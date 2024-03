Landesgericht Innsbruck eröffnet Konkursverfahren über René Benko

Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers René Benko eröffnet. Dies gab der österreichische Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Vormittag bekannt.

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

So, ist Joe Biden also immer noch zu alt?

Mit seiner «State of the Union»-Rede überraschte der Präsident alle als High-Energy-Joe.

«Starte mit einem Erdbeben und steigere dann langsam», lautet ein beliebter Ratschlag an Rockmusiker für einen erfolgreichen Gig. Er hat auch für Politiker Gültigkeit – und Joe Biden scheint ihn in seiner «State of the Union»-Rede zu Herzen genommen zu haben. Er legte los wie die Feuerwehr und hielt das Tempo mehr als 60 Minuten lang durch.