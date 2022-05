AfD-Sprecher Lüth wurde wegen Rassismus entlassen – nun ist er zurück im Bundestag

In einer persönlichen Erklärung hatte Lüth sich 2020 nach seiner Entlassung von den menschenverachtenden Äusserungen distanziert und eingeräumt , «unentschuldbare» Äusserungen über Migranten gemacht zu haben. ZEIT ONLINE sagte Lüth am Mittwoch: «Es war ein dummes, privates Gequatsche, das nichts mit meiner liberalen Einstellung zu tun hat.» Warum er dennoch nicht gegen seine Entlassung aus dem Dienst der Fraktion juristisch vorgegangen sei, begründete Lüth mit der Tragweite seiner Worte. «Ich bin nicht dagegen vorgegangen, weil ich die Reaktion der Fraktion nachvollziehen konnte.» Lüth ist ehemaliges Mitglied der FDP, in der AfD wurde er zunächst Pressesprecher der Partei, 2017 der Bundestagsfraktion. Nach seiner Entlassung trat er aus der Partei aus und arbeitete eigenen Angaben nach selbstständig.

Ein wegen rassistischer Äusserungen entlassener früherer Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion kehrt in den Bundestag zurück. Der Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk hat den 2020 entlassenen Christian Lüth als Mitarbeiter eingestellt, wie Lüth ZEIT ONLINE bestätigte. Was genau sein künftiges Aufgabengebiet sein wird, wollte er nicht näher erläutern.

«Noch nie so sehr für mein Land geschämt» – Russischer Top-Diplomat in Genf hat genug

Politischer Eklat bei Pressekonferenz zu Schul-Amoklauf in Texas

Bei einer Pressekonferenz zu dem verheerenden Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem politischen Eklat gekommen. Der Demokrat Beto O'Rourke unterbrach am Mittwoch eine laufende Pressekonferenz des republikanischen Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, und kritisierte diesen für seine Haltung zu den Waffengesetzen im Land. O'Rourke, der im November bei der nächsten Gouverneurswahl in Texas als Herausforderer gegen Abbott antreten will, warf dem Republikaner vor, nichts gegen die grassierende Waffengewalt in den USA zu unternehmen. «Sie tun nichts», kritisierte O'Rourke.