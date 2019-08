International

Wirtschaft

Nestlé will Wasser aus Naturparadies in Florida abpumpen



Bild: shutterstock

Nestlé will Wasser aus Naturparadies in Florida abpumpen – Umweltschützer laufen Sturm

Im Norden Floridas will Nestlé Wasser aus dem einzigartigen Ökosystems des Santa Fe River entnehmen und in Flaschen abfüllen. Umweltschützer laufen Sturm. Der Konzern betont, sich an die geltenden Gesetze halten zu wollen – doch die lokalen Behörden haben Fragen.

Die Ginnie Springs sind ein beliebter Ausflugsort entlang des Santa Fe Rivers. Familien verbringen hier ihre Tage mit Schnorcheln, Grillieren und Schwimmen und Instagramer posieren auf dem kristallklaren Wasser der kleinen Seen, die von unterirdischen Quellen gespeist werden.

Doch nun stehen die idyllischen Quellen im Zentrum einer Kontroverse. Ausgelöst wurde diese von Plänen des Schweizer Lebensmittel-Multis Nestlé. Dieser will das Quellwasser in PET-Flaschen abfüllen und an den Mann bringen. Geplant ist eine Entnahme von 4.1 Millionen Liter – pro Tag.

Lokale Umweltschützer befürchten nun, dass dies zu irreparablen Schäden am Ökosystem des Santa Fe River führen wird. Dieser befindet sich wegen zu grosser Wasserentnahme bereits in einem kritischen Zustand und die Behörden haben 2014 eine Strategie zur Regenerierung verabschiedet.

Besonders gross ist bei den Umweltschützern die Sorge um die 11 einheimischen Schildkrötenarten, welche besonders sensibel auf Veränderungen in der Wasserhöhe und die Fliessstärke von Flüssen reagieren. Diese Artenvielfalt an Schildkröten ist in Nordamerika einzigartig.

Wie der Guardian berichtet, stützt sich Nestlé bei seinen Plänen auf die lokale Firma Seven Springs, die bereits über eine Lizenz für die Ginnie Springs verfügt. Doch die durch Nestlé geplante Wasserentnahme ist mehr als vier Mal grösser als die Menge, die Seven Springs bisher abgepumpt hat.

Damit Nestlé seine Pläne umsetzen kann, muss zuerst die Lizenz des lokalen Partner Seven Springs verlängert werden. Mit Online-Petitionen versuchen Umweltschützer, die Pläne zu stoppen. Sie haben sich an die zuständige Behörde «Suwannee River Water Management» gewandt.

Noch ist dort keine Entscheidung gefallen. Eine Sprecherin sagte gegenüber dem Guardian, die Behörden habe Bedenken bezüglich der ökologischen Auswirkungen. Eine erste Antwort von Seven Springs auf offene Fragen der Behörden ist offenbar ungenügend ausgefallen. Jetzt müssen Nestlé und Seven Springs ausführlichere Berichte zu den Folgen für das Ökosystems des Santa Fe River nachliefern.

Doch Nestlé meint es ernst meint mit seinen Plänen und hat bereits eine Fabrik in unmittelbarer Nähe zur Quelle gekauft. Dort soll das Wasser in Plastikflaschen abgefüllt werden. Ein Sprecher sagte gegenüber dem Guardian, die Sorge der Umweltschützer und Behörden seien unbegründet. Nestlé werde sich an alle Vorschriften halten und habe ein ureigenes Interesse daran, nachhaltig mit dem Quellwasser umzugehen. (cbe)

World Water Day: 20 Bilder zeigen, wie kostbar Wasser ist Nestlé immer wieder in der Kritik. Das ist die Geschichte Das könnte dich auch interessieren: Die Hockey-WM lehnt den «Eisenbahn-Deal» ab – und das ist schlicht lächerlich Link zum Artikel Der Roadie, der mich Backstage liebte (und mir biz Haare ausriss) Link zum Artikel Verrückt, aber wahr – Stuckis Sieg, der keiner war Link zum Artikel Wie viel Schweizer Parteien auf Facebook ausgeben – und warum wir das wissen Link zum Artikel Netflix bringt 10 Filme in die Kinos – und die hören sich grossartig an Link zum Artikel Für Huawei kommts knüppeldick – neue Handys müssen auf Google-Apps verzichten, sagt Google Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter