Kinderarbeit in den USA: Schlachthof putzen mit 13, Drinks mixen mit 14

In den USA fehlen Arbeitskräfte – besonders in Jobs, die niemand mehr machen will. Immer mehr Bundesstaaten begünstigen Kinderarbeit, um das Problem zu lösen.

Johanna Roth / Zeit Online

Es klingt wie eine Geschichte aus einem Schwellenland: Zwei Zehnjährige, die in einem Fast-Food-Restaurant Spätschichten schieben – und dafür kein Geld bekommen. Zugetragen hat sie sich aber mitten in den Vereinigten Staaten, in Louisville im Bundesstaat Kentucky. Nicht nur die beiden Zehnjährigen, von denen ein Elternteil ebenfalls in der Filiale beschäftigt gewesen sein soll, schufteten bis zwei Uhr nachts. Neben den beiden arbeiteten dort rund 25 Kinder zwischen 14 und 15 Jahren ausserhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten. Sie wischten den Boden, packten Menüs und bedienten sogar die Fritteuse, obwohl dies erst ab 16 erlaubt ist. Ein McDonald's-Filialbesitzer muss deswegen nun 212'000 US-Dollar Strafe zahlen.

Reinigungsarbeiten sind oft Billigjobs. Bild: keystone

In den USA verdienen viel mehr Kinder als in Deutschland ihr Taschengeld selbst – zum Beispiel mit Rasenmähen oder Ferienjobs. Aber auch Kinderarbeit ist häufig, wo Minderjährige in Jobs ausgebeutet werden, die eigentlich Erwachsene ausüben müssten. McDonald's in Kentucky ist kein Einzelfall, wenn auch in Bezug auf das Alter der Arbeitskräfte ein besonders extremer.

Wo und wie Minderjährige – also unter 18-Jährige – arbeiten dürfen, ist in den USA im sogenannten Fair Labor Standards Act (FLSA) geregelt, einem Gesetz von 1938. Der FLSA verbietet «ausbeuterische Kinderarbeit» und legt grobe Untergrenzen für Sicherheit, Löhne und Arbeitszeiten fest. Unter 14 Jahren sind nur die klassischen Taschengeldjobs wie Zeitungen austragen oder Babysitten erlaubt. Dachdecken und ähnlich gefährliche Tätigkeiten sind erst ab 18 legal. Ausnahmen gelten im elterlichen Unternehmen und für landwirtschaftliche Arbeit.

Seit 2015 nehmen Verstösse drastisch zu. Behörden ermittelten einen Anstieg um 283 Prozent. Allein von 2021 zu 2022 steigerten sich die Fälle um 37 Prozent. Im vergangenen Jahr beschäftigten 835 Unternehmen mehr als 3'800 Kinder widerrechtlich. Immer wieder fliegen auch grosse Konzerne auf, die Kinder oder Jugendliche in Bereichen oder zu Zeiten beschäftigen, in denen sie in der Schule oder im Bett sein sollten.

Tausende werden ausgebeutet

Vor einigen Monaten musste der Autohersteller Hyundai zugeben, dass bei einem seiner Zulieferer im Bundesstaat Alabama unter anderem eine 13-Jährige aus Guatemala Autoteile zusammenbaute. Im Februar verhängte das US-Arbeitsministerium eine Strafe von 1.5 Millionen US-Dollar für die überregional tätige Reinigungsfirma PSSI, die Kinder ab 13 Jahren in Schlachthöfen Maschinen mit scharfen Klingen reinigen und mit Chemikalien hantieren liess. Kurz darauf deckte die New York Times auf, wie aus Lateinamerika geflüchtete Kinder und Jugendliche von Unternehmern im ganzen Land ausgebeutet werden – Zwölfjährige als Dachdecker, Fabrikarbeiterinnen oder Bauarbeiter. So etabliert zeigte dieses System, so viele Lieferketten waren betroffen, dass kaum ein Endverbraucher in den USA davon ausgehen kann, noch nie ein Produkt made in USA konsumiert zu haben, für das Kinder und Jugendliche ausgebeutet wurden.

Brendan Skip Mark, Professor an der University of Rhode Island, forscht seit Jahren zu Kinderarbeit in den USA. Dass deren Anteil steigt, führt er auch darauf zurück, dass immer mehr Angestellte sich in Gewerkschaften organisieren und gegen niedrige Löhne wie schlechte Arbeitsbedingungen protestieren. «Kinder sind viel leichter auszunutzen als Erwachsene», sagt er. «Erst recht Kinder ohne Papiere. Sie können sich nirgends beschweren, sonst riskieren sie, abgeschoben zu werden.» Oder sie könnten ihrer Familie kein Geld mehr schicken. «Für ein Unternehmen, das nur an die Gewinnmaximierung denkt, sind sie ein regelrechter Traum», sagt Mark.

