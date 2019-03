International

Wirtschaft

Best of Geldscheine 2019 – welches Land hat die schönste Banknote?



Welches Land hat die schönste Banknote? Das sind die Nominierten für das Jahr 2019

Die rund 2000 Mitglieder der privaten «International Bank Note Society» küren seit 2004 jeweils den «Bankschein des Jahres». Ins Rennen können die Mitglieder neu designte Scheine schicken, die im entsprechenden Jahr in Umlauf gesetzt wurden.

Als Kriterien gelten etwa «künstlerische Leistung» und «einfallsreiche Designs». Aber auch der Einbezug von modernen Sicherheits-Features wird in die Rechnung miteinbezogen. In den letzten beiden Jahren ging die Auszeichnung an die Schweiz, 2017 für die 50er-Note, 2018 für die 10er-Note. In diesem Jahr ist die 200er-Note im Rennen.

Die 16 nomminierten Banknoten für den Titel 2019

Kanada: 10-Dollar-Note

(Wert: 7.5 Franken)

Mexiko: 500-Peso-Note

(Wert: 26.30 Franken)



Russland: 100-Rubel-Note

(Wert: 1.60 Franken)



Bolivien: 20-Boliviano-Note

(Wert: 2.90 Franken)



Norwegen: 500-Kronen-Note

(Wert: 58.50 Franken)



Mauretanien: 50-Ouguiya-Note

(Wert: 0.15 Franken)



Venezuela: 100-Bolivar-Note

(Wert: 0.10 Franken)



Solomon-Insel: 40-Dollar-Note

(Wert: 4.90 Franken)



Australien: 50-Dollar-Note

(Wert: 35.50 Franken)



Bahamas: 20-Dollar-Note

(Wert: 20.00 Franken)​

Schweiz: 200-Franken-Note

China: 50-Renminbi/Yuan-Note

(Wert: 7.45 Franken)



Armenien: 50'000-Dram-Note

(Wert: 102.85 Franken)



Argentinien: 50-Peso-Note

(Wert: 1.25 Franken)



São Tomé: 200-Dobra-Note

(Wert: 0.01 Franken)

Hongkong: 1000-Dollar-Note

(Wert: 127.50 Franken)



(whr)

Alle Schweizer Banknoten seit 1907

Sie ist da: Die 1000er Note. Was ist neu? Video: srf

Abonniere unseren Newsletter