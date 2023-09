Der heimliche Milliardär: Er machte sein Geld mit Gazprom

Der tschechische Milliardär hat die Schweiz zu seinem sicheren Hafen erkoren. Still, leise und erfolgreich baut Karel Komárek ein Imperium – und sorgt sich dabei um einen tadellosen Ruf.

Christian Mensch / ch media

Mehr «International»

Karel Komárek, hier mit seiner Frau im Kennedy Center Wien, ist dem gesellschaftlichen Auftritt nicht abgeneigt. Nur in der Schweiz bleibt er diskret. Bild: www.imago-images.de

Im Val de Bagnes bei Verbier hat Karel Komárek seine Heimadresse. Der Kanton Wallis bietet Gutbetuchten eine Pauschalbesteuerung. Und Komáreks Vermögen wird auf 8 Milliarden Dollar geschätzt. Wie häufig er sich mit seiner Frau und den vier Kindern tatsächlich in seinem Chalet im Schweizer Skiressort aufhält, ist allerdings nicht klar. Denn eine öffentliche Person ist er in seiner Heimat. In Prag tritt er als schillernder Mäzen der Schönen Künste und der Wohltätigkeit auf und dort steht auch der imposante, gläserne Firmenkomplex mit dem grossen K auf der Fassade.

Der Anfangsbuchstabe seines Namens im runden Kreis steht für die Karel Komárek Companies Group, kurz: KKCG. Der steuerliche Hauptsitz der Investmentgesellschaft befindet sich allerdings nicht in der tschechischen Metropole, sondern seit einigen Jahren diskret in der Luzerner Altstadt. Doch die Holding dieser Holding ist wiederum im liechtensteinischen Ruggel angemeldet. Und letztlich gehören alle Aktien einer liechtensteinischen Stiftung, der Valea Foundation, die sich grundsätzlich selbst gehört – wobei ihr einziger Nutzniesser Karel Komárek ist.

Ein Imperium mit mehr als 200 Firmen in 36 Ländern

Die Luzerner Wirtschaftsförderung ist stolz auf den Neuzuzug. «KKCG macht aus jeder Herausforderung eine Erfolgsgeschichte», heisst es ohne weitere Angaben auf der Behörden-Website. Gemäss Komáreks Linkedin-Profil ist die KKCG eine von Europas am schnellsten wachsende Investmentgesellschaft. Assets im Wert von 9 Milliarden Euro würden verwaltet, 10'000 Mitarbeitende in 36 Ländern stünden auf den Lohnlisten. Konsolidierte Geschäftsberichte sind keine publiziert, dafür eine Liste der Beteiligungen per Ende 2022, die über 200 Firmen aufzählt. Weitere sind mittlerweile dazugekommen.

Komáreks KKCG steht vorrangig auf vier Pfeilern; Glückspiel und Lotterie, Energie, Technologie sowie Immobilien. Wie in einem riesigen Stammbaum mit vier Hauptästen sind die Beteiligungen strukturiert. Er zeigt eine erstaunliche Transparenz für ein privates Unternehmen – es ist seine Form, um die öffentliche Wahrnehmung seiner Person und seiner Aktivitäten unter Kontrolle zu haben.

Dazu gehört eine halbwegs schlüssige Erzählung, wie er zum Milliardär geworden ist. 1992 habe er sich von seinem Vater 300'000 tschechische Kronen geborgt, um mit der M.O.S. Hodonin in das Geschäft mit Industriearmaturen einzusteigen. Zwei Jahre später war er im Gasgeschäft, drei Jahre später auch im Ölgeschäft fest etabliert. Es folgte eine Expansion über die Grenze und im Jahr 2000 der Einstieg ins Finanzgeschäft.

Reichtum mit dem strategischen Partner Gazprom

Komárek setzte auf Gasspeicher und auf den russischen Partner Gazprom, was seinen Reichtum zehn Jahre lang mehrte. 2004 stieg er als Investor in die Reisebranche ein, kaufte zu und verkaufte später diesen Bereich an den deutschen Rewe-Konzern. Mitte der Nullerjahre verlegte er zeitgleich mit manchen russischen Oligarchen den Firmenhauptsitz aus der Heimat Tschechien nach Zypern, dem europäischen Offshore-Paradies. Immer neue Investments kamen dazu.

Der operative Hauptsitz der KKCG steht in Prag. bild: Kkcg

Bis 2010 arbeitete Karel Komárek im Verbund mit seinem Vater und seiner Schwester; seit einer «Umgruppierung», über die wenig bekannt ist, strebt er alleine vorwärts. Folgenreich war 2012 sein Einstieg ins tschechische Lotteriegeschäft, später begann er in IT-Technologie zu investieren und eher als Arrondierung wuchs ein Immobilienstandbein. Einige Chalets in Verbier gehören dazu.

Die Besetzung der Krim durch die Russen 2014 war für Komárek kein Grund, mit seinem strategischen Partner Gazprom zu brechen. Im Gegenteil. Zwei Jahre später erweiterte er diese Partnerschaft mit einem gemeinsamen Riesen-Gasspeicher in Tschechien. Den Firmensitz schob er allerdings 2017 von Zypern, das als Fluchtort in Verruf geraten war, in die Schweiz nach Luzern, wie aus Unterlagen des Handelsregisters hervorgeht.

Erst der Überfall auf die Ukraine liess Komárek mit Putins Russland brechen. Aufs Schärfste verurteilte er nun den Krieg und spendete Geld für die Ukraine. Der Riesen-Gasspeicher blieb daraufhin leer und wurde vom tschechischen Staat verstaatlicht.

Das Glücksspiel-Imperium Allwyn

Aus dem Energiegeschäft, dessen Fäden als MND Group ebenfalls in einem Luzerner Briefkasten enden, stammt der grosse Reichtum, doch die vollständige Abhängigkeit davon scheint gebrochen. Das neue As in seinem Ärmel ist das Lotteriegeschäft, mit dem er die tschechische Grenze längst überschritten hat. In Griechenland, Zypern und Italien gehört Komárek ebenso zu den Lotteriebetreibern wie in Österreich, England und in den USA. Gebündelt sind alle Aktivitäten bei der Firma Allwyn, die ihren Hauptsitz selbstredend ebenfalls diskret in der Luzerner Altstadt hat.

2021 gelang Komárek ein Coup, als er für zehn Jahre die Lizenz für die British National Lottery übernehmen konnte. Nicht nur die Russenconnection war ihm dabei allerdings eine Hypothek. «The Guardian» grub auch eine Geschichte aus dem Jahr 2002 aus, als Komárek die schottische Energiegesellschaft Ramco übernehmen wollte.

Diese hatte daraufhin ein Investigativbüro auf den Käufer angesetzt, die eine Thriller-Geschichte auftischte: Komarek und sein Vater wurden darin der Korruption und gar eines Auftragsmordes an einem ukrainischen Unternehmer bezichtigt. Komárek führte daraufhin ein Verleumdungsverfahren gegen Ramco, die Vorwürfe seien frei erfunden.

Die Märchengeschichte der «Vanityfair»

Im besseren Licht liess ihn ein Porträt in der «Vanityfair» erscheinen, das eine rührende Ost-West-Geschichte erzählt: In einfachen Verhältnissen in der kleinen mährischen Provinzstadt Hodonin aufgewachsen, habe er dem Grossvater auf dem Bauernhof geholfen und dabei vom Westen und von einer Unternehmerkarriere geträumt. Nach der «Samtenen Revolution» 1989, als der eiserne Vorhang fiel, sei er sogleich nach London gereist; psychologisch sei dies der halbe Weg zu seinem Freiheitstraum, den Vereinigten Staaten, gewesen. Schritt für Schritt und in langen Arbeitstagen habe er sich daraufhin emporgearbeitet. So die Erzählung.

Auch als Milliardär nehme er in London die «Tube», er wolle nicht in einer «Bubble» leben. Und in Prag esse er zuweilen auch in der Kantine der Mitarbeitenden. Reichtum sei ohnehin relativ: «Niemand kann pro Tag mehr als ein gegrilltes Hühnchen essen.» Kritisch hinterfragt wurden die Aussagen nicht; der Beitrag erschien in der «Vanityfair» als «sponsored content».

Mit Luxusjachten und Krypto-Kunst

Dabei ist Komárek den Insignien der Superreichen durchaus nicht abgeneigt. So beteiligte er sich kürzlich an der Ferreti Group, dem Weltmarktleader edler Luxusjachten. Dass er sich auch für den High-end-Segelsport begeistere, erzählte ein Komárek-Sprecher der «Handelszeitung», als diese von der Gründung der in Luzern gemeldeten V Racing AG berichtete. Deren Zweck zielt auf das internationale Regattasegeln und lässt erwarten, dass in absehbarer Zeit der sportliche Komárek selbst mit einem Team in See sticht.

Ganz anders gelagert ist die neueste Firmengründung, die in Basel angemeldet wurde: Die Aktiengesellschaft 0xCollection soll mit Dienstleistungen im Bereich der neuartigen digitalen Kunst tätig werden. Angedacht ist wohl eine Arttech-Firma, die mit Kryptotechnologie arbeitet. Der KKCG-Sprecher meint, die Basler Firma sei wie die im Vorjahr in Luzern gegründete Valea Art gedacht, um «Möglichkeiten im Bereich Kultur und Kunst» auszuprobieren.

Mehr könne er auch noch nicht sagen. Die Ankündigung ist allerdings öffentlich: Kürzlich startete in Prag bereits eine erste Ausstellung der 0x Collection mit acht Künstlerinnen und Künstlern, die ihre digitalen Werke präsentieren.

Medial ist Komárek in der Schweiz bisher unter dem Radar geblieben. Doch dies dürfte sich in den nächsten Wochen ändern, wenn der Bundesrat die Konzessionen für die Schweizer Spielcasinos vergibt. Denn mit unter den Bewerbern ist die Casino Austria, die sich erneut um Konzessionen in Bern, Lugano und St. Moritz bewirbt. Der österreichische Spielcasino-Konzern gehört mehrheitlich der Allwyn und diese wiederum ist Teil der KKCG. Und diese ist Karel Komárek, der pauschal besteuerte Milliardär aus dem Val de Bagnes.

(aargauerzeitung.ch)