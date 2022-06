Er hat es wieder getan: Die Welt lacht über Putins (neuen) Riesentisch

Inszenierung der Macht oder Angst vor Viren? Wieso genau Wladimir Putin sich und seine Gäste gerne an riesige Tische setzt, ist nicht ganz klar. Sicher ist: Er tut es gerne. Doch nun wurde der russische Präsident von seinem turkmenischen Verbündeten übertroffen. Beim «Kaspischen Gipfel» sassen Putin und anderen Teilnehmer an einem riesigen Hufeisen:

Bei den vier weiteren Männern am Tisch handelt es sich um die Präsidenten aus Turkmenistan (Serdar Berdimuhamedow), Aserbaidschan (İlham Əliyev), Kasachstan (Kassym-Schomart Tokajew) und Iran (Ebrahim Raisi). Sie trafen sich nur einen Tag nach dem G7-Treffen des Westens. In den Geschmack eines grossen Tisches zwischen sich und Putin kam dieses Jahr bereits Emmanuel Macron:

Doch auch seine eigene Regierung hält sich Putin gerne vom Leibe, wie dieses Bild von einem Treffen des Präsidenten mit seinem Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Generalstabs-Chef Waleri Gerassimow vom Februar 2022 zeigt:

Shoigu kam im April dann doch noch an die kurze Leine, zu diesem Zeitpunkt vermeldete die russische Armee bereits die ersten Rückschläge in der Ukraine:

Aber zurück in die Gegenwart: Nun kursieren die Bilder vom Treffen in Turkmenistan bereits im Internet und die Welt lacht erneut über einen Putin, der sich eben gerne an grosse Tische setzt.

Was die Zukunft bringt, weiss keiner. Wie ist ein solcher Tisch überhaupt noch zu überbieten?

Dafür wäre ein riesiger Konferenzraum vonnöten.

Und auch die Meme-Community hat das Bild bereits für sich vereinnahmt:

Der Tisch muss herhalten, um die Unerreichbarkeit der eigenen Vorsätze zu zeigen. Bild: reddit/memes

Und weil's so lustig war, hier noch ein paar ältere Bilder von Putin an Tischen:

