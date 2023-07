Am 6. Juli 2023 waren zeitweise mehr als 20'000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. bild: screenshot flightradar

So viele Flüge wie am Donnerstag gab es an einem Tag noch nie – so sah es in Zürich aus

134'396 – am vergangenen Donnerstag wurde ein neuer Rekord an kommerziellen Flügen aufgestellt. Zeitweise waren über 20'000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. In der Schweiz wurde jedoch kein Höchstwert verzeichnet.

Die Corona-Pandemie hat das Wachstum des internationalen Flugverkehrs gemäss Experten um 15 bis 20 Prozent verlangsamt. Trotzdem wurde letzte Woche ein neuer Rekord verzeichnet: Am 6. Juli wurden innert 24 Stunden 134'396 kommerzielle Flüge durchgeführt. So viele wie noch nie, seit der Onlinedienst flightradar24.com im Jahr 2006 seinen Dienst aufgenommen hat.

Zeitweise befanden sich über 20'000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Der Blick auf die Weltkarte zeigt eindrücklich das Ausmass des Rekordtages: Nur über der Ukraine, der Sahara, weiten Teilen Russlands und dem Himalaya gab es grössere Fluglöcher. Die Umrisse der USA und von Europa sind vor lauter Fliegern gar kaum mehr zu erkennen.

Insgesamt hoben am letzten Donnerstag weltweit sogar 250'381 Flieger ab. Bei den zusätzlichen Maschinen handelt es sich um Fracht-, Militär- und Privatflugzeuge. Der Allzeit-Rekord vom 26. Mai dieses Jahr wurde in dieser Kategorie knapp verpasst. Damals wurden innert 24 Stunden gar 254'666 Flüge verzeichnet.

Der nächste Rekord ist aber bereits in Sicht: Der Höchstwert an kommerziellen Flügen vom 6. Juli könnte noch diesen Sommer gebrochen werden. Denn gemäss den Vor-Pandemie-Statistiken fliegen die meisten Menschen Ende Juli und Anfang August in die Ferien. Vor dem Corona-Einbruch war der 25. Juli 2019 der Tag mit den meisten kommerziellen Flügen. Damals hoben innert 24 Stunden 130'185 Flugzeuge ab.

Kein Rekord im Schweizer Luftraum ...

Zeigen sich die Rekordzahlen auch in der Schweiz? Wir fragen bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide nach, wie viele Flugzeuge täglich im Schweizer Flugraum verzeichnet werden. «Die Angaben von Flightradar24 sind grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen, da längst nicht alle Flugzeuge erfasst werden. Aber die Stossrichtung ist korrekt», schreibt Mediensprecher Vladi Barrosa.

In der Schweiz habe sich der Luftverkehr den Vor-Corona-Verhältnissen wieder angenähert. Aber: «Gesamthaft liegen wir im ersten Halbjahr 2023 weiterhin rund 13 Prozent hinter den damaligen Werten und wir stellen eine gewisse Volatilität fest.» Der bisher verkehrsreichste Tag im Jahr 2023 war in der Schweiz der 16. Juni mit 4154 kontrollierten Flugzeugen im Luftraum.

... und auch nicht am Flughafen Zürich

Auch am Flughafen Zürich war der 6. Juli kein Rekordtag. 743 Flugbewegungen (An- und Abflüge) wurden hier registriert. Mediensprecherin Bettina Kunz schreibt auf Anfrage: «Der 6. Juli war verhältnismässig ein ‹normaler› Tag in Zürich.» 2023 verzeichneten 24 Tage mehr Flugbewegungen als der 6. Juli. Der intensivste Tag seit Ende der Corona-Pandemie war am Flughafen Zürich der 7. Juli 2023 mit 819 Flugbewegungen. Was sich in Kloten aber auch zeigt: Die Werte von 2019 werden wohl bald wieder erreicht:

Trotzdem dürfte es jetzt rund um die Sommerferien wieder zu viel «Verkehr» am Flughafen Zürich kommen. Kunz schreibt: «Wir erwarten in den Sommerferien einzelne Spitzentage mit rund 100'000 Passagieren. Der Rekord-Spitzentag war der 28. Juli 2019 (Vor-Corona) mit rund 115'000 Passagieren.»