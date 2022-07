Wird sich erst mal anhören, was man ihm anbietet: Kronprinz Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien. Bild: keystone

Saudi-Arabien: Erst die Interessen, dann die Moral

Notgedrungen muss US-Präsident Joe Biden den mordverdächtigen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Und der weiss sehr genau, welche Macht er gerade hat.

Carsten Luther / Zeit Online

Es gibt Leute, mit denen möchte man als US-Präsident nicht gern gesehen werden – und doch gibt es mit ihnen eine Menge zu besprechen. Ein schwieriger Partner, heisst es so schön, wenn eigentlich gemeint ist: Gegen diese Beziehung spricht viel, aber sie ist notwendig – erst die Interessen, dann die Moral.

An die Vorbereitung seines Besuchs in Saudi-Arabien wird sich Joe Biden also nicht allzu euphorisch gemacht haben. Dort am Ende dieser Woche auf Mohammed bin Salman zu treffen, dürfte ihn einiges an Überwindung kosten. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Ganz praktisch nicht: Der Kronprinz wird bestimmt nicht von sich aus auf Distanz gehen – soll Biden weglaufen, wenn der faktische Herrscher und mutmassliche Auftraggeber des bestialischen Mords an dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi ihm fröhlich vor Kameras die Hand entgegenstreckt? Und auch inhaltlich kann der US-Präsident diesem Mann nicht aus dem Weg gehen. Daran ist Wladimir Putin nicht unbeteiligt.

So zumindest sieht es Biden wohl in diesen Tagen. Sein Job sei es schliesslich, «unser Land stark und sicher zu machen», schrieb er vorab in der Washington Post – für die auch Khashoggi seine Kolumnen verfasste. Um die russische Aggression zu kontern, sich im Wettbewerb mit China zu behaupten und den Nahen Osten zu stabilisieren, müssten die USA deshalb «direkt mit Ländern zusammenarbeiten, die diese Ergebnisse beeinflussen können». Eben auch Saudi-Arabien, wo das Ziel sei, «eine strategische Partnerschaft für die Zukunft zu stärken, die auf gegenseitigen Interessen und Verantwortlichkeiten beruht und gleichzeitig den grundlegenden amerikanischen Werten treu bleibt».

Das klingt nicht mehr nach dem Biden aus dem Wahlkampf, der die Führung in Riad zur Rechenschaft ziehen wollte, der als Präsidentschaftskandidat gesagt hatte, der Mord an Khashoggi 2018 habe das Königreich zu einem «Paria» gemacht. Wie ein Ausgestossener kommt Saudi-Arabien nun nicht mehr daher.

«Das ist mir einfach egal»

An ihrer Haltung, Salman sei nicht ihr Ansprechpartner, das bleibe allein der alte und kranke König, hatten die USA zuletzt noch festgehalten. Den eigentlichen Herrscher hat Biden seit seinem Amtsantritt noch nie getroffen – dessen Draht zum damaligen Präsidenten Donald Trump war sehr viel enger, den beschäftigten moralische Fragen ja nicht so sehr. Die US-Regierung verhängte nach dem Wechsel im Weissen Haus zwar Sanktionen gegen Saudi-Arabien, liess Salman aber davon unbehelligt, trotz der Überzeugung ihrer Geheimdienste, er habe angeordnet, Khashoggi «gefangen zu nehmen oder zu töten». Doch längst hat die Frequenz, mit der Diplomaten aus Washington im Königreich vorsprechen, wieder zugenommen. Auf eine Normalisierung der Beziehungen drängten Bidens Berater den Präsidenten beharrlich – inzwischen scheint er einsichtig.

Salman auf der anderen Seite weiss sehr genau, wie wichtig sein Land in der veränderten Weltlage für die USA plötzlich wieder ist, allem voran als Öllieferant, ebenso als Verbündeter gegen den Iran. Er kann den Preis bestimmen für die erhoffte Wiedererwärmung der abgekühlten Beziehungen, sich als gefragter Mann schrittweise international rehabilitieren – dazu werden auch die Bilder vom Treffen des Golfkooperationsrats unter saudischem Vorsitz in Dschidda beitragen, zu dem Biden eigentlich anreist. Und dabei kann Salman alle Versuche, Menschenrechtsfragen oder gar seine persönlichen Verbrechen zu thematisieren, gelassen an sich abprallen lassen. Im April liess er bereits in einem Atlantic-Interview wissen: «Wir haben nicht das Recht, euch in Amerika zu belehren. Das gilt auch umgekehrt.» Und auf die Frage, ob Biden ihn möglicherweise missverstehe: «Das ist mir einfach egal.»

Im selben Interview machte Salman deutlich, wie er seine Optionen einschätzt. «Wo liegt heute in der Welt das Potenzial?» – eben, in Saudi-Arabien – «und wenn Sie das verpassen wollen, glaube ich, dass einige Leute im Osten sehr glücklich sein werden.» Der US-Präsident werde schon sehen, welche Konsequenzen eine moralistische Aussenpolitik habe. Und ja: Anders als für Biden war der Khashoggi-Mord für China oder Russland nie ein grosses Thema. Während der mit Salman nicht einmal aus der Ferne sprechen wollte, ging Wladimir Putin beispielsweise nur allzu gern ans Telefon. Ja, durchaus, «wir haben eine lange und historische Beziehung mit Amerika», und «unser Ziel ist es, sie zu bewahren und zu stärken», sagt der Kronprinz. Aber es gibt auch andere potenzielle Partner.

Möglichst keine Körperkontakte

Biden lässt all das wenig Spielraum. Verständlicherweise liess er frühzeitig mitteilen, es gehe bei seinem Besuch nicht ums Öl. Aber mit den Energiepreisen rennt ihm zu Hause auch die Zustimmung und damit die Macht davon. Schon länger wollen die USA deshalb Saudi-Arabien als führenden Exporteur dazu bringen, die Ausfuhren auszuweiten, damit die Preise am Weltmarkt sinken können und die Inflation begrenzt wird – kaum jemand sonst hat solche Kapazitäten, um wirklich schnell etwas zu bewirken. Anfang Juni hatte das Königreich sich dann lose bereit erklärt, die Mengen zu erhöhen. Saudi-Arabien scheint solche Entscheidungen aber weiterhin über das Opec-plus-Kartell auch mit Russland abgleichen zu wollen. Darüber wird weiter zu sprechen sein.

Das gilt auch für die weitgehend im Stillen betriebene Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel – an der alle drei wachsendes Interesse haben. Gerade jetzt, da die Chancen, den Iran über ein neues Atomabkommen vom Bau einer Nuklearwaffe abzuhalten, eher dürftig sind. Und auch unterhalb der Bombe eint die ungleichen Beinahe-Partner der sorgenvolle Blick auf das Regime in Teheran. Nicht zufällig dürften die USA vor Bidens Reise ihre Erkenntnisse über mögliche iranische Drohnenlieferungen an Russland öffentlich gemacht haben. Saudi-Arabien kennt diese Bedrohung gut, auch wenn derzeit im Jemen eine Waffenruhe herrscht, wo der Konflikt mit dem Iran zwischen der Regierung und schiitischen Huthis als Stellvertreterkrieg ausgetragen wird: Mit iranischen Drohnen griffen die Rebellen schon häufiger saudische Ölförderanlagen, Raffinerien oder Kraftwerke an.

Die Interessen überschneiden sich also. Und doch wird Saudi-Arabien sicher nicht voreilig und lauthals neue Bündnisse verkünden oder China wie Russland verprellen wollen. Mohammed bin Salman wird seine Rehabilitation erst einmal geniessen und hören wollen, was man ihm anbietet. Wenn er sich bewegt, dann abseits offizieller Bekenntnisse, mindestens wenn es um eine Kooperation mit Israel geht. Joe Biden könnte so am Ende wenig vorzuweisen haben, selbst wenn sich die Reise eigentlich gelohnt hätte. Entsprechend euphorisch bezeichnete er Saudi-Arabiens Ankündigung, den Luftraum für kommerzielle Flüge aus Israel öffnen zu wollen, als «historische Entscheidung». Eine Pressekonferenz in Dschidda plant der US-Präsident allerdings nicht, und nach Angaben des Weissen Hauses will er Körperkontakte, soweit es geht, vermeiden. Man wird sehen, ob der Kronprinz da mitspielt.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.