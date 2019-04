International

Das Christentum feiert Ostern: 15 Bilder aus der ganzen Welt.



Kreuze tragen, Füsse waschen, Messe lesen – 15 Wahnsinns-Osterbilder aus aller Welt

Das Christentum feiert den Karfreitag. Gläubige in aller Welt gedenken der Kreuzigung von Jesus. In der Osterwoche finden vielerorts eindrückliche religiöse Prozessionen und Gottesdienste statt. Die besten Bilder aus aller Welt.

Jerusalem

Bereits am Gründonnerstag fand in der Grabeskirche in Jerusalem eine Prozession anlässlich der heiligen Osterwoche statt.

Bild: EPA/EPA

Bild: EPA/EPA

Valverde de la Vera, Spanien

In den frühen Morgenstunden des Karfreitag nahmen in Valverde de la Vera im Südwesten Spaniens hunderte an der «Los Empalaos»-Prozession teil. Diese und ähnliche Prozessionen sind in ganz Spanien Tradition

Bild: AP/AP

Bild: AP/AP

Mendrisio, Schweiz

In Mendrisio im Tessin zogen gläubige Christen am Abend des Gründonnerstag als biblische Figuren verkleidet durch die Altstadt, um der Kreuzigung Jesu zu gedenken.

Bild: AP/Keystone

Bild: AP/Keystone

Bild: EPA/KEYSTONE

Caracas, Venezuela

In Venezuelas Hauptstadt Caracas nahmen tausende Gläubige an der Prozession zu ehren von San Pablo Nazarene teil. Sie findet bereits am Mittwoch vor Ostern statt und bildet einen ersten Höhepunkt der Feierlichkeiten der Osterwoche.

Bild: EPA/EFE

Bild: EPA/EFE

Jerez de la Frontera, Spanien

Im südspanischen Jerez de la Frontera ziehen Mitglieder der religiöse Bruderschaft «El Sed» in traditionellen weissen Gewändern zum Auftakt der Osterwoche in einer Prozession durch die Stadt.

Bild: AP/AP

Bild: AP/AP

Bild: AP/AP

Rom

Natürlich begeht man auch im Zentrum der katholischen Kirche, in Rom, die Osterwoche. Am Gründonnerstag las Papst Franzsikus im Petersdom eine Messe und besuchte das Gefängnis Velletri, wo er ebenfalls einen Gottesdienst feierte und Gefangenen die Füsse wusch.

Bild: EPA/VATICAN MEDIA

Bild: EPA/VATICAN MEDIA

Bild: EPA/VATICAN MEDIA

(cbe)

