International

Wirtschaft

Brexit: Was wird früher eintreffen?



Bild: AP/Getty Images POOL

Was wird früher eintreffen? Der Brexit oder ...

Eigentlich hätte Grossbritannien am 29. März aus der EU austreten sollen. So wollte es da Stimmvolk. Doch dazu kam es nicht, London beantragte eine Verlängerung – und bekam sie.

Momentan soll die Nachspielzeit bis zum 12. April dauern. Doch weil sich die Politiker auch nach über zwei Jahren des Verhandelns nicht auf eine Lösung einigen können, dürfte der Brexit wahrscheinlich erneut aufgeschoben werden.

Premierministerin Theresa May beantragte am Freitag eine Verlängerung für den Ausstieg bis zum 30. Juni. EU-Ratschef Donald Tusk soll gar einen Aufschub um bis zu 12 Monate in Erwägung ziehen, wie heute Freitag bekannt wurde.

Nun fragt man sich allenthalben, ob das ganze Polit-Theater überhaupt noch ein Ende nehmen wird. Oder kommt es am Ende zur Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung ...?

Man weiss es nicht.

Derzeit kommen sämtliche Prognosen einem Blick in die Glaskugel gleich.

Und genau das tun wir jetzt – und fragen dich zehn Mal lieber User: «Was wird früher eintreffen? Der Brexit oder ...?»

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Der Flughafen BER in Berlin wird eröffnet.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Der Flughafen BER in Berlin wird eröffnet. 0%

Bild: dpa-Zentralbild

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Wendy Holdener gewinnt ihren ersten Weltcup-Slalom.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Wendy Holdener gewinnt ihren ersten Weltcup-Slalom. 0%

Bild: EPA/EPA

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

GC gewinnt.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

GC gewinnt. 0%

Bild: KEYSTONE

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Heidi Klum hört damit auf, auf Instagram Fotos von sich und Tom Kaulitz zu posten.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Heidi Klum hört damit auf, auf Instagram Fotos von sich und Tom Kaulitz zu posten. 0%

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Die vom Appenzeller Käse verraten ihr Geheimrezept.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Die vom Appenzeller Käse verraten ihr Geheimrezept. 0%

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Deutschland hat die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel auf vier Spuren ausgebaut.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Deutschland hat die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel auf vier Spuren ausgebaut. 0%

Bild: DPA

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Landvermesser K. verschafft sich Zugang zum Schloss.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Landvermesser K. verschafft sich Zugang zum Schloss. 0%

bild: wikipedia

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Xherdan Shaqiri kommt unter Jürgen Klopp zu einem Einsatz.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Xherdan Shaqiri kommt unter Jürgen Klopp zu einem Einsatz. 0%

Bild: comments://685021406/1750312

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Apple präsentiert das Ladekabel, welches auch in fünf Jahren noch gebraucht werden kann.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Apple präsentiert das Ladekabel, welches auch in fünf Jahren noch gebraucht werden kann. 0%

Bild: KEYSTONE

Umfrage Was wird früher eintreffen? Der Brexit.

Donald Trump baut seine Mauer fertig.

Abstimmen 2 Der Brexit. 0%

Donald Trump baut seine Mauer fertig. 0%

Bild: AP/AP

EU-Ratspräsident Tusk beweist Galgenhumor Video: srf

Diese 20 Cartoons fassen das Brexit-Chaos perfekt zusammen

Abonniere unseren Newsletter