Joe Biden und Nahost: Das kann ihn die Wiederwahl kosten

Milieus, die der Demokratischen Partei eigentlich stabil verbunden sind, wenden sich dieser Tage von Joe Biden ab. Seine Nahostpolitik ist ein schwieriger Balanceakt.

Johanna Roth / Zeit Online

Als mächtigster Mann der Welt mag Joe Biden international gefeiert werden für seine Wirtschaftspolitik oder sein Zusammenhalten der Unterstützerkoalition für die Ukraine. Zu Hause – noch dazu in einem Wahljahr – sieht es oft ganz anders aus. Viele US-Wählerinnen und -Wähler interessieren sich mehr für die hohen Verbraucherpreise oder eine vermeintlich ungeregelte Einwanderung aus Mexiko.

Der Angriff der terroristischen Hamas und der Krieg, den Israel nun im Gazastreifen führt, stellen diese Diskrepanz noch einmal auf eine ganz andere Stufe. Dass Israel lange zögerte mit der nun beginnenden Bodenoffensive gegen die Hamas, wird auch Bidens intensiven Gesprächen mit der Regierung von Benjamin Netanjahu zugeschrieben. In Europa kann man einmal mehr froh sein über die Entschlossenheit der USA, nicht nur Israel militärisch zu unterstützen, sondern sich gegen eine mögliche Ausweitung des Konflikts gegenüber dem Iran und der Hisbollah zu positionieren. Und Bidens Balanceakt, sowohl den Terror der Hamas zu verurteilen als auch zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und der Einhaltung des Völkerrechts aufzurufen, der dürfte von so manchem Amtskollegen mit einer gewissen Bewunderung zur Kenntnis genommen werden.

Zunächst schien es in den USA ähnlich zu sein. Sogar prominente Republikaner lobten Biden für seine Unterstützung Israels. Dabei lassen sie sonst keine Gelegenheit aus, den Präsidenten für amtsunwürdig zu erklären: Wenn sie etwa die Erzählung bemühen, Biden sei für steigende Benzinpreise verantwortlich oder aber der US-Präsident wisse altersbedingt gar nicht mehr so richtig, was er da tue. All das droht nicht nur bei der republikanischen Stammwählerschaft zu verfangen.

Nun aber ist es eine ganz andere Ecke, aus der die Stimmen kommen, die Biden im anstehenden Wahlkampf neue Sorgen machen dürften. Es ist das linksliberale Amerika – die Vertreter der Hochschulen und Gewerkschaften, die Kunstszene und Aktivistinnen etwa von Black Lives Matter. Und es sind die muslimischen und arabischstämmigen US-Amerikaner. Milieus, die der Demokratischen Partei eigentlich stabil verbunden sind.

«Ich sehe euch»

Immer wieder kommt es in diesen Tagen zu Mahnwachen und Demonstrationen gegen Israel, an denen überwiegend junge Erwachsene teilnehmen. Die Botschaften, die dort geäussert werden, reichen von der Forderung nach einem Waffenstillstand bis hin zum Vorwurf eines «Genozids» an der palästinensischen Zivilbevölkerung und Plakaten, auf denen Sätze wie «Zionismus ist Terrorismus» stehen. Am Wochenende gingen in New York erneut mehrere Tausend Menschen auf die Strasse.

Studierende der University of Washington an einer Pro-Palästina-Demo, 25. Oktober 2023. Bild: imago

Demonstration in New York, 28. Oktober 2023. Bild: www.imago-images.de

Zugleich erschütterte ein Hassverbrechen die Öffentlichkeit: Im Bundesstaat Illinois erstach ein Mann aus rassistischem und islamfeindlichem Wahn ein palästinensischstämmiges Kind, sechs Jahre alt. Der Präsident verurteilte den Mord in einer Fernsehansprache an die Nation. Er sagte, neben dem Antisemitismus müsse auch die Islamfeindlichkeit angeprangert werden. Biden erinnerte an die Zeit nach den Anschlägen vom 11. September, als Muslime besonders in den Vereinigten Staaten einem Generalverdacht und Anfeindungen ausgesetzt waren. Und an die muslimischen US-Bürgerinnen und -Bürger gerichtet, versprach er: «Ich sehe euch. Ihr gehört dazu. (…) Ihr seid alle Amerika.»

Aber vielen reicht das nicht. Sie halten das für Lippenbekenntnisse – und werfen Biden vor, die Toten im Gazastreifen in Kauf zu nehmen. Das zeigt sich an der Empörung, die dem Präsidenten entgegenschlug, als er sagte, den Angaben der Hamas zu den Opferzahlen unter der palästinensischen Bevölkerung sei nicht zu trauen. Es zeigt sich an der Bewertung von Bidens Performance durch die Wähler der Demokraten: Sie ist im Oktober um elf Prozentpunkte gesunken. Und es könnte sich womöglich auch in seinem Wahlergebnis niederschlagen.

«Ich selbst habe mein ganzes Erwachsenenleben lang die Demokraten gewählt, auch wenn der Kandidat enttäuschend war. Ich habe mir gesagt, dass eine Stimme für die Demokratische Partei eine Form der Schadensbegrenzung ist, egal wie sehr ich ihre Politik im Nahen Osten im Allgemeinen und in Israel-Palästina im Besonderen ablehne», schreibt die Politikwissenschaftlerin Dana El Kurd in einem aktuellen Gastbeitrag für das linke Debattenmagazin The Nation. «Aber wenn ich nun sehe, wie Biden jetzt die Gewalt anheizt, nachdem seine Regierung die Palästinenser fast drei Jahre lang nicht beachtet hat (…), fällt es mir sehr, sehr schwer, ihm 2024 meine Stimme zu geben.»

Auch sie will, dass die US-Regierung zu einem Waffenstillstand aufruft. Dass Biden das nicht tue und stattdessen die militärische Unterstützung Israels aufrechterhalte, schreibt El Kurd, führe dazu, dass sich die muslimischen und arabischstämmigen Communitys in den USA «schockiert und verraten» fühlten. Ein Punkt, den sie anführt und der auch anderswo häufig zu hören ist: Während US-Bürger aus Israel in Sicherheit gebracht werden sollen, sässen die über 500 Menschen mit US-Staatsangehörigkeit, die sich nach Schätzungen des US-Aussenministeriums im Gazastreifen befinden, dort fest – als Bürger zweiter Klasse.

Pro-Israel-Demonstration in New York am 29. Oktober 2023. Bild: www.imago-images.de

Was diese Kritik verkennt: Bidens Solidarität mit Israels Regierung ist nicht allein eine Frage seiner persönlichen Überzeugung. Die USA sind Israels engster Verbündeter, Garant für dessen Sicherheit seit Jahrzehnten. Ohne die demonstrative Unterstützung des US-Präsidenten für Israel in der aktuellen Situation würde die Lage im Nahen Osten noch viel instabiler sein.

Wie viele seiner Vorgänger versucht aber auch Biden, zu vermitteln. Solidarität mit und Mahnungen an Israel versteht er nicht als Widerspruch, und seine Rhetorik hat er in den vergangenen Tagen weiter angeschärft. Am Sonntag telefonierte er erneut mit Netanjahu; dabei habe er, so das Weisse Haus, die Notwendigkeit betont, «die humanitäre Hilfe umgehend und deutlich zu erhöhen, um den Bedürfnissen der Zivilbevölkerung in Gaza zu entsprechen».

Von dem Frust könnte Trump profitieren

Und doch wirft Dana El Kurd dem Präsidenten und seiner Partei Folgendes vor: Die Stimmen von muslimischen und arabischstämmigen US-Amerikanern wie ihr sähen die Demokraten einfach als selbstverständlich an. Musliminnen und Muslime machen mit rund 4,5 Millionen Menschen einen kleinen Anteil der US-Bevölkerung aus. Aber dieser Anteil wächst schnell. Bis 2050, so Schätzungen des Pew Research Center, könnte sich ihre Zahl verdoppeln. Nicht nur deshalb sind sie eine wichtige Wählergruppe für die Demokratische Partei: Knapp 70 Prozent stimmten 2020 für Joe Biden.

Dass viele dieser Wählerinnen bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr stattdessen Donald Trump ihre Stimme geben, der mit seinen islamfeindlichen Äusserungen schon früh auffiel, ist unwahrscheinlich. Gerade erst versprach der Ex-Präsident, seine als Muslim Ban bekannt gewordene Einreisesperre für einige muslimisch geprägte Länder wieder einzuführen, sollte er erneut ins Amt kommen.

Schon eher käme der Theologe Cornel West infrage, der bei der Wahl 2024 als unabhängiger Kandidat antreten will. Er sagte schon wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas in einem Interview mit Politico, die Schuld für die Toten am 7. Oktober und an denen danach trügen «hauptsächlich Israel und die USA». In der Vergangenheit hat er Israels Umgang mit der palästinensischen Bevölkerung wiederholt mit dem Apartheitsregime in Südafrika verglichen; dass seine Professur in Harvard nicht verlängert wurde, schob er auf seine Positionen zum Nahostkonflikt.

Eine Stimme für einen dritten Kandidaten wie West, das legt die Wahlforschung nahe, stärkt im Zweifelsfall Trump. Aber auch wenn Wählerinnen und Wähler aus Protest gegen Bidens Israel-Politik einfach zu Hause bleiben, könnte das dessen Wahlchancen empfindlich schwächen. Das betrifft vor allem die wichtigen Swing-States, in denen der Vorsprung der Demokraten gegenüber den Republikanern gering ist. Dazu gehört Michigan, wo besonders viele US-Amerikaner mit Vorfahren aus arabischen Ländern leben. Mehrere US-Medien berichten von Vertretern muslimischer Gemeinden, die nun ankündigen, Biden die Unterstützung zu entziehen. Bei der letzten Wahl hatten sie ihm die nötigen Stimmen verschafft, um Trump zu schlagen.

Joe Biden während eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, 18.10.23. Bild: keystone

Eine gespaltene Partei

Will der Präsident künftig verstärkt um diese Gruppe der Enttäuschten werben, könnte das seine politische und moralische Gratwanderung noch schwieriger gestalten: Bei den Protesten auf Campus und Strassen wird teils heftigste antisemitische Hetze geäussert. Jüdische US-Amerikanerinnen und -Amerikaner, nicht nur Studierende, sind verunsichert und sie haben Angst. Je weiter das israelische Militär im Gazastreifen vordringt und je höher die Zahl der zivilen Toten steigt, desto extremer könnte diese polarisierende Entwicklung noch werden.

An der Unterstützung der USA für Israel, das hat Biden klargemacht, wird sich nichts ändern. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er diejenigen wieder für sich gewinnen kann, die ihm deshalb abschwören. Umgekehrt wird der Präsident den Eindruck vermeiden müssen, zugunsten von Wählerstimmen dort nachsichtig zu werden, wo nicht Trauer und Wut dominieren, sondern Hass auf Israel und Menschen jüdischen Glaubens.

Mit diesen Fragen durch einen ohnehin herausfordernden Wahlkampf zu navigieren, wird nicht einfach werden. Denn auch Bidens Partei, die Demokraten, sind gespalten: Eine jährliche Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Gallup ergab im Februar, dass erstmals eine Mehrheit der befragten Demokratinnen und Demokraten eher mit der palästinensischen als mit der israelischen Bevölkerung sympathisierte.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.