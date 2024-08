Börsencrash: Leitindex in Japan erholt sich im frühen Handel

Nach dem deutlichen Absturz hat sich der japanische Leitindex Nikkei am Dienstag im frühen Handel erholt. Er stieg am Morgen (Ortszeit) um zehn Prozent.

Am Vortag hatte der Nikkei-Index um mehr als zwölf Prozent nachgegeben und mit einem Minus von 4451,28 Zählern den grössten Punktabsturz binnen eines Handelstages seiner Geschichte erlebt.

Der Nikkei erholte sich am Dienstagmorgen. Bild: keystone

Auch an den europäischen Börsen in Frankfurt am Main, Paris und London war es am Montag abwärts gegangen. In den USA verlor der Dow Jones 2,6 Prozent, der Technologieindex Nasdaq gab um 3,4 Prozent nach. Der Schweizer Leitindex SMI fiel um 2,8 Prozent auf 11'543,25 Punkte zurück. Auf diesem Niveau hatte er letztmals Anfang Mai notiert.

Hintergrund der Turbulenzen sind Analysten zufolge insbesondere schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, welche die Sorge vor einer möglichen Rezession befeuerten. (sda/afp)