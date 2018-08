Brasilien hat nun einen Präsidentschaftskandidaten, der im Knast sitzt

Im Kanton Graubünden ist ein «Tante Ju»-Flugzeug abgestürzt – auf 2540 Meter Höhe

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich auf 2540 Metern über Meer. Die Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht, dafür sei es noch zu früh, hiess es am frühen Samstagabend.

Wie der Hersteller Ju-Air nun auf seiner Internetseite bestätigte, handelt es sich um ein Flugzeug des Modells Ju-52.: «Wir haben die traurige Pflicht, mitzuteilen, dass eines unserer Flugzeuge Ju-52 heute, …