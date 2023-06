Mike Pence: Eiertanz in Iowa

Mike Pence will US-Präsident werden. Er versucht, Donald Trump gleichzeitig zu verdammen und ihm nachzueifern. Das droht zu scheitern – nicht zuletzt an der Konkurrenz.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die USA haben die Wahl zwischen Schlimm und Schlimmer. Weder Joe Biden noch Donald Trump können dieses gespaltene Land wieder vereinen, sondern beide führen uns geradewegs in den Abgrund. Aber Gott – und nur Gott! – sei Dank habt ihr ja mich.

Mike Pence möchte Präsident der USA werden. Bild: keystone

So ungefähr lässt sich die Botschaft umschreiben, mit der sich nun auch Mike Pence ins Rennen um das Weisse Haus wirft. Am Mittwoch erklärte der ehemalige Vizepräsident der USA seine Bewerbung für die Vorwahlen der Republikaner. Natürlich in Iowa, jenem umkämpften Bundesstaat im Nordwesten, wo traditionell die erste dieser Vorwahlen stattfindet.

Dort führte der 64-jährige Pence am Mittwochnachmittag (Ortszeit), übertragen per Livestream, einen rhetorischen Eiertanz auf: Wie erklären, warum er den Präsidenten verhindern will, dem er jahrelang treu als Stellvertreter gedient hatte? Pence versuchte es so: Er lobte Trump kurz für alles, was der für Amerika getan habe. Aber dieser habe ihn gezwungen, sich zwischen ihm, Trump, und der Verfassung zu entscheiden. «Ich habe die Verfassung gewählt, und ich werde sie immer wieder wählen!» Gemeint sind natürlich die Ereignisse rund um den 6. Januar 2021, als Pence sich weigerte, Trump bei dessen geplanter Manipulation des Wahlergebnisses zu helfen. Daraufhin hetzte dieser den gewaltbereiten Mob rund um das Kapitol – vor allem auf Pence. So jemand, sagte dieser nun, dürfe nie wieder Präsident der USA werden.

Ein «tragischer Tag»

Er kam spät, dieser Schwenk auf Trump. In dem Werbevideo, das Pence bereits einige Stunden zuvor hatte veröffentlichen lassen, erwähnte er den Namen überhaupt nicht. Umso mehr einen anderen: Joe Biden, genauer gesagt die Inflation, für die der amtierende Präsident verantwortlich sei. Und auch in Iowa ging es zunächst vor allem gegen ihn: «Die Krisen, vor der wir stehen, sie sind alle menschengemacht – und dieser Mensch heisst Joe Biden.» Das Klatschen des Publikums wirkte leicht irritiert, als hätten selbst seine versammelten Unterstützer an dieser Stelle mit einem anderen Namen gerechnet.

Schliesslich sind Attacken auf Biden kein Alleinstellungsmerkmal, von denen es in einem derart grossen Kandidatenfeld so einige brauchen wird, will man sich gegen die anderen durchsetzen. Die Strategie, Biden als amtsunfähig darzustellen, die fahren auch die inzwischen neun anderen Bewerber um die Kandidatur der Republikaner, während viele von ihnen die Personalie Trump möglichst umschiffen. Nichtsdestotrotz versuchen die meisten, dessen Positionen – leicht angepasst an ihr eigenes Image – zu kopieren: Nikki Haley, Trumps frühere UN-Botschafterin, verpackt Hetze etwa gegen trans Jugendliche in höflich-sanftere Töne; Floridas Gouverneur Ron DeSantis versucht, den smarten Kämpfer gegen das zu geben, was er und Trump «Woke-Virus» nennen. Chris Christie dagegen, der frühere Gouverneur von New Jersey, greift Trump an und vergleicht ihn mit dem Harry-Potter-Bösewicht Lord Voldemort: «Der, dessen Name nicht genannt werden darf.»

Pence weiss, dass er diesen Namen nennen muss. Allein schon, weil es höchst ungewöhnlich ist, dass ein Vizepräsident seinen früheren Boss herausfordert, wenn dieser selbst noch einmal antritt. Er scheint fast um Verständnis zu bitten, verweist auf unterschiedliche «Visionen», die man zum Schluss gehabt habe, und den «tragischen Tag», den der 6. Januar darstelle. Als habe man sich auseinandergelebt. Das lässt sich auch damit erklären, dass noch immer rund die Hälfte der republikanischen Basis hinter Trump steht. Wer ihn schlagen will, muss ihm Unterstützer abjagen, die ihm trotz aller Ereignisse der vergangenen Jahre loyal ergeben sind.

