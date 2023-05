Gestrandete Migrantenfamilien warten im Niemandsland zwischen den USA und Mexiko, in San Diego, Kalifornien. Bild: keystone

An der US-Grenze zu Mexiko setzt Joe Biden fort, was Donald Trump begann

Die unter Trump erlassene Regel Title 42 sollte Migranten aus Mexiko stoppen. Nun ist sie ausgelaufen. Aber Joe Biden verfolgt dasselbe Ziel – sogar noch härter.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

«Das war's», sagt der Mann mit dem dunkelblonden Vollbart und der kakifarbenen Basecap, an der er als Beamter der US-Grenzpolizei CBP zu erkennen ist. «Jetzt ist es vorbei. Ist das nicht aufregend?» Er sitzt bei laufendem Motor in seinem Geländewagen, um ihn herum schweben Mücken, weit über ihm eine Drohne, die live Schwarz-Weiss-Bilder auf sein iPad schickt. Darauf zu sehen sind Hunderte weisse Punkte, die sich kaum bewegen und in mehreren Reihen ordentlich versammelt sind. Diese Punkte sind Menschen. Keine 500 Meter entfernt haben sie sich versammelt. Gleich hinter dem zehn Meter hohen Stahlzaun, der von den Autoscheinwerfern grell angeleuchtet in den tiefblauen Nachthimmel von Texas ragt.

Der Zaun selbst ist nicht die Grenze, sie liegt ein paar Meter dahinter. Die Menschen auf den Drohnenbildern haben sie schon überschritten – illegal, abseits eines offiziellen Grenzübergangs. Bis vor wenigen Minuten bedeutete das häufig, im Schnellverfahren wieder zurück nach Mexiko abgeschoben zu werden. Die sogenannte Title-42-Regelung, unter Donald Trump zu Beginn der Corona-Pandemie in Kraft gesetzt, erlaubte es den Behörden, Menschen ein ordentliches Asylverfahren zu verweigern. Mehr als 2.5 Millionen Mal ist das seitdem geschehen.

Mit dem Auslaufen der restlichen Pandemieregelungen in den USA ist auch Title 42 vorbei. Um 21.59 Uhr Ortszeit – also eine Minute vor Mitternacht US-Ostküstenzeit – ist ihre Gültigkeit an diesem Donnerstag erloschen.

Es sollte einen Ansturm geben

Das würfelt viele Schicksale neu. Nicht nur das der etwa 350 Menschen, die die Drohne hinter dem Zaun erfasst hat – der an dieser Stelle ein Tor hat, das ausgerechnet die Nummer 42 trägt. Auch das von bis zu 150'000 anderen, die auf mexikanischer Seite auf ihre Chance warten, rüberzumachen in die USA. Viele von ihnen seit Monaten. Sie hofften, mit dem Ende von Title 42 werde wieder möglich sein, was zuvor galt: Wer an den Grenzen der USA um Asyl bittet, darf im Land bleiben, bis über dieses Gesuch entschieden ist. Weil die Einwanderungsgerichte und Behörden überlastet sind, dauern die Verfahren meist mehrere Jahre. Jahre, die verschonen von jenem Elend, dessentwegen immer mehr Menschen aus Venezuela, Haiti oder Kuba, aber auch aus anderen Ländern auf der ganzen Welt den Weg über Mittelamerika in die Vereinigten Staaten wagen.

Nach dem Ende von Title 42 stehen Migranten in Monterrey, im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Léon, Schlange an der US-Grenze. Bild: keystone

Es werde deshalb nach dem Ende von Title 42 einen regelrechten Ansturm auf die Grenze geben, war seit Wochen zu hören. Und tatsächlich stiegen die Zahlen der von der CBP Aufgegriffenen in den vergangenen Tagen auf ein Rekordhoch: mehr als 11'000 Menschen pro Tag. In El Paso, das an die mexikanische Millionenstadt Ciudad Juárez grenzt, wohin viele den Weg aus dem Süden mit einem nicht selten tödlich endenden Ritt auf einem Güterzug nehmen, schliefen Hunderte auf dem Bürgersteig. Auf der Autobahn blinken noch immer die Warnhinweise, «Vorsicht vor unerwarteten Fussgängern» – vereinzelt war es vorgekommen, dass Menschen quer über die Fahrbahn rannten, um der Grenzpolizei zu entgehen.

Selbst der Präsident sprach davon, dass die Lage an der Grenze noch eine Weile chaotisch bleiben werde. Die Republikaner, die ihre Wahlkämpfe gern mit dem Schüren von Angst vor einer «Invasion» aus dem Globalen Süden bestreiten, triumphierten. «Bidens Politik der offenen Grenzen hat diese Krise verursacht», schreibt die Fraktion der Partei im Repräsentantenhaus auf Twitter.

Aber die Grenzen sind nicht offen. Und sie werden es auch in Zukunft nicht sein, das betont die Regierung in diesen Tagen immer wieder. Sie hat gleich mehrere Regeln aufgelegt, die Title 42 nun ersetzen sollen. Asyl soll bis auf wenige Ausnahmen nur noch ausserhalb der USA beantragt werden – über eine App, die nicht richtig funktioniert, und sogenannte Regionalzentren, die es noch gar nicht gibt. Wer wie bisher illegal die Grenze überschreitet und dann Asyl erbittet, soll den Anspruch darauf verlieren, kann er nicht nachweisen, dass zuvor ein entsprechender Antrag in einem anderen Durchreiseland abgelehnt wurde. Aber Mexiko hat schon jetzt die dritthöchste Zahl an Asylanträgen weltweit – und auch dort dauert es mehrere Jahre.

Title 42 war keine migrationspolitische Regelung, sondern eine gesundheitspolitische. Die Trump-Regierung sah dennoch darin ihre Chance, die Grenze abzuriegeln, gemeinsam mit der kupferfarbenen «Mauer» aus Stahl. In Texas hat Gouverneur Greg Abbott, ein Republikaner, den halb fertiggestellten Zaun weiterbauen lassen, nur eben nicht mehr aus Bundesmitteln, sondern mit dem Geld seiner eigenen Regierung. Zugleich schickt er Busse mit Migranten nach Washington, D. C., um sie dort als eine Art Protestfanal vor dem Wohnsitz der Vizepräsidentin abzuliefern.

Biden war angetreten, besser zu sein als das. Er versprach, eine humane Einwanderungspolitik zu machen, keine ablehnende. Nun aber tut seine Regierung genau das: Sie verstetigt, was Title 42 vorübergehend regelte. «Managen» und «abschrecken» werde man, twitterte das Weisse Haus am Donnerstag. In der Praxis bedeutet das: Um die Migration einzudämmen, wird das Asylrecht eingeschränkt.

Der Ansatz sei insofern nachvollziehbar, als mangels eines zeitgemässen Einwanderungssystems für viele ein Asylantrag zur einzigen Option geworden sei, sagt Jeremy Slack, der an der Universität von El Paso zu den Migrationsbewegungen rund um seine Stadt forscht. «Nur fallen viele Fälle nicht wirklich darunter.» Die Grenzen, wer Geflüchtete ist und wer Migrant, seien schwer zu ziehen. Diejenigen aber, die klar Anspruch auf Asyl hätten, gerieten mit den neuen Regeln unter die Räder: «Nehmen Sie jemanden, dessen Leben durch Drogenkartelle bedroht wird, die einen Angehörigen nach dem anderen auslöschen. Hat so jemand die Zeit, mehrere Wochen auf einen Termin zu warten?»

US-Präsident Joe Biden versprach einst eine humane Einwanderungspolitik. Bild: keystone

Das Wesen von Asyl sei es doch, genau das tun zu können, was die Regierung jetzt unterbinden will: Vor Ort Schutz zu suchen und um Hilfe zu bitten. «Alles andere verstösst nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen geltendes US-Recht.» Vor Gericht, glaubt Slack, würden die Regeln deshalb kaum Bestand haben. Tatsächlich hat die Bürgerrechtsorganisation ACLU bereits Klage gegen die Biden-Regierung eingereicht. «Das Recht, Asyl zu beantragen, ist durch unsere Gesetze geschützt, unabhängig davon, wie man in das Land einreist», heisst es darin. Währenddessen versuchen die Republikaner, restriktive Einwanderungsgesetze durch den Kongress zu drücken.

Kein Chaos, keine Unruhen

Das allerdings, wovor die Regierung im beginnenden Wahlkampf am meisten Sorge gehabt haben dürfte, bleibt zunächst aus: Bilder von verzweifelten Massen, ein vielfacher Anstieg der illegalen Übertritte, Chaos und Unruhen. Er gehe zunehmend davon aus, dass die Zahlen der vergangenen Tage schon der Peak gewesen seien, sagt ein CBP-Sprecher. Woran das liegen könnte? «Vermutlich spricht sich herum, dass die Konsequenzen ab jetzt drastischer sind als vorher.» Wer unter Title 42 abgeschoben wurde, durfte es erneut versuchen. Viele standen deshalb schon am nächsten Tag wieder da – und am übernächsten erneut. Unter der jahrzehntealten Einwanderungsregelung Title 8, die ab jetzt wieder die vorrangig gültige ist, gilt ein erneuter Grenzübertritt nach Abschiebung als Straftat, die mit mehreren Jahren Gefängnis geahndet werden kann.

Ist es dieses Szenario, das tatsächlich abschreckt? Ist es die Unsicherheit, welche Regelungen jetzt eigentlich gerade gelten? Oder sind es die Schlepper, die erst beobachten, wie die Grenze jetzt bewacht wird, bevor sie die Leute wieder darüber schleusen?

Statt mit Chaos beginnt Tag eins nach Title 42 jedenfalls ruhig. So ruhig, dass die Rechten die Bilder, die sie sich so sehr wünschen, selbst fabrizieren müssen: In sozialen Netzwerken beginnen Videos zu kursieren, die Hunderte in El Paso über die Grenze rennende Menschen zeigen – allerdings schon Monate alt sind. Die zweieinhalbtausend Menschen, die sich am Anfang der Woche noch rund um eine Kirche ganz in der Nähe gedrängt hatten, sind derweil längst verschwunden.

Die 350, die in der Nacht noch an Tor Nummer 42 stehen, werden von der CBP mit Bussen zum nächsten Registrierungszentrum gebracht. Am Donnerstag waren laut Recherchen der New York Times rund 24'000 Menschen in Gewahrsam der Behörde – in Einrichtungen, die eigentlich nur für 18'000 Personen ausgelegt sind. Dort bleiben sie, bis sie entweder abgeschoben oder vorerst wieder entlassen werden – mit einem Hinweis, wo und wann sie sich zum nächsten Gerichtstermin in ihrem Asylverfahren einfinden müssen.

Alexander Mercado ist einer von ihnen. Der 20-Jährige sitzt auf einem Feldbett der Rescue Mission in El Paso, einer christlichen Hilfsorganisation. Die hat für die Migranten eine Art Hangar freigemacht, 230 von ihnen haben hier Platz, nur zehn Plätze sind noch frei. Im Hof trocknet Wäsche, Kinder spielen mit Plüschtieren. Ihre sichtbar erschöpften Mütter liegen derweil auf Feldbetten, die Kleinsten an sich gedrückt. Rausgehen ist nicht ungefährlich: Das Tor zur Einrichtung hat einen Türsteher bekommen, nachdem mehrfach die Kartelle – die auch auf dieser Seite der Grenze ihre Leute haben – versuchten, verunsicherte Migranten in Autos zu locken und mutmasslich zu Drogenhandel oder Prostitution zu zwingen.

Mercado sagt, er sei seit drei Monaten unterwegs, grösstenteils zu Fuss. Warum? Er lacht, aber sein Blick bleibt regungslos, als sei er unsicher, ob diese Aussage ihn in Schwierigkeiten bringt. «In Kolumbien hätte ich keine Zukunft gehabt», sagt er dann. Aus Barranquilla, seiner Heimatstadt im Norden des Landes, kam er durch den berüchtigten Regenwald von Panama schliesslich nach Juárez. Am Donnerstag, nur Stunden vor dem Ende von Title 42, lief er mit Hunderten anderen noch über die Grenze – und liess sich von der CBP aufgreifen, um einen Asylantrag zu stellen.

«Wir sind noch ganz am Anfang»

Das also, was künftig noch härter bestraft werden soll, geschieht es nicht ausserhalb der Vereinigten Staaten. Dass Mercado so schnell wieder entlassen wurde, hat mutmasslich zwei Gründe: die schon jetzt überfüllten Abschiebegefängnisse. Und die Tatsache, dass jemand für ihn bürgt: In zwei Wochen muss er sich bei einem Gericht in New York melden. Dort wohnt eine Verwandte, bei der er unterkommen kann.

«Humanitäre Ausnahme» nennt sich das Prinzip, das schon seit mehreren Monaten für Angehörige bestimmter Staaten getestet wird. Wer einen sogenannten Sponsor in den USA vorweisen kann, Angehörige oder auch Hilfsorganisationen, darf bei einer humanitären Notlage einreisen, zunächst für zwei Jahre. Vor allem Venezolanerinnen wurden seitdem deutlich weniger an den Grenzen aufgegriffen.

«Abschreckung klappt nur dann, wenn man den Leuten gleichzeitig Hoffnung vermitteln kann, dass es legale Wege gibt, die auch funktionieren», sagt Migrationsforscher Slack. Viel werde deshalb jetzt davon abhängen, ob etwa die neue App verbessert werde. «Unsicherheit oder Misstrauen führen erfahrungsgemäss eher zu Angst, und die wiederum dazu, dass die Leute vermehrt versuchen, heimlich über die Grenze zu kommen, und sich in Gefahr bringen.» In Texas ertrinken immer wieder Migranten im Rio Grande, der auch an El Paso vorbeifliesst.

Für die Republikaner sind Angst und Unsicherheit offenkundig das attraktivere Szenario – allein wegen der Parole «Biden's Border Crisis», die sie seit Monaten heraufbeschwören. «Viele, die sich vorgeblich um Einwanderung sorgen, wollen das System eigentlich gar nicht Ordnung bringen», sagt Slack. «Das Ziel, dass es keine Migration mehr gibt, das ist eine Illusion, und das wissen die betreffenden Leute auch.» Für Biden wiederum bedeutet das: Greifen die neuen Massnahmen nicht und gehen die Zahlen wieder in die Höhe, macht ihn das im Wahlkampf von rechts zusätzlich angreifbar.

Und auch von links. Nicht zuletzt wegen der Frage: Was bedeutet es eigentlich in der Praxis, diese Grenze dichtzumachen? Während am Tor 42 Busse die Menschen wegbringen, gab es ein paar Tage zuvor Abschiebeflüge direkt vom Flughafen ein paar Meilen weiter – inklusive Handschellen. In Brownsville am anderen Ende von Texas durchschwammen Familien den Rio Grande, um dann schwer bewaffneten Grenzbeamten hinter Stacheldrahtzaun gegenüberzustehen. Und zwischen Tijuana und San Ysidro in Kalifornien stecken mehrere Hundert Menschen seit Tagen zwischen zwei Grenzzäunen fest.

Jetzt auf

In El Paso leuchten gegen Abend wieder die Scheinwerfer der Grenzpolizei. Und wieder stehen Menschen hinter dem Zaun. Es sind weniger als erwartet. Aber sie kommen – obwohl die Risiken einer Abschiebung jetzt noch ernster sind als vorher. Für El Pasos Bürgermeister Oscar Leeser ändert sich deshalb erst mal gar nichts. «Wir sind noch ganz am Anfang», sagt Leeser. «In den kommenden Tagen werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt.» In seiner Stadt werden die Zahlen so oder so steigen. Denn die Menschen, die vorerst nicht abgeschoben und von der CBP freigelassen werden, wie Alexander Mercado, müssen irgendwo hin. Leeser hat kürzlich erneut den Notstand ausgerufen, um Gelder freizumachen. Neben Hilfsorganisationen wie der Rescue Mission sind zwei leer stehende Schulgebäude vorbereitet.

Wie lange das reicht, ist die grosse Frage – nicht nur in El Paso. Auch in weiter nördlich gelegenen Bundesstaaten wie New York kommen immer mehr Migranten an, nicht zuletzt wegen der von republikanischen Gouverneuren wie Abbott organisierten «Busreisen». Die Notunterkünfte seien voll, meldete kürzlich die Kleinstadt Portland in Maine. Auch dieser Bundesstaat liegt an einer Grenze – zu Kanada.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.