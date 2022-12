LNG-Markt: Angekommen im Wilden Westen

Mit dem geruhsamen Anzapfen von Pipelinegas ist es vorbei in Deutschland. Jetzt muss sich unser Nachbar dem Wettbewerb auf dem LNG-Markt stellen – und der hat seine eigenen Regeln.

Anja Stehle / Zeit Online

Ein Artikel von

Jede Krise hat ihre Gewinner. Maria Angelicoussis ist so eine. Die Griechin besitzt eine der weltweit grössten Privatreedereien, die Angelicoussis Group in Athen. Ende 2021, damals floss noch unentwegt Gas aus Russland nach Europa, sass sie bei einer Tagung für Reeder auf dem Podium und prophezeite dem verflüssigten Erdgas (LNG) einen ordentlichen Nachfrageschub in den nächsten Jahren. Ihr Unternehmen habe daher weitere vier Tanker für den Transport von LNG bestellt. 45 solcher Spezialschiffe hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits in ihrer Flotte.

Der FSRU-Frachter Neptun ist der Teil des einzigen privat finanzierten LNG-Terminals (Lubmin, Deutschland). Bild: keystone

Griechische Reeder haben den Trend hin zu LNG früh erkannt. Anders die deutschen, die ihre Flotten noch mit keinem einzigen Tanker für den LNG-Transport aufgestockt haben. Es ist ein weiteres Beispiel für die Versäumnisse der deutschen Energiepolitik. Jahrzehntelang hatte sich die Bundesrepublik an russisches Gas gebunden und den Einstieg in den LNG-Markt verschlafen. Jetzt soll innerhalb kürzester Zeit alles anders werden. Am Wochenende nimmt in Wilhelmshaven erstmals ein Terminal für den Import von Flüssiggas an der deutschen Küste seine Arbeit auf.

Immerhin. Nur: Was soll da eigentlich anlanden? Bislang sind keine langfristigen Lieferverträge deutscher Energiekonzerne bekannt. Das meiste Gas zieht an Deutschland vorbei nach Asien, geladen auf Tankern, die für die nächsten Jahre ausgebucht sind. Im Wettbewerb um Flüssiggas ist Deutschland ein Neuling, bei den Lieferanten steht es am Ende der Warteschlange für Neuverträge. Der deutschen Wirtschaft bleibt deshalb nichts anderes übrig, als sich auf dauerhaft unsichere Zeiten einzustellen.

Extrem dynamisch und stark schwankend

Wie die LNG-Welt aussieht, mit der es Deutschland jetzt zu tun hat, wird bei einem Blick in die Vergangenheit deutlich. Als man noch fest an nie endende russische Gaslieferungen durch die Röhre Nord Stream 1 glaubte. So eine Pipeline hat viele gute Seiten: Sie sichert eine stete Lieferung von Gas in einer Richtung und zu einem bestimmten Punkt. Weil die Investitionskosten hoch sind, verpflichten sich Import- und Exportland auch meist zur dauerhaften Abnahme von Gas – dass solche Zusagen auch gebrochen werden können, weiss Europa erst seit diesem Jahr. In den Jahren davor bedeutete der Bezug von Pipelinegas in der Regel aber mehr Stabilität und stete Preisen. Der Markt für flüssiges Erdgas ist das Gegenteil, er sei «extrem dynamisch, die Preise schwanken stark», sagt der Analyst Tobias Federico von der Beratungsagentur Energy Brainpool.

Den Kauf von LNG kann man sich in etwa so vorstellen wie eine nasse Seife – schwer zu fassen und noch schwieriger festzuhalten. Anders als beim Transport durch ein ePipeline kann sich der Bestimmungsort einer LNG-Lieferung schlagartig ändern. So ist es gängige Praxis, dass in den Exportländern Schiffe ohne Ziel ablegen. Je nachdem, in welchem Hafen der höchste Preis gilt, ändert sich die Route. «Die Möglichkeit, dass ein mit LNG beladenes Schiff sowohl in Europa als auch in Asien anlegen könnte, sorgt dafür, dass die Marktpreise stark an die Entwicklungen anderer Länder gekoppelt sind», sagt Analyst Federico. Ist es in Japan kalt, steigt dort die Nachfrage – und die Preise gehen auch in Europa rauf.

«Früher haben wir in Deutschland schon gestöhnt, wenn der Erdgaspreis mal von 25 Euro auf 15 Euro pro Megawattstunde gefallen ist», sagt Federico. Andere Länder seien längst Schlimmeres gewohnt. Japan beispielsweise ist aufgrund seiner geografischen Lage schon immer auf LNG angewiesen. Dort springt der Preis für Gas mal auf 40, mal auf 80 Euro pro Megawattstunde, und das sei «völlig normal».

Selbst Schiffe, deren Fracht vorher für ein Land bestimmt ist, ändern auf hoher See noch ihre Richtung. Das bedeutet zwar Vertragsbruch und kann Strafen nach sich ziehen. Winkt andernorts jedoch genug Geld, spielt das keine Rolle. Von spontanen Kursänderungen seien zuletzt vor allem finanzschwache Länder wie Bangladesch, Pakistan oder Myanmar betroffen gewesen, sagt die Geschäftsführerin des Energiehändlerverbands Deutschland, Barbara Lempp. Vor allem die EU-Staaten haben seit Beginn des Ukraine-Krieges viele Tanker in ihre Häfen gelockt.

Werbetour ohne Erfolg

Auch Deutschland war bereit, viel Geld zu bezahlen. Der Bundesregierung blieb nichts anderes übrig, denn langfristige Lieferverträge hat es bisher noch nicht. Die Werbetouren von Kanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Exportländer wie Katar oder Kanada konnten daran auch nichts ändern.

Einzig der US-Konzern Conoco Philipps hat es geschafft, mit Katar einen Vertrag über Lieferung von LNG abzuschliessen. Ab 2026 soll über einen Zeitraum von 15 Jahren flüssiges Erdgas nach Brunsbüttel geliefert werden. Deutsche Unternehmen wie Uniper kaufen derzeit vor allem am kurzfristigen Spotmarkt LNG ein. Weil eigene Importterminals fehlen, landen diese Mengen an Anlagen in Rotterdam in den Niederlanden, im belgischen Zeebrugge und im französischen Dunkerque.

Das am Spotmarkt gekaufte LNG liesse sich zwar auch an die deutschen Terminals liefern, sagt Lempp. Sie plädiert aber für langfristige Verträge mit festen Mengen und Preisen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. «Das ist insbesondere für die Industrie wichtig, da sie ihre Energiekosten kalkulieren muss.» Lempp befürchtet, dass Deutschlands Wirtschaft in den nächsten Jahren erheblich ins Schwanken kommen könnte, wäre das Land nur noch auf den Spotmarkt angewiesen.

Die deutschen Energieunternehmen machen zurzeit allerdings keinen besonders vertrauenswürdigen Eindruck. Uniper und das früher als Gazprom Germania bekannte Unternehmen Sefe standen in diesem Jahr kurz vor dem Bankrott und sind mittlerweile verstaatlicht. Bleibt unter den hiesigen Energiekonzernen nur noch RWE, das ebenfalls die Grösse hätte, Verträge von solcher Tragweite abzuschliessen. «Das ist natürlich ein Nachteil für Verhandlungen und könnte ein Grund sein, weshalb wir derzeit nur einen Vertrag haben», sagt Federico.

Wer will schon mit Unternehmen, deren Zukunft völlig offen ist, Geschäfte machen. Dabei haben die Energiekonzerne selbst grosses Interesse an Verträgen mit fixen Preisen und Mengen, sonst sei man den «erratischen Preisschwankungen total ausgesetzt» und komme in «grosse finanzielle Schwierigkeiten», wenn man die Verträge mit Stadtwerken wiederum einhalten müsse, betont Lempp.

Doch wollen Länder wie Katar überhaupt nach Europa liefern, wenn die Volkswirtschaften in etwa 20 Jahren keine fossilen Brennstoffe mehr nutzen, also dekarbonisiert sein sollen, und dadurch auch kein LNG-Bedarf mehr besteht? Bei langfristigen Lieferverträgen verpflichtet sich auch der Käufer, eine feste Menge an Gas abzunehmen. Das liesse sich schwer mit den Klimazielen vereinbaren.

Tanker langfristig gebucht

Auch bei den Transportkapazitäten muss sich Deutschland künftig hinten einreihen. Die meisten Tanker sind langfristig gebucht. Sie fahren nach Indien, Südkorea oder China, das lässt sich nicht einfach so auflösen. Angesichts der grossen Nachfrage aus Europa steigen längst auch die Schiffskosten. Nach Angaben des Brokerhauses Clarksons Platou sind die Frachtkosten für das Chartern eines LNG-Tankers von 80'000 auf 120'000 US-Dollar pro Tag gestiegen.

Deutsche Reeder spielen in dem boomenden Markt keine Rolle. «In der deutschen Handelsflotte gibt es keine Gastanker, die LNG über Langstrecken transportieren können», räumte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger, kürzlich ein. Die grossen Player sitzen in Norwegen oder Griechenland, wie etwa die Angelicoussis Group. Seit rund fünf Jahren haben sie stark in LNG-Tanker investiert und kontrollieren heute über ein Fünftel der weltweiten Kapazitäten.

Wenn es hart auf hart kommt, hat Deutschland also keine Flotte, auf die es zurückgreifen könnte. Und auch keine Werft, die solche Schiffe baut. Die sitzen wiederum in Südkorea, Russland und China – nicht unbedingt Länder, die ein Interesse daran haben, dass Europa künftig gut mit Brennstoff versorgt ist. Während sich ein LNG-Tanker nicht mal eben so schnell bauen lässt, dürfte es wenigstens bei den Exporten demnächst etwas bewegen. Die USA und Katar wollen ihre Gasförderung ausbauen, dann dürften auch die deutschen Energiekonzerne zum Zug kommen. Letztlich ist die Energieversorgung eine Geldfrage. Wer am meisten bietet, bekommt auch mehr Gas. Und dass die Bundesregierung dazu bereit ist, jeden erdenklichen Betrag aufzubringen, um die Versorgung zu gewährleisten, hat sie in diesem Jahr bewiesen.