Die Umfragen sehen Trump weit vorne, danach kommt Ron DeSantis, dahinter der Rest. Pence' Chancen liegen aktuell bei vier Prozent. Was also verspricht er sich von dieser Kandidatur? Er selbst begründet seine Entscheidung damit, dass es zu einfach sei, an der Seitenlinie zu bleiben: «So bin ich nicht erzogen worden.» Diese Seitenlinie war jahrelang sein Platz. Will er nun, wie mutmasslich viele Vizepräsidenten vor ihm, endlich selbst die ganze Macht? Ist es der Ehrgeiz, Trump zu besiegen? Rache gar für die potenziell tödliche Bedrohung, der Trump ihn – und, wie Pence in Iowa betonte, auch seine Familie – am Ende auslieferte? Oder glaubt er, wie es in seinen Worten immer wieder anklingt, an einen höheren Auftrag?

Auch in diesem Wahlkampf hat jeder Kandidat sein Sprüchlein, eine Art Werbeslogan für sich als Marke. Bei Trump ist es das bewährte «Make America Great Again», Ron DeSantis eifert ihm mit seinem «Great American Comeback» unverkennbar nach, und auch der neueste Kandidat im Rennen kann diesem Sprachbild nicht widerstehen: «Together, we can bring this country back», schrieb Pence zur Bekanntgabe seiner Kandidatur auf Twitter. «Zusammen werden wir dieses Land zurückbringen.» In Erinnerung bleiben soll aber offenbar noch eine andere Aussage: «Gott ist noch nicht fertig mit Amerika.»

Niemand wird anzweifeln, dass er das ernst meint. Pence beschreibt sich gerne als «Christ, Konservativer und Republikaner, in dieser Reihenfolge», seine Autobiografie trägt den Titel So wahr mir Gott helfe. Er ist ein frommer Mann. So fromm, dass er es sich zur Gewohnheit gemacht hat, mit keiner anderen als seiner eigenen Frau alleine zu essen und ohne sie auch keine Veranstaltungen zu besuchen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird. Was sich durchaus als Problem erweisen könnte, sollte er das Amt tatsächlich bekommen, für das er sich bewirbt. Ein US-Präsident, der ein Treffen unter vier Augen mit einer weiblichen Amtskollegin ausschlägt?

Der evangelikale Pence dürfte versuchen, mit seiner eigenen Glaubensrichtung bei einer der wichtigsten Wählergruppen der Republikaner zu punkten. Aber die christliche Rechte, das haben die Trump-Jahre gezeigt, wählt nicht zwangsläufig denjenigen, der sich am meisten mit ihren Zielen identifiziert. Sondern denjenigen, von dem sie glaubt, dass er sie durchsetzt. Das gilt auch für mächtige Lobbygruppen wie Susan B. Anthony Pro-Life America, die Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche bundesweit verbieten will. Deren Vorsitzende Marjorie Dannenfelser sagte kürzlich in einem Podcast der New York Times, das Versprechen, ein solches Verbot zu unterschreiben, sei Voraussetzung für die Unterstützung ihrer Gruppe für einen Kandidaten oder eine Kandidatin.

Bisher habe sie nur von einem einzigen eine solche Zusage bekommen: Mike Pence. Tatsächlich hat er das auch zuvor öffentlich gesagt. Bei seiner Rede in Iowa nutzte er das Thema, um sich gegen die anderen Kandidaten abzugrenzen – vor allem von einem. «Nachdem er diejenige Regierung angeführt hat, die in der amerikanischen Geschichte am meisten pro-life war, zieht sich Donald Trump genau wie andere in diesem Rennen vom Anliegen der Ungeborenen zurück», sagte Pence.

Pro-life als Profilierung

Für den «Rückzug», den Pence den anderen vorwirft, gibt es einen naheliegenden Grund: Die letzten Kongresswahlen im November zeigten, dass die Republikaner wegen restriktiver Gesetze gegen Schwangerschaftsabbrüche Stimmen gerade bei Frauen zu verlieren drohen. Aber anders als Haley oder auch Trump kann Pence als evangelikaler Christ bei dem Thema nicht vage bleiben. Und er will es auch ganz offensichtlich nicht.

«Ich bin pro-life und ich entschuldige mich nicht dafür», sagte Pence am Mittwochabend, als er – noch immer in Iowa – auf CNN bei einer der sogenannten Town Halls auftrat, die der Sender zuvor schon mit Trump und Haley veranstaltet hatte. Als Gouverneur von Indiana unterzeichnete er 2016 ein Gesetz, das einen Schwangerschaftsabbruch selbst im Falle einerzu erwartenden Behinderung verbot; es wurde später für verfassungswidrig erklärt. Hier sieht Pence offensichtlich eine Gelegenheit, sich zu profilieren. Und nicht nur hier: Im CNN-Gespräch verurteilte er den Krieg in der Ukraine als «russische Invasion»; sie sei kein «territorialer Konflikt». Mit letzterer Aussage hatte DeSantis sich kürzlich auch in den eigenen Reihen unbeliebt gemacht.

Während er und Trump die rechte Position bedienen, die US-Unterstützung für die Ukraine gehöre eingestellt, bekannte Pence sich umso deutlicher dazu. Was ihn in dieser Hinsicht für die europäischen Partnerstaaten als vergleichsweise erträglichste Option innerhalb der Republikaner dastehen lässt, bringt ihn allerdings in direkte Opposition zu vielen Trump-Nahen im Kongress, die ihre Wähler gerne damit aufpeitschen, man gebe zu viel Geld aus für die Ukraine-Hilfe, das zu Hause dringender gebraucht werde.

Die Trump-Opposition ist gespalten

Und Pence' Position zu Schwangerschaftsabbrüchen droht ihn nicht nur bei Wählerinnen in Staaten wie Michigan oder Kentucky unbeliebt zu machen, die seine Partei im vergangenen November auflaufen liessen. Es hilft ihm womöglich nicht mal bei denen, die eigentlich seine Kernwählerschaft sein müssten: Selbst in Iowa, wo besonders viele evangelikale Wählerinnen leben, bekäme er laut Umfragen aktuell nur fünf Prozent der Stimmen. Und auch auf nationaler Ebene zeigt sich, dass gerade die konservativsten der republikanischen Wähler Trump noch zahlreicher unterstützen als 2016.

Die Trump-Opposition innerhalb der Partei ist wiederum gespalten – in einen erschreckend kleinen Teil, die «Never-Trumper», für die diese Opposition schon seit 2016 eine Gewissensfrage ist. Und einen wesentlich grösseren, für den sie eine machtstrategische Frage ist: Sie vertreten ähnliche Positionen, aber hoffen darauf, dass Trump sich durch seine vielen juristischen Probleme so sehr beschädigt, dass er Platz für andere machen muss. Der erste Teil dürfte ihn, Pence, kaum unterstützen, war er doch bis zum Ende Teil der Trump-Regierung und gebot seinem Präsidenten und dessen Attacken auf die US-Demokratie erst ganz zuletzt Einhalt. Der zweite Teil ist wiederum in sich zersplittert, und mit jedem neuen Präsidentschaftsbewerber zersplittert er noch mehr.

Jetzt auf

Alle diese Kandidaten werden in den kommenden Monaten versuchen, Trump seinen Anhängern abtrünnig zu machen – mit einem jeweils genau kalibrierten Wechselspiel aus Nacheifern und Verdammen, aus Kopie und Distinktion. Bei Pence äussert sich das nun in einem unverbindlichen Satz wie «Andere Zeiten erfordern andere Führung». Und doch war er lange Zeit unter all den Trump-Loyalen einer der loyalsten. Für viele macht ihn das unwählbar, trotz seiner Rolle am 6. Januar. Und die, für die ihn das auszeichnet? Die haben bislang kaum einen Grund, dann nicht gleich Trump zu wählen.

Am Ende meint auch Pence es dann doch nicht so ernst mit seiner Trump-Opposition. Auf wiederholte Nachfrage der CNN-Moderatorin Dana Bash, ob er es ausschliessen könne, Trump zu unterstützen, sollte dieser von seiner Partei bei den Vorwahlen zum Kandidaten gewählt werden, sagte der Ex-Vizepräsident nur, er glaube nicht, dass Trump es am Ende werde: «Ich habe grosses Vertrauen in die republikanischen Wähler.» Das wird kaum reichen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.