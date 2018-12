International

Wirtschaft

Youporn verbannt Starbucks-Kaffee



bild: shutterstock

Youporn verbannt Starbucks-Kaffee – weil man dort keine Pornos mehr schauen darf😂

Es hört sich total absurd an. Aber laut einem internen Memo verbietet der US-Pornostreaming-Gigant Youporn seinen Mitarbeitern per Anfang 2019, in den BĂŒros Starbucks-Kaffee zu trinken. Dies berichtet das Finanzmagazin Forbes.

Es ist offenbar eine Retourkutsche: Denn Starbucks hat in den Wifi-Netzen der Coffeeshop-Filialen einen Filter eingebaut, der Youporn-Clips sperrt. Sei mal dahingestellt, wer ĂŒberhaupt Pornos bei Starbucks guckt...

Schmuddelfilmchen hin oder her: Es ist kaum anzunehmen, dass es in den Youporn-BĂŒros kĂŒnftig Aufseher patroullieren, die Starbucks-Becher wegschmeissen. Vielmehr dĂŒrfte es sich um einen PR-Gag von Youporn handeln, auch wenn ein Sprecher die Echtzeit des Memos bestĂ€tigt.

(amĂŒ)

MĂ€nner werden in Starbucks verhaftet – weil sie rumsassen Video: Angelina Graf

Alte GlĂŒschtler, die spĂ€rlich bekleidete Damen an Erotik-Messen fotografieren

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter