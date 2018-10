Die längste Meeresbrücke der Welt ist eröffnet – und so sieht sie aus

«Der Bachelor», die Show mit Spritzlippen, Klauen und Implantaten, ist wieder da!

Wo hat das Fernsehen bloss diese Ladys gefunden? Kann gut sein, dass die neue Staffel «Bachelor» nicht langweilig wird. Unsere Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt.

Willkommen, bezauberndstes Publikum unserer Galaxie! Findet ihr auch, dass die Freakshow der Ladys, die sich einen Bachelor krallen wollen, noch nie so rasant war? Ist schon je derart viel Tattoo-Tinte und Silikon in junge Frauenkörper geflossen wie in diese? Wow, wow, aua!

Es geht ja in dieser ersten Folge nur um innere Werte. Frauen, die aussehen, als versuchten Aliens die Kardashians zu imitieren, sagen: «Ich bin gar nicht so, wie ich aussehe.» Tja, crazy Welt. Aber wie sagt Bachelor Clive?

Im …