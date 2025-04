Strafzölle für Schweizer Produkte treten in Kraft +++ UBS-Chef Ermotti übt heftige Kritik

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen. Händler sprachen von einem Erholungsversuch nach dem jüngsten Ausverkauf, der von Donald Trumps «Zollhammer» ausgelöst wurde.



Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 2,8 Prozent fester auf 11'359 Punkten. Für den Leitindex war es an den beiden vorangegangenen Handelstagen um jeweils mehr als 5 Prozent abwärts gegangen. In Frankfurt stieg der Dax um 2,4 Prozent und der «Footsie» an der Börse in London zog um 2,7 Prozent an.



Die stärksten Gewinne bei den Bluechips gab es bei Lonza mit plus 7,6 Prozent, die am Vortag um mehr als 5 Prozent gefallen waren. Gefragt waren auch die Versicherer Swiss Re (+5,8 Prozent), Swiss Life (+4,2 Prozent) und Zurich (+4,3 Prozent).



Gekauft wurden auch zyklische Aktien, die stark gelitten hatten. Die Titel des Industriekonzerns ABB etwa zogen um 4,2 Prozent an und jene des Luxusgüterunternehmens Richemont um 4,3 Prozent. Die Swatch-Aktien verteuerten sich um 2,9 Prozent. Den jüngsten Einbruch der Aktien hatte die Familie Hayek, die den Uhrenkonzern kontrolliert, zum Kauf von Papieren im Wert von fast 10 Millionen Franken genutzt.



Die zuletzt arg gebeutelten Titel der UBS (+2,1 Prozent), von Julius Bär (+3,0 Prozent) und Partners Group (+3,1 Prozent) holten ebenfalls einen Teil ihrer jüngsten Verluste auf. Die Zollpanik mitsamt ihrer Rezessionssorgen hatte die Finanzbranche zuletzt noch deutlich härter erwischt als den Gesamtmarkt.



Auch die defensiven Schwergewichte Nestlé (+2,0 Prozent), Roche (+1,6 Prozent) und Novartis (+1,7 Prozent) standen am Dienstag auf den Kaufzetteln der Börsianer. (awp/sda)