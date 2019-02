International

Wirtschaft

Frankreich: «Gelbwesten» gegen «soziale Not»



Gewerkschafter und «Gelbwesten» demonstrieren gegen «soziale Not»

Bild: EPA/EPA

Zehntausende Menschen sind in Frankreich einem Aufruf der Gewerkschaft CGT zu einem Aktionstag gegen «soziale Not» gefolgt. Den Protesten der Gewerkschafter mit ihren roten Westen schlossen sich am Dienstag in Paris und anderswo auch Vertreter der «Gelbwesten» an.

Sie standen den Gewerkschaften bisher skeptisch gegenüber. In Paris gingen mehrere tausend Menschen auf die Strasse. Die Demonstranten forderten höhere Löhne und eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die unter Präsident Emmanuel Macron weitgehend abgeschafft worden war. Der Eiffelturm blieb für Touristen geschlossen, da sich Mitarbeiter an der Kundgebung beteiligten.

In Marseille im Süden des Landes zählte die Präfektur rund 5200 Demonstranten, in Lyon in Ostfrankreich beteiligten sich 4300 Menschen. Auch in Strassburg, Caen, Le Havre, Clermont-Ferrand, Tours und anderen Städten gab es grössere Kundgebungen.

Die Forderungen der Gelbwesten Video: srf/SDA SRF

CGT-Chef Philippe Martinez sprach von einem Erfolg. «Hier sind viele 'Gelbwesten', und das ist gut so», betonte er. «Bis auf die Farbe der Westen sehe ich nicht viele Unterschiede.» Die CGT fordert höhere Löhne und die Streichung öffentlicher Hilfen für die Unternehmen.

Dem Appell hatten sich auch mehrere andere Gewerkschaften und die Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) angeschlossen. Auch Studenten und Mitglieder des globalisierungskritischen Netzwerks Attac beteiligten sich.

Die «Gelbwesten»-Bewegung konnte mit ihrem Ruf nach einem Rücktritt Macrons zuletzt mehr Demonstranten mobilisieren als die Gewerkschaften. Am vergangenen Samstag waren landesweit fast 60'000 Menschen ihrem Aufruf gefolgt. Allerdings ist die Beteiligung rückläufig: Zum Start der Protestbewegung waren es Mitte November noch mehr als 280'000 gewesen. (aeg/sda/afp)

60% der Radarfallen in Frankreich sind zerstört Video: srf/SDA SRF

Gelbe Westen – Gilets Jaunes – Proteste in Frankreich Was wollen die «gilets jaunes»? Wir haben sie in Paris gefragt Link zum Artikel «Die Franzosen wollen Revolutionen, verhalten sich dann aber konservativ» Link zum Artikel Die gelbe Wut: Das passiert gerade in Paris Link zum Artikel Macron und Frankreichs Regierung beraten über Krise – «Gelbwesten» machen weiter Link zum Artikel Massenproteste in Frankreich eskalieren – darum sind die Franzosen wütend auf Macron Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter