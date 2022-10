Im Ewin-Gefängnis in Teheran kam es am Wochenende zu einem Gefangenenaufstand. Bild: keystone

Das Ewin-Gefängnis im Iran: Der Warteraum des Todes

Das Ewin-Gefängnis steht wie kaum ein anderer Ort für den Terror des iranischen Regimes. Hier starben Tausende, durch Folter, Hinrichtungen oder Vernachlässigung.

Christian Bangel / Zeit Online

Flammen, Schüsse und der Lärm von Explosionen: Was sich gestern Nacht in und um das Ewin-Gefängnis in Teheran abspielte, wühlte viele Menschen in der Stadt derart auf, dass sie sich vor die Mauern des Gefängniskomplexes begaben, um gegen die iranische Diktatur zu protestieren – wohl auch, um zu verhindern, dass das Regime inhaftierte Demonstranten verschwinden lässt, die in den letzten Wochen zu Hunderten nach Ewin kamen.

Die iranische Justiz hat das Inferno inzwischen zur Folge einer Auseinandersetzung zwischen gewöhnlichen, nichtpolitischen Gefangenen herabgespielt und zeigte Videos, die dokumentieren sollten, dass die Situation unter Kontrolle sei. Vier Tote hat es laut offiziellen Stellen gegeben. Glauben sollte man, das zeigt die Vergangenheit, den iranischen Behörden allerdings nichts.

Teheran-Ewin ist nicht irgendein Gefängnis. Es gibt kaum einen Ort im Land, der mehr für die Willkür und Gewalt des Apparats steht. Hier starben in den 43 Jahren der Islamischen Republik Tausende – am Galgen oder dadurch, dass ihnen notwendige medizinische Versorgung versagt wurde.

Hier wurden und werden unzählige politische Häftlinge gefoltert. Hier sitzen derart viele Journalistinnen, Aktivisten, Oppositionelle, Studierende, Künstlerinnen jeder Generation des Landes ein, dass das Gefängnis schon lange den bitteren Beinamen «Universität Ewin» trägt. Noch im März dieses Jahres sassen dort auch vier Deutsche ein.

Ewin war schon vor der Iranischen Revolution von 1979 berüchtigt. Errichtet vom Schah für dessen gefürchteten Inlandsgeheimdienst Savak, sassen dort zu Zeiten der iranischen Monarchie auch viele spätere Prominente der Islamischen Republik in Haft. Als das Gefängnis im Februar 1979 von Demonstranten gestürmt und alle Insassen befreit wurden, schien es kurz, als sei die Gewaltgeschichte dieses Ortes vorbei. Dabei begann sie nun erst richtig. Zeitweise bis zu 15'000 Menschen sollen in dem ursprünglich für 300 Gefangene ausgelegten Komplex gleichzeitig eingesperrt gewesen sein.

Ein Löschfahrzeug vor dem Ewin-Gefängnis nach dem Gefangenenaufstand. Bild: keystone

Die vielen Repressionswellen, die die iranische Theokratie über das Land schwappen liess, fanden immer auch im Ewin-Gefängnis ihre blutige Praxis. Als Revolutionsführer Chomeini im Sommer 1988 in einer Kampagne gegen Linke, Kommunisten und Mudschaheddin vorging, wurden in Ewin Tausende Männer und Frauen gehängt.

Den nichts ahnenden Gefangenen wurden Fragebögen vorgelegt, auf denen sie erklären mussten, ob sie Muslime sind, ob sie beten, ob sie Marxisten sind. Eine falsche Antwort reichte für den Tod. Ayatollah Ali Montazeri, der jahrelang als Nachfolger Chomeinis vorgesehen war, aber wegen seines Widerspruchs gegen diese Terrorwelle in Ungnade geriet, berichtete in seinen Memoiren davon, dass weibliche Gefangene vor ihren Hinrichtungen regelmässig vergewaltigt wurden.

Wie unmittelbar das heutige Regime in diese Untaten verstrickt ist, kann man daran sehen, dass einer der Ankläger des «Teheraner Todesgremiums», das allein für 750 Hinrichtungen verantwortlich gewesen sein soll, der heutige Präsident Ebrahaim Raisi ist. Erst vor wenigen Wochen verteidigte Raisi sein damaliges Handeln in einem CBS-Interview als «angemessen».

Auch unter der Herrschaft des zweiten Revolutionsführers Chameini seit 1989, der das Land bis heute führt, blieb Ewin ein Ort ungezählter Menschenrechtsverletzungen. Die Folter in dem Gefängnis ist dokumentiert, zuletzt, als eine Gruppe Hacker im vergangenen Jahr Videoaufnahmen der Überwachungskameras leakte. Die iranische Justiz musste die Authentizität der Videos einräumen.

«Seit ich Ewin verlassen habe, konnte ich nicht mehr ohne Schlaftabletten schlafen. Es ist grauenhaft. Die Einsamkeit verlässt Dich niemals, auch lange nachdem Du wieder frei bist.» Kaveh Taheri, Menschenrechtsaktivist und ehemaliger Insassen Ewins

Ewin ist einer jener Orte, an denen auch die «weisse Folter» praktiziert wurde. Dabei handelt es sich um eine Form der Einzelhaft, bei der Gefangene über lange Zeit isoliert werden, in komplett weiss gestrichenen, durchgängig hell erleuchteten Räumen, ohne jede Kommunikation, ohne jedes Geräusch.

Der Journalist und Schriftsteller Ebrahim Nabavi, der in Ewin einsass, beschreibt die Folgen dieser psychischen Misshandlung so: «Seit ich Ewin verlassen habe, konnte ich nicht mehr ohne Schlaftabletten schlafen. Es ist grauenhaft. Die Einsamkeit verlässt Dich niemals, auch lange nachdem Du wieder frei bist.»

Kaveh Taheri, ein Menschenrechtsaktivist, der ebenfalls in Ewin einsass, beschrieb das Leben in Ewin gegenüber dem australischen Sender ABC so: «Manchmal ist mir gesagt worden, ich würde in einigen Stunden freigelassen. An anderen Tagen hiess es, ich würde in wenigen Stunden hingerichtet. Du weisst nie wirklich, was wahr ist.»

Ein von der Mizan-News-Agentur veröffentlichtes Bild zeigt die Spuren der Auseinandersetzung im Ewin-Gefängnis. Bild: keystone

Einen «Warteraum des Todes» nennt Amnesty International in einem aktuellen Untersuchungsbericht die heutigen iranischen Gefängnisse. Gefangenen würde regelmässig dringend benötigte medizinische Hilfe vorenthalten, was die Organisation eine Methode extralegaler Hinrichtungen nennt.

Amnesty dokumentierte nur für die Jahre seit 2010 die Fälle von 92 Männern und vier Frauen, die auf diese Weise in iranischen Gefängnissen ums Leben gekommen seien, allein in Ewin seien es elf Fälle gewesen. Auch Scheinhinrichtungen, Auspeitschen, stundenlange Verhöre und sexuelle Gewalt sind dokumentiert.

Ob Ewin so etwas wie die iranische Bastille sei, fragte gestern eine Twitter-Nutzerin mit Blick auf das berüchtigte französische Staatsgefängnis des 18. Jahrhunderts, dessen Sturm den Beginn der Französischen Revolution markierte. Zumindest für die Grausamkeit, mit der die Insassen behandelt werden, ist dieser Vergleich nicht abwegig.

