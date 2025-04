Liveticker

Musk wollte Trump von Strafzöllen abbringen +++ Levi's erwägt Preiserhöhungen

Der eskalierende Zollstreit sorgt auch in dieser Woche für Chaos an den Märkten. Weltweit spitzt sich die Lage an der Börse zu – auch in der Schweiz.

06:52 Levi's erwägt «chirurgische» Preiserhöhungen in den USA Die Zölle von Präsident Donald Trump könnten in den USA einen amerikanischen Mode-Klassiker teurer machen: die Jeans von Levi's.



Die Chefin von Levi Strauss, Michelle Gass, schloss Preiserhöhungen als Reaktion auf die zusätzlichen Einfuhrzölle für Waren aus Hersteller-Ländern nicht aus. Man werde dabei aber punktuell vorgehen – «sehr chirurgisch», wie Gass es formulierte. Die Attraktivität der Marke öffne Raum für höhere Preise, zeigte sie sich in einer Telefonkonferenz mit Analysten überzeugt. Bild: keystone Jeans von Levi's würden in 28 Ländern produziert und aus 20 davon auch in die USA geliefert, sagte Gass. Von den im Heimatmarkt verkauften Jeans stammen dem Unternehmen zufolge rund ein Prozent aus China, etwa fünf Prozent aus Mexiko und ein «mittlerer bis hoher» einstelliger prozentualer Anteil aus Vietnam.



Trump hatte Zölle von 46 Prozent für Waren aus Vietnam und von 25 Prozent für Einfuhren aus Mexiko angeordnet. Für Importe aus China liegt die Zollbelastung inzwischen bei mehr als 60 Prozent – und Trump drohte am Montag, noch weitere 50 Prozent draufzuschlagen.



Levi Strauss habe eine Arbeitsgruppe, die verschiedene Szenarien als Reaktion auf die Zölle durchspiele, sagte Gass. Sie versucht gerade, Levi Strauss profitabler zu machen. Im vergangenen Quartal erzielte das Unternehmen aus San Francisco einen Gewinn von 135 Millionen Dollar – nach roten Zahlen von 10,6 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg dabei um drei Prozent auf knapp 1,53 Milliarden Dollar. Etwas mehr als die Hälfte davon erwirtschaftete Levi Strauss in den USA. (awp/sda/dpa) 06:19 Musk wollte Trump von harter Zollpolitik abbringen Tech-Milliardär Elon Musk hat laut einem Medienbericht vergeblich versucht, Donald Trump zu einer Kehrtwende bei den weitreichenden Importzöllen zu überreden.



Der Chef des Autobauers Tesla habe am Wochenende persönlich an den US-Präsidenten appelliert, schrieb die «Washington Post» unter Berufung auf informierte Personen. Trump lehnte am Montag ein Aussetzen der Zölle trotz der Talfahrt an den Aktienmärkten ab.



Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, kommentierte den Bericht mit einem Verweis darauf, dass Trump Personen zusammengebracht habe, die unterschiedliche Ideen lieferten.



Aber wenn er eine Entscheidung treffe, zögen alle an einem Strang, sagte sie der Zeitung. Musk, der oft Medienberichte zurückweist, äusserte sich zunächst nicht dazu.



Der Tech-Milliardär, der für Trump zu einem Grossspender und Verbündeten wurde, hatte auf seiner Online-Plattform X aber am Wochenende öffentlich Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro kritisiert.



Am Montag teilte der dort ein Video, in dem der Ökonom Milton Friedman die Vorteile des Welthandels am Beispiel der Lieferketten bei einem Bleistift erklärt. Und Musks Bruder Kimbal hielt Trump bei X vor, mit den Zöllen eine «dauerhafte Steuer» für US-Verbraucher geschaffen zu haben.



Tesla wird nach Einschätzung von Branchenexperten von Trumps Zöllen weniger hart getroffen werden als klassische US-Autohersteller, die stärker auf Bauteile aus verschiedenen Ländern angewiesen sind und zum Teil auch fertige Autos in die USA einführen. Eine Abkühlung der Verbraucherausgaben würde unterdessen auch Tesla treffen. (sda/dpa) Bild: keystone 22:10 Trump: USA werde Israels Zölle «vielleicht nicht» senken US-Präsident Donald Trump deutete an, dass die USA Israels Zölle «vielleicht nicht» senken werden, während er neben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office sass.



«Nun, wir sprechen über einen ganz neuen Handel – vielleicht nicht, vielleicht nicht. Vergessen Sie nicht, dass wir Israel sehr viel helfen. Wissen Sie, wir geben Israel 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Herzlichen Glückwunsch, übrigens. Das ist ziemlich gut. Aber wir geben Israel jedes Jahr Milliarden von Dollar. Billionen. Es ist eines der höchsten von allen ... wir geben vielen Ländern Geld», sagte Trump. (hkl) 21:58 Trump sagt, er denke nicht an eine Zollpause US-Präsident Donald Trump verkündete am Montag, dass er nicht an eine Pause bei der Einführung der Zölle denke, die er letzte Woche angekündigt hatte.



«Nun, das ist nicht unsere Absicht. Wir haben viele, viele Länder, die mit uns verhandeln wollen. Und das werden faire Geschäfte sein. Und in bestimmten Fällen werden sie erhebliche Zölle zahlen. Es werden faire Geschäfte sein. Wie Sie wissen, habe ich heute Morgen mit dem japanischen Premierminister gesprochen, und wir hatten ein sehr gutes Gespräch», so Trump vor Reportern. Bild: keystone Auf Nachfrage nach den widersprüchlichen Botschaften seiner Regierung zu den Zollverhandlungen erklärte der Präsident, dass «beides wahr sein» könne: «Es kann dauerhafte Zölle geben, und es kann auch Verhandlungen geben, weil es Dinge gibt, die wir über die Zölle hinaus brauchen.»



Die Äusserungen erfolgten an der Seite des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den Trump im Weissen Haus empfangen hatte. (hkl) 21:49 Netanjahu kündigt Abbau von Handelshemmnissen und Zöllen an Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass Israel Zölle und Handelshemmnisse gegenüber den USA abbauen werde. «Wir beabsichtigen, dies sehr schnell zu tun», sagte Netanjahu bei einem Empfang im Weissen Haus. Er sprach auch von einem Abbau des Handelsdefizits gegenüber den Vereinigten Staaten.



Über die Abschaffung der Zölle habe er bereits mit US-Handelsminister Howard Lutnick gesprochen. Nach israelischen Angaben sind bereits seit Jahrzehnten etwa 99 Prozent der aus den USA eingeführten Waren vollständig von Zöllen befreit. Netanjahu ist der erste ausländische Regierungschef, der im Weissen Haus seit Verkündung der neuen Zölle zu Gesprächen empfangen wird. (sda/dpa) Bild: keystone 20:02 EU schlägt Zölle von 25 Prozent auf US-Waren vor Die EU-Kommission hat laut einem Dokument Zölle von 25 Prozent auf US-Importe vorgeschlagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Gegenzölle sollen für eine Reihe von US-Waren fällig werden. Für einige Produkte sollen diese ab dem 16. Mai gelten, für weitere erst ab dem 1. Dezember. 18:11 Kanada geht bei der WTO gegen US-Zölle vor Kanada will im Zollstreit mit den USA das Regelsystem der Welthandelsorganisation WTO in Genf nutzen. Die Regierung in Ottawa hat dort Konsultationen mit der US-Regierung über die 25-prozentige Steuer auf Autos und Autoteile angemeldet, wie die WTO berichtet.



Das ist der übliche Schritt, der in aller Regel zu einem Streitschlichtungsverfahren führt, in dem beide Seiten ihre Argumente vorlegen. Streitschlichter befinden darüber, ob Massnahmen gerechtfertigt waren oder nicht.



Das System funktioniert aber nur noch eingeschränkt. Die USA verhindern seit Jahren die Ernennung neuer Berufungsrichter. Deshalb ist die Instanz unbesetzt.



So kann ein Land gegen das Urteil von Streitschlichtern Berufung einlegen. Danach hängt das Verfahren auf unbegrenzte Zeit in der Luft.



Es gibt in Genf bereits Gerüchte, dass die USA aus der WTO austreten wollen. Eine formelle Ankündigung dazu gibt es nicht. Die Vereinigten Staaten haben ihre fälligen Beiträge stand Ende März aber noch nicht gezahlt. (awp/sda/dpa)

SMI rasselt nach unten

Der SMI startet mit einem Minus in die Woche – er verliert zum Handelsstart am Montagmorgen 1,5 Prozent. Kurz darauf rasselt er weiter nach unten – und erreicht nur Minuten später zwischenzeitlich ein Minus von 7 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte der SMI bereits mehr als neun Prozent verloren. Das noch vor kurzem zweistellige Kursplus seit Jahresanfang war damit praktisch ausradiert. Nun dürfte es einem klaren Minus weichen. Grund dafür ist die Sorge, dass wegen des Zollstreits die Inflation steigen und die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Lage in Asien noch prekärer

Der sich zuspitzende Handelskonflikt mit den USA hat die Börsen in China zum Wochenauftakt kräftig belastet. Der Shanghai Composite Index sackte kurz nach dem Handelsstart um 4,4 Prozent auf 3'342 Zähler ab. Der Hongkonger Hang Seng Index gab zunächst sogar um 9,3 Prozent auf 20'730 Punkte nach.

Shanghai Composite Index fällt nach Trumps Zoll-Ankündigung um 4,4 Prozent. Bild: EPA/EPA

Für chinesische Waren wurden Zusatzzölle in Höhe von 34 Prozent veranschlagt. Peking reagierte mit Gegenzöllen in gleicher Höhe. Die Börsen in China waren am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Die «Volkszeitung», das Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, brachte in einem Leitartikel weitere Hilfen für die chinesische Wirtschaft ins Spiel.

So könnten etwa die Leitzinsen weiter gesenkt werden. Es gebe auch Spielraum für eine Ausweitung des Haushaltsdefizits oder die Ausgabe von Sonderkrediten. Wirksame politische Schritte würden ergriffen, um den Kapitalmarkt zu stabilisieren und das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen.

Der Leitartikel räumte ein, dass die neuen Zölle den bilateralen Handel dämpfen und chinesische Exporte unter Druck geraten könnten. Von zusätzlichem «wirtschaftlichen Abwärtsdruck» war die Rede.

«China befindet sich seit acht Jahren im Handelskrieg mit den USA und hat dabei umfangreiche Erfahrungen gesammelt.»

Der Artikel deutete jedoch an, dass die USA stärker unter dem Handelskrieg leiden könnten, da sie in hohem Masse auf China als Lieferanten zahlreicher Konsumgüter angewiesen seien.

Die chinesische Führung habe bereits mit einer neuen Runde wirtschaftlicher Einschränkungen durch die USA gerechnet – und sei dementsprechend vorbereitet. «China befindet sich seit acht Jahren im Handelskrieg mit den USA und hat dabei umfangreiche Erfahrungen gesammelt», heisst es in dem Artikel.

Auch die Börse in Tokio ist im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Wochenauftakt eingebrochen. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street sackte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten 20 Handelsminuten um 2'752,06 Punkte oder 8,15 Prozent auf den Zwischenstand von 31'028,52 Punkten ab.

Der Nikkei-Index stürzte ab. Bild: keystone

Dollar verliert zu Euro und Franken

Die Risikoaversion bleibt auch bei den Währungen das dominierende Thema. Die Anleger flüchten aus Risikopapieren in sichere Häfen, hiess es am Markt. Dazu zählt einmal mehr der Schweizer Franken.

Das Währungspaar Dollar/Franken ist über das Wochenende auf aktuell 0,8530 gefallen. Am Freitagabend kostete es noch leicht mehr als 86 Rappen. Auch zum Euro hat der Dollar an Wert eingebüsst. Aktuell muss für den Euro mit 1,0995 Dollar nach 1,0953 am Freitag mehr auf den Tisch gelegt werden. Derweil wird auch das Paar Euro/Franken etwas tiefer bewertet, nämlich zu 0,9380 nach 0,9419 noch vor dem Wochenende.

(dab/sda)