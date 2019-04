International

Merkel und May lachen sich trotz Brexit-Chaos krumm – das ist der Grund



Die Bundeskanzlerin lacht herzhaft: Eine Szene von Angela Merkel mit der britischen Premierministerin beim Brexit-Gipfel sorgte für Gesprächsstoff – sowie auch ihr Outfit.

Lars Wienand / t-online

Bild: EPA/AFP POOL

Ein Artikel von

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May im Partnerlook schütten sich aus vor Lachen über Merkel und May im Partnerlook. Bilder und Videos von der Szene beim Brexit-Gipfel machten am Mittwoch schnell die Runde.

Merkel war zu May gegangen, hatte ihr das Tablet hingehalten. May zeigte auf die linke Seite und auf die rechte Seite – dann bogen sich beide vor Lachen. Merkel zeigte den Bildschirm dann auch anderen Teilnehmern des Gipfels. Und auf Twitter wurde gerätselt, was da so lustig war.

Die Antwort erfuhren dpa und der ZDF-Korrespondent Stefan Leifert aus dem Umfeld der Beteiligten: Es war ein Foto, das auch auf Twitter verbreitet wurde.

#May und #Merkel zeitgleich in London und Berlin, bevor sie wieder gemeinsam in Brüssel eine Brexit-Krimi-Nacht durchmachen. @phoenix_de pic.twitter.com/aezOzrSKOo— Kristina Dunz (@WaltrautDunz) April 10, 2019

Zufälligerweise hatten Merkel und May zur gleichen Zeit im gleichen Outfit den Abgeordneten ihrer Parlamente in Berlin und London Rede und Antwort gestanden. Das war auf einem Bild vereint.

Was aber noch offen blieb: Ob das Blau abgesprochen war und ob die europäische Farbe ein Zeichen sein sollte. May beriet mit den 27 anderen Staats- und Regierungschefs anschliessend eine gute Stunde. Dann ging es ohne sie weiter.

