Selbst der Durchsuchungsbefehl und der Beleg über die Dokumente, die das FBI in Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago sichergestellt hat, sind so heikel, dass sie nur geschwärzt veröffentlicht wurden Bild: keystone

Experte über Trump: «Es hat enorme Konsequenzen, wenn man mit Dokumenten so umgeht»

Heikel ist nicht der Inhalt der Unterlagen, die Donald Trump privat hortete. Sondern das, was sie über die US-Geheimdienste erzählen, sagt der Experte George Croner.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Dokumente mit teils höchster Geheimhaltungsstufe, manche davon achtlos verstreut und potenziell jedem Besucher zugänglich: Donald Trumps besitzergreifender Umgang mit Dokumenten aus dem Weissen Haus hat nicht nur von den Ermittlern angestrebte juristische Folgen. Es könnte auch die Beziehungen der US-Nachrichtendienste zu befreundeten Ländern in eine Krise stürzen – und Gegnern Details offenbaren, die zu den bestgeschützten Geheimnissen der USA zählen, erklärt George Croner. Der Jurist war früher selbst in Positionen mit höchster Sicherheitsfreigabe bei der National Security Agency (NSA) beschäftigt. Heute ist er Senior Fellow am Foreign Policy Research Institute, einer Denkfabrik mit Fokus auf Aussen- und Sicherheitspolitik in Philadelphia.

ZEIT ONLINE: Mr. Croner, Donald Trump hat Hunderte Seiten Dokumente mit in seine private Residenz in Florida genommen, darunter Unterlagen mit höchster Geheimhaltungsstufe. Als jemand, der lange selbst für die US-Geheimdienste gearbeitet hat: Was war Ihre erste Reaktion?

George Croner: Fassungslosigkeit. Ich kann mich gut daran erinnern, was ich damals alles brauchte, um meine Sicherheitsfreigabe zu bekommen, als ich noch für die NSA gearbeitet habe. Ohne detaillierte Kontrolle konnte man das Gebäude nicht betreten und verlassen, ich musste zum Lügendetektortest und so weiter. Hätte man solche Unterlagen bei mir zu Hause gefunden, ich wäre sofort im Gefängnis gelandet. Das gilt auch für jeden anderen, bis hoch zum Behördenchef.

George Croner. Bild: pd

Aber zumindest bis jetzt nicht für Trump. Wie erklären Sie sich das?

Das Verteidigungsministerium, das FBI, das Justizministerium und alle Geheimdienste – also alle Behörden, die an der Beschaffung, Verarbeitung und Weitergabe nachrichtendienstlicher Informationen beteiligt sind – gehören grösstenteils zur Exekutive. Und deren Chef ist der Präsident. Wie Informationen klassifiziert und gehandhabt werden sollen, wird seit dem Zweiten Weltkrieg durch präsidentielle Dekrete geregelt. Er ist es letztlich, der die Regeln macht. Die Grundsatzfrage, die sich jetzt stellt, ist: Steht es ihm dann auch frei, sich über sie hinwegzusetzen, nur weil er der Präsident ist?

Er selbst sagt ja, er habe die Dokumente «deklassifiziert».

Das haben Präsidenten in der Vergangenheit schon getan, ja. Aber das lief nach einem bestimmten Verfahren ab. Mr. Trump dagegen will es einfach gesagt haben. So funktioniert das aber nicht. Das Problem ist, dass es bis dahin nie ernsthaften Anlass zur Sorge gab, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten nach Ablauf seiner Amtszeit geheime Dokumente aus dem Weissen Haus verschwinden lassen würde …

… Sie meinen, es gibt keinen Präzedenzfall?

Richtig. Kein Gericht hat jemals darüber geurteilt, ob der Präsident das einfach tun kann oder nicht. Ich würde sagen: Nein, kann er nicht. Und ich vermute, kommt es jemals zu einem Verfahren, würde ein Gericht ähnlich urteilen. Stand jetzt sind die Dokumente nicht als freigegeben zu betrachten. Und das ist wichtig, weil wir nicht wollen, dass Donald Trump einen solchen Präzedenzfall überhaupt erst schafft. Es hat enorme Konsequenzen, wenn man mit Dokumenten auf diese Weise umgeht und behauptet, man habe sie quasi mit einem Zauberstab freigegeben. Konsequenzen, die die meisten Menschen vermutlich gar nicht erahnen.

Welche?

Es geht längst nicht nur um die Informationen auf dem jeweiligen Stück Papier, das da ungeschützt herumlag. Der Punkt ist: All diese Informationen kommen von irgendwoher. Das ist das, was wir unter Geheimdienstlern als Quellen und Methoden bezeichnen. Es ist weitaus wichtiger, sie zu schützen als das einzelne Dokument. Und gleichzeitig ein riesiges Problem, vor dem die US-Geheimdienste jetzt stehen.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Nehmen wir einfach mal an, ob das nun aktuelle Relevanz hat oder nicht, dass Sie als US-Präsident jeden Tag einen Bericht erhalten, in dem der komplette Tagesablauf Wladimir Putins geschildert wird. Das ist eine sehr sensible, sehr wertvolle Information. Wenn Sie einen solchen Bericht mal verlieren, dann fehlt Ihnen auf den ersten Blick nur ein Tag von vielen. Aber wenn dieses Stück Papier beim russischen Geheimdienst landet, interessiert den nicht so sehr, was auf dem Papier stand. Sondern woher die Informationen kamen. Vielleicht steht auf dem Papier der Code HUMINT, die Abkürzung für Human Intelligence, das bedeutet, es gibt eine bestimmte Person, die diese Informationen weitergegeben hat. Es kann auch sein, dass dort SI steht. Das steht für Special Intelligence …

Trump hortete die geheimen Dokumente in seinem Anwesen Mar-a-Lago. Bild: keystone

… eines der Codewörter, die in den Dokumenten auftauchten, die in Mar-a-Lago gefunden wurden.

Jeder in der Geheimdienstgemeinschaft – also auch alle Gegner – weiss, was es bedeutet: dass diese Information von der NSA kommt. Und das sagt den Russen in diesem hypothetischen Fall, dass das Codesystem, das sie verwenden, nicht sicher ist. Die Folgen können so oder so fatal sein. Was passiert etwa, wenn die Russen die menschliche Quelle aufspüren? Möglicherweise schnappen sie die Person und das war's. Sie bekommen nie wieder einen Bericht von ihr. Vielleicht aber wenden sie das Blatt auch zu ihrem eigenen Vorteil und machen aus der Quelle, die sie da enttarnt haben, einen Doppelagenten.

Im Zweifelsfall unbemerkt.

Genau das ist das Problem. Ebenso könnten sie zu einem anderen Codesystem wechseln und dieses für ihre Kommunikation verwenden, aber genauso gut auch das bisherige Codesystem benutzen, um falsche oder irreführende Informationen zu übermitteln. Letzteres ist in vielen Fällen aus nachrichtendienstlicher Sicht vorteilhafter: Es sieht für die andere Seite so aus, als hätte sich nichts geändert. Das ist eine der grossen Gefahren, wenn diese Art von Informationen kompromittiert wird. Aber auch wenn man weiss, dass die Gegner Bescheid wissen, ist die Verbindung unterbrochen. Und dann muss man irgendwie wieder von vorne anfangen.

Das heisst, viele Erkenntnisse sind im Prinzip für immer verloren?

Man sollte sie so behandeln, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind. Denn die Auswirkungen gehen weit darüber hinaus, dass der Inhalt dieser Dokumente kompromittiert sein könnte, auch wenn ich das gar nicht herunterspielen will. Das Wissen über Quellen und Methoden ist die wertvollste Information, die der amerikanische Geheimdienst überhaupt hat. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele protokollarische Vorschriften es zum Schutz solcher Quellen gibt, nicht zuletzt deshalb, weil Sie buchstäblich mit dem Leben von Menschen spielen. Und dann ist da noch der finanzielle Verlust: So ein einzelnes Programm, wie es etwa die NSA betreibt, kostet leicht Milliarden von Dollar.

Allerdings wissen wir ja nicht, wer diese Dokumente überhaupt gesehen hat. Wie findet man heraus, welcher Schaden schon entstanden ist?

Man kann jedenfalls nicht einfach sagen: Alles klar, er hat die Unterlagen genommen, aber wir haben sie jetzt wieder, alles in Ordnung. Was wir wissen, ist: Eine Menge Leute hatten Zugang zu Mar-a-Lago. Und wir kennen ja Trump. Stellen Sie sich vor, er hätte da etwa ein hochauflösendes Foto von einem Atombombentest des Regimes in Nordkorea gehabt, das bislang ungekannte Details zeigte. Etwa, wer bei einem solchen Test anwesend war, welche Wissenschaftler daran beteiligt waren und so weiter. Nehmen wir weiterhin an, bis dahin wusste niemand, auch nicht die Nordkoreaner, dass die USA überhaupt über einen Satelliten verfügen, der diese Art von fotografischen Informationen liefern kann. Trump aber versteht oder weiss das im Zweifelsfall nicht. Er denkt nur, dass es ein wirklich cooles Bild ist, und zeigt es in grosser Runde herum. Die sensible Information, die ihren Weg so womöglich bis nach Nordkorea findet oder zumindest zu anderen Gegnern, ist nicht das, was man auf diesem Foto sieht. Sondern dass es dieses Foto gibt. Wenn man weiss, was die USA aktuell für Fähigkeiten zur Luftaufklärung haben, ergreift man Gegenmassnahmen. Und dann sehen Sie erst mal nichts mehr.

Gegner sind das eine. Aber schafft so ein Fall nicht auch eine enorme Vertrauenskrise zwischen den USA und befreundeten Ländern?

Sicher, das ist ebenfalls bedenklich. Gut möglich, dass unter den Dokumenten in Mar-a-Lago auch Informationen anderer Geheimdienste waren. Da verschärft sich das eben geschilderte Problem noch: In diesem Fall wäre die Quelle oder Methode, die kompromittiert werden könnte, eine, die die USA selbst nicht mal kennen. Es hat natürlich schon früher Situationen gegeben, in denen ausländische Nachrichtendienste über den Umgang der USA mit geteilten Informationen sehr unzufrieden waren – und auch den umgekehrten Fall. Aber hier droht jetzt eine Menge Vertrauen auf der Strecke zu bleiben. Und auch da gilt: Was für schwerwiegende Folgen das haben kann, merkt man nicht unbedingt gleich. Unter Geheimdiensten stampft man nicht mit dem Fuss auf und beschwert sich. Sondern man hört einfach auf, Informationen zu teilen.

Die US-Geheimdienste führen jetzt ein sogenanntes risk assessment durch. Wie muss man sich das vorstellen?

Darüber kann ich nur mutmassen. Der Schaden wird sich jedenfalls nicht binnen einer Woche überblicken lassen. Wie viel an Beziehungen kaputtgegangen und an Quellen enttarnt ist, wird man mühsam herausfinden müssen, etwa über zweite Quellen und befreundete Dienste. Davon werden Sie und ich aber natürlich nichts erfahren. Es würde mich nicht wundern, wenn man sich darauf beschränkt, irgendwann mitzuteilen, dass dieses risk assessment abgeschlossen sei. Nicht allein, um nicht noch mehr an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Wir sehen ja schon jetzt, was das Ganze für ein Politikum ist. Dass Trump etwa nun seinen Willen bekommt und ein sogenannter Special Master die Ermittlungen begutachten soll, ist meiner Ansicht nach ein viel zu grosses Entgegenkommen.

Trump könnte 2024 noch einmal antreten. Was hiesse es für die nationale Sicherheit der USA, wenn er noch mal Präsident würde?

Ich würde darauf wetten, dass er ein Dekret erlässt, dass dem Präsidenten einen viel zu laxen Umgang mit klassifizierten Dokumenten ermöglicht. Aus geheimdienstlicher Sicht war Trump schon immer eine enorme Gefahr. Sein Ziel ist es, Misstrauen zu säen. Und das ist in diesen Zusammenhängen ein Horrorszenario.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.