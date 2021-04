Wahlrecht in den USA: Für Republikaner zählen weisse Wählerstimmen mehr

Was wurde eigentlich aus den Schönlingen von Take That?

Ja, die britische Boygroup Take That ist eigentlich weiterhin aktiv – doch nicht in Originalbesetzung. Und dazwischen ist bekanntlich auch einiges passiert. Schauen wir also, was seit ihrem letzten Original-Konzert vor genau 25 Jahren so alles passiert ist.

Take That war für das Phänomen der Boy- und Girlgroups der Neunziger- und Nullerjahre wegweisend – wenn nicht gar einiges mehr. Mit rund sieben Millionen verkauften Konzerttickets, über 48 Millionen verkauften Tonträgern, zwölf Nummer-1-Singles und 20 Top-Ten-Hits zählen sie bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Bands.

Das an Perfektion grenzende Marketingkonzept der Boygroup, bei der möglichst viele Schwarm-Typen Seite an Seite Lieder über die Qualen und Freuden der Liebe in die …