Sie hat einen Plan: die deutsche Regierung von Kanzler Scholz. Bild: keystone

So will sich die deutsche Regierung aus der Krise sparen

Höherer CO₂-Preis, weniger Solar- und Elektroauto-Förderung: Wo die Regierung jetzt kürzen will und warum die Einhaltung der Schuldenbremse trotzdem unsicher ist.

Jurik Caspar Iser, Fabian Franke, Sören Götz / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

60 Milliarden Euro sind durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds weggefallen. Nach wochenlanger Unsicherheit hat sich die Ampelkoalition nun geeinigt, wie sie die Finanzierungslücke schliessen will: Ein Teil der fehlenden Milliarden soll im Haushalt 2024 durch Kürzungen eingespart werden. «Das machen wir nicht gerne, sie sind aber nötig», sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Die Schuldenbremse soll eingehalten werden – erst mal

Einen Notenlagebeschluss, wie ihn die Schuldenbremse erlaubt, um Klimaschutzvorhaben oder Ukraine-Hilfen zu finanzieren, soll es vorerst nicht geben. Trotz der Haushaltslücke soll die Schuldenregel im kommenden Jahr weitgehend wieder greifen – allerdings mit einer Ausnahme. Dabei geht es um die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal, für die im kommenden Jahr ein Betrag von 2,7 Milliarden Euro vorgesehen ist. Nach dem Grundgesetz können die Kreditobergrenzen zur Bewältigung von Naturkatastrophen angehoben werden. Die Ampelkoalition will nun prüfen, ob eine Lockerung der Schuldenbremse für die Ahrtal-Hilfen möglich ist, und auch bei der Opposition um Unterstützung werben. Alternativ ist auch eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt noch eine Option, wie ZEIT ONLINE aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums erfuhr.

Der Ukraine-Krieg könnte die Schuldenbremse im kommenden Jahr ebenfalls noch zum Wanken bringen. Im kommenden Jahr will die Regierung 8 Milliarden Euro insbesondere für die militärische Unterstützung der Ukraine aus dem regulären Haushalt aufwenden. Sollte sich die Situation in der Ukraine jedoch verschärfen, weil die Lage an der Front sich verschlechtert oder weil andere Länder ihre finanzielle Unterstützung zurückfahren, will die Regierung notfalls weitere Schulden aufnehmen. Für diesen Fall behält sich die Regierung vor, doch noch eine Notlage zu erklären. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist also keineswegs sicher.

Der Klimafonds schrumpft

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zufolge sollen die zentralen Säulen des Klima- und Transformationsfonds (KTF), aus dem die Regierung 60 Milliarden Euro löschen musste, erhalten bleiben. Dazu gehörten etwa der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die Dekarbonisierung der Industrie oder die