Patagonia-Gründer verschenkt seine Outdoor-Firma – um gegen den Klimawandel zu kämpfen

Der exzentrische Kletterer, der mit seiner unkonventionellen Interpretation des Kapitalismus widerwillig zum Milliardär wurde, verschenke sein Unternehmen, konstatiert die «New York Times».

Der Gründer und bisherige Besitzer der Outdoor-Firma Patagonia, Yvon Chouinard, hat sein Unternehmen an gemeinnützige Stiftungen übertragen. Damit will der 83-Jährige sein Vermögen für Umweltschutz zur Verfügung stellen.

Chouinard erklärt in einer Stellungnahme:

«Wir mussten einen Weg finden, um mehr Geld in die Bekämpfung des Klimawandels stecken zu können und die Werte der Firma gleichzeitig intakt zu halten.» quelle: patagonia.com

Der aussergewöhnliche Schritt wird offensichtlic von der ganzen Familie des Firmengründers getragen: Anstatt das Unternehmen zu verkaufen oder an die Börse zu bringen, hätten Chouinard, seine Frau und die zwei erwachsenen Kinder ihre Anteile an Patagonia an einen speziell konzipierten Trust und eine gemeinnützige Organisation übertragen.

Der «New York Times» zufolge beläuft sich Patagonias Firmenwert auf rund 3 Milliarden Dollar. Alle Gewinne – dem Bericht nach etwa 100 Millionen Dollar pro Jahr –, die nicht wieder ins Unternehmen investiert werden, sollen künftig über eigens dafür gegründete Stiftungen für den Kampf gegen Erderwärmung und für Naturschutz verwendet werden.

«Hoffentlich wird dies eine neue Form von Kapitalismus beeinflussen, die am Ende nicht zu ein paar reichen und einem Haufen armer Menschen führt.» Yvon Chouinard quelle: new york Times

Die Patagonia Inc. ist ein 1973 gegründeter, in Ventura (Kalifornien) ansässiger Hersteller von Outdoor-Bekleidung. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 20201 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Dollar.

Patagonia sei weiterhin ein gewinnorientiertes Unternehmen, heisst es auf der Website, wo eigens ein Frage-Antwort-Bereich eingerichtet wurde wegen der Ankündigung.

Patagonia werde auch weiterhin jedes Jahr 1 Prozent des Umsatzes an gemeinnützige Organisationen spenden, die sich für den Umweltschutz einsetzen.