Erst die Berichte der New York Times zur Ausbeutung von minderjährigen Geflüchteten änderten etwas. Nur einen Tag später kündigte die Regierung an, eine behördenübergreifenden Arbeitsgruppe zu bilden. Sie forderte den Kongress auf, die Strafen für Arbeitgeber bei Verstössen zu erhöhen. Dabei hätte sie selbst längst handeln können: Immer wieder, auch das zeigten Recherchen der NYT, wurden verantwortliche Behörden auf Fälle hingewiesen, in denen etwa Unternehmer sich als Sponsor für unbegleitete Minderjährige anboten und die Kinder den Aufwand dann abarbeiten liessen. Aber sie taten nichts. Dass Präsident Joe Bidens innenpolitische Beraterin Susan Rice vor einigen Tagen ihren Posten räumen musste, soll auch damit zusammenhängen.

Bild: LAIF

Bundesstaaten können über die in den Arbeitsrechtsbestimmungen des FLSA hinausgehende Schutzbestimmungen erlassen, sofern sie nicht im Widerspruch zum geltenden Bundesrecht stehen. Warum aber drehen immer mehr von Staaten bereits geltenden Bestimmungen zurück – gerade jetzt, da sich die Beispiele von ausgebeuteten Kindern und Jugendlichen häufen?

In den vergangenen zwei Jahren haben mindestens zehn von Staaten Gesetze zum Abbau der entsprechenden Regulierungen geschrieben oder bereits beschlossen. Einige dieser Entwürfe ermöglichen mehr, als etwa nur die Arbeitszeiten für gewöhnliche Teenagerjobs auszuweiten: Sie gestatten, dass Kinder körperlich anstrengende Aufgaben an potenziell gefährlichen Arbeitsplätzen übernehmen.

Am Donnerstag verabschiedete Iowas Parlament ein Gesetz, laut dem Jugendliche ab 16 Jahren zu denselben Arbeitszeiten wie Erwachsene arbeiten dürfen, 14- und 15-Jährige ausserdem in potenziell gefährdenden Bereichen, die bisher verboten waren, etwa in Kühlhäusern. Wenige Tage zuvor brachten die Republikaner in Wisconsin einen neuen Gesetzentwurf ein, der es schon ab 14 Jahren erlauben würde, in Bars und Restaurants Alkohol auszuschenken – obwohl man in den USA erst ab 21 Jahren trinken darf. Und in Arkansas ist es seit Kurzem einfacher, Arbeitskräfte unter 16 Jahren einzustellen: Die Eltern müssen nicht mehr eine entsprechende Erlaubnis unterschreiben.

Für die Arbeitgeber wiederum bedeutet dies, dass sie das Alter der Jugendlichen nicht mehr verifizieren müssen. Und wer kann schon aus einem Gesicht lesen, ob jemand 13 oder doch schon 14 Jahre alt ist?

Der Staat soll sich raushalten

Während die Biden-Regierung sich bemüht, geltendes Recht umzusetzen, arbeiten einzelne Staaten daran, die Regeln zu lockern – vor allem republikanisch regierte. Dass die Partei Deregulierung befürwortet, überrascht wenig. Der Staat solle sich heraushalten, auch bei der Frage, ob Jugendliche schon reif für den Arbeitsmarkt seien, lautet ihre Haltung. Sogenannte parental rights, elterliche Bestimmungsrechte, dagegen könne kaum jemand etwas haben – und so nutzt die Partei dies als Motto, mit dem sie derzeit eine konservative bis rechtsreaktionäre Agenda bewirbt.

Dass sich dieser Kulturkampf nun auch auf die Lockerung der Regeln gegen Kinderarbeit erstreckt, ist besonders einer Lobbygruppe zu verdanken, die sich Foundation for Government Accountability nennt und in Florida sitzt. Sie setzte sich laut Recherchen der Washington Post unter anderem bei Abgeordneten in Iowa dafür ein, die geltenden Regeln zu lockern – unter anderem mit dem Argument, dass Jugendliche frühzeitig an Berufe herangeführt werden sollten. Und das verfängt offenbar: «Wir werden dank dieser Bemühungen eine Generation von qualifizierten Führungskräften hervorbringen» – so formuliert es der republikanische Senator Jason Schultz, einer der Urheber des Gesetzesvorschlags in Iowa. Aber wie genau hilft es da, schon mit 14 hinter der Theke zu stehen oder an einem Schultag bis 21 Uhr zu arbeiten?

«Natürlich kann es sinnvoll sein, schon vor dem Schulabschluss Erfahrungen zu sammeln», sagt Arbeitsmarktforscher Mark. Die traditionelle Hochschulkarriere sei nicht für alle das Richtige. «Dazu kommt die sehr amerikanische Vorstellung von Erfolg, sich von unten nach oben zu arbeiten.» Viele Unternehmen stellten es auch deshalb so dar, dass sie den Kindern etwas Gutes täten, indem sie sie beschäftigten.

Um Altruismus dürfte es den wenigsten Unternehmern gehen, die sich auf der Suche nach billigem Personal bei Minderjährigen umschauen. Erst recht nicht Lobbyverbände wie Americans for Prosperity, der von dem rechtskonservativen Milliardär Charles Koch unterstützt wird und sich unter anderem für den Gesetzentwurf in Iowa eingesetzt hat. Tatsächlich sind es nicht nur republikanisch regierte Staaten, die Kinderarbeit mit Lockerungen erleichtern – auch New Jersey ist darunter, wo die Demokraten in der Mehrheit sind. Gouverneur Phil Murphy unterzeichnete im vergangenen Jahr ein Gesetz, laut dem Jugendliche ab 16 in den Ferien bis zu 50 Stunden in der Woche arbeiten dürfen.

Der Hintergrund: Dem Land fehlen Arbeitskräfte. Die Pandemie hat den US-Arbeitsmarkt leer gefegt, insbesondere in Niedriglohnbranchen, deren Arbeitsbedingungen und Löhne wenig attraktiv sind, etwa in der Gastronomie. Nicht nur, weil sich Angebot und Nachfrage von Jobs verändert haben. Es fehlen Menschen: 1.1 Millionen sind in den USA an einer Covid-Infektion gestorben, besonders gefährdet waren Arbeiter in sogenannten blue-collar-jobs. Bis zu vier Millionen sind wegen Long Covid derzeit arbeitsunfähig.

Die Wirtschaftslage beeinflusst aber nicht nur den Arbeitsmarkt. Sie bringe auch Familien verstärkt dazu, ihre Kinder arbeiten zu schicken, sagt Brendan Skip Mark. «Für manche reicht es sonst schlicht nicht zum Leben. Dazu kommt, dass Bildung heutzutage kein Weg mehr aus der Armut ist.» Das Schul- und Studiensystem in den USA sei schlecht und teuer. «Also sagen sich viele, sie hätten bessere Chancen fürs Leben, wenn sie arbeiten gehen statt zur Schule.»

Die Strafen werden eingepreist

Dagegen wie auch gegen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt gebe es naheliegendere und sinnvollere Mittel, als Kinder und Jugendliche Jobs machen zu lassen, die sonst niemand mehr haben wolle, sagt der Arbeitsmarktforscher Mark – allen voran ein höherer und flächendeckend geltender Mindestlohn. «Man könnte die Leute besser bezahlen, um die Jobs wieder attraktiver zu machen. Man könnte bessere Gesundheits- und Sozialleistungen anbieten oder am besten gleich eine universelle Krankenversicherung.» Regierungsverantwortliche sollten den Standpunkt vertreten: «Wenn ein Unternehmen es sich nicht leisten kann, seinen Arbeitnehmern einen angemessenen Lohn zu zahlen, sollte es nicht im Geschäft sein.» Aber für solche grundsätzlichen Änderungen fehlt die Mehrheit im US-Kongress.

Verstösse zu ahnden und Unternehmern entsprechend abzuschrecken, erschwert wiederum der Föderalismus: Nicht in allen Bundesstaaten haften Unternehmen für Subunternehmen. Und die Geldstrafen sind verkraftbar: Bei einem erstmaligen Verstoss gegen die Regelungen zur Kinderarbeit liegen sie pro Kind bei maximal 15'000 US-Dollar. Vielerorts wird deutlich weniger fällig: Im von Demokraten regierten Bundesstaat Colorado etwa zahlt man nur 20 bis 100 US-Dollar.

«Selbst wenn man die Beträge verdoppelt, preisen die Unternehmen sie in ihre Kalkulationen schlicht mit ein», sagt Mark. «1.5 Millionen US-Dollar Strafe hat ein Unternehmen wie PSSI an einem Tag wieder drin.» PSSI, der Reinigungsdienstleister für Schlachthöfe, scheint mit diesem Betrag tatsächlich noch gut weggekommen zu sein. Er feuerte seinen Geschäftsführer und legte einen Fonds auf, um «das Wohlergehen der Kinder in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu verbessern». Sein Umfang: zehn Millionen US-Dollar.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.