cleo jeweils «Wir gehen über das Brüggli, wenn wir da angekommen sind».

Seit wir das so machen, ist alles weniger schlimm geworden. Ausser jetzt gerade. Wegen des Corona-Lockdowns läuft alles anders. Vor allem aber läuft es so, dass wir so viel Zeit wie noch nie zuvor, also ich zumindest nicht, …