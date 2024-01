Sturm «Isha» in Irland: Hunderttausende ohne Strom – Videos zeigen extreme Bedingungen

Laut «Irish Times» strichen Fluggesellschaften am Flughafen Dublin bis Sonntagabend mindestens 148 Flüge. Auch im Zug- und Busverkehr kam es demnach zu Behinderungen, zahlreiche Bäume seien auf Strassen gestürzt. Eine für mehrere Regionen geltende Warnung wegen starker Winde bleibe bis Montagabend in Kraft.

In Irland sind Medienberichten zufolge aufgrund des Sturms «Isha» mindestens 170'000 Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen vom Stromnetz abgeschnitten worden. Das berichtete die «Irish Times» am Sonntagabend unter Berufung auf einen Stromversorger.

Warum ausgerechnet China das Klimaproblem lösen wird

China investiert mehr in nachhaltige Energie als alle anderen Länder zusammen.

Die News aus dem Reich der Mitte sind derzeit auf der schlechten Seite. Chinas Bevölkerung ist um zwei Millionen Menschen geschrumpft, die Wirtschaft serbelt, an den Finanzmärkten herrscht Tristesse und die Wahlen in Taiwan waren eine Ohrfeige an die Adresse von Peking. Ist das Wirtschaftswunder vorbei? Versinkt China in einer gewaltigen «Falle der mittleren Einkommen», wie es in der Ökonomie heisst?