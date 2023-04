Anklage gegen Donald Trump: Es ist noch lange nicht vorbei

Donald Trump wird angeklagt, als erster ehemaliger US-Präsident überhaupt. Das ist konsequent. Die Demokratie rettet es vor ihm und seiner Ideologie aber nicht.

Rieke Havertz / Zeit Online

Ein Artikel von

Richard Nixon trat im August 1974 zurück. Und wurde einen Monat später von seinem Nachfolger als US-Präsident, Gerald Ford, begnadigt. So blieb Nixon eine strafrechtliche Verfolgung nach dem Watergate-Skandal erspart. Bill Clinton trat nicht zurück, als Anfang 1998 seine Affäre mit Monica Lewinsky öffentlich wurde. Er beendete seine zweite Amtszeit im Weissen Haus und machte am letzten Tag als Präsident einen Deal mit den Staatsanwälten. Er räumte ein, unter Eid gelogen zu haben, zahlte eine Geldstrafe von 25'000 Dollar, gab für fünf Jahre seine Anwaltslizenz auf und sorgte so dafür, dass er als Privatmann nicht angeklagt wurde

Der Blick zurück hilft, um zu begreifen, dass das, was nun allenthalben als historisch beschrieben wird, tatsächlich keine Aufmerksamkeit heischende Zuspitzung ist, weil es wieder einmal um Donald Trump geht. Um den Ex-Präsidenten, der innenpolitisch wie aussenpolitisch so viele Linien überschritten, so viele Gewissheiten einfach abgeräumt und sein Land an den Rand des Vorstellbaren getrieben hat.

Video: watson/Sabeth Vela, Emily Engkent

Die Anklage, die in New York gegen Trump erhoben worden ist wegen der Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während des Wahlkampfs 2016, ist auf mehreren Ebenen historisch. Weil es das erste Mal ist, dass ein ehemaliger Präsident eine strafrechtliche Verurteilung fürchten muss. Und weil es im Selbstverständnis der Vereinigten Staaten etwas verändern wird.

Ford und Clinton kamen davon. George W. Bushs völkerrechtswidrigem Krieg im Irak wurde lange applaudiert. US-Präsidenten waren noch nie frei von Verfehlungen, Kritik und fragwürdiger Politik, aber die mächtigsten Männer der Welt blieben über den Rechtsstaat erhaben. Bis jetzt.

Die Anklage gegen Donald Trump ist konsequent, mancher würde sagen: überfällig. Das aber ist eine politische Bewertung. Ermitteln, Beweise sammeln und, wenn diese aus Sicht einer Staatsanwaltschaft oder wie in diesem Fall einer Grand Jury ausreichend sind, Anklage erheben. Das ist die Aufgabe der Justiz in einem Rechtsstaat, diese Aufgabe hat Alvin Bragg als Staatsanwalt in Manhattan umgesetzt.

Der Staatsanwalt nimmt den Verfahren die historische Bürde

Bragg hat sich, soweit sich das aus der Distanz beurteilen lässt, politisch nicht unter Druck setzen lassen. Weder von Donald Trump, der seine eigene Verhaftung fast herbeischreien wollte, um sie für sich zu nutzen. Noch von denjenigen, die meinten, doch keine Anklage zu erheben sei besser, wo die Aussicht auf eine Verurteilung alles andere als garantiert ist und Trump das womöglich noch stärken könnte.

Mit der Einberufung einer Grand Jury Anfang des Jahres hat Bragg ein Verfahren in Gang gesetzt, das er nun zu Recht zu Ende führt. Damit sich Justiz und Staatsanwaltschaft nicht instrumentalisieren lassen von Trumps Populismus. Der versucht, seit er 2016 in die Politik ging, alles, um demokratischen Prinzipien auszuhöhlen und als Angriff gegen sich und seine Basis umzudeuten.

Um sie geht es: Pornodarstellerin Stormy Daniels. Bild: keystone

Der Fall Stormy Daniels ist von den möglichen Verfahren, die Trump noch drohen – unter anderem wegen des Versuchs der nachträglichen Wahlfälschung im Bundesstaat Georgia, wegen der Geheimdokumente, die bei ihm zu Hause in Mar-a-Lago rumlagen, oder der Anstiftung zum Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 –, der vergleichsweise kleinste. Doch Staatsanwalt Bragg nimmt mit seiner Anklage den anderen Verfahren nicht nur die Bürde des historischen, sondern womöglich auch Sorgen vor den politischen Folgen einer Anklageerhebung.

Der erste Schritt ist getan. Weitere können folgen. Niemand sollte über dem Gesetz stehen, auch ein US-Präsident nicht. Das muss der Kompass für alle Ermittlungen und möglichen Anklagen sein.

"Lock 'em all up" – aber natürlich nicht Trump

Dass das die Demokratie des Landes noch lange nicht vor Trump oder dem Trumpismus (den Republikaner wie Ron DeSantis gerade weiterentwickeln) retten wird, ist die bittere Erkenntnis dieser historischen Nachricht. Trump hat seine Basis in den vergangenen Jahren gut für sich aufgestellt.

Zwei Amtsenthebungsverfahren, ein Sturm aufs Kapitol, mehrere möglicherweise illegale Handlungen: Das alles wird an ihrer Loyalität zu ihm nichts ändern. Bei seinen Reden ruft Trump gern: «Lock 'em all up», «Sperrt sie alle ein». Er meint seine politischen Gegner, von Hillary Clinton bis zum letzten Staatsanwalt, der gegen ihn ermittelt. Sie gehören ins Gefängnis, nicht er.

Findet, dass seine Gegner ins Gefängnis gehören: Donald Trump. Bild: keystone

Und das System der Primaries nützt Trump. Bei den parteiinternen Vorwahlen, die über den Präsidentschaftskandidaten einer Partei bestimmen, werden seine Anhängerinnen und Anhänger extrem motiviert sein. Sie werden auftauchen und abstimmen. Mike Pence, Ron DeSantis und andere werden hart mobilisieren müssen, um dagegen eine Chance zu haben. Selbst nach einer Verurteilung und einer daraus möglicherweise resultierenden Abwendung durch das Partei-Establishment – was sich bislang trotz allem immer noch nur in homöopathischen Dosen zeigt – muss Trump das nicht die Nominierung kosten.

In all dem Drama, das Trump immer wieder auch bewusst kreiert, braucht es Institutionen, die sich davon nicht verrückt machen lassen. Die ihre Arbeit machen, auch wenn man den Ausgang eines juristischen Verfahrens nie garantieren kann. Es braucht dieses Gegengewicht. Was aber nicht heisst, dass Donald Trump und die Gefahr, die immer noch von ihm ausgeht, vorbei ist.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.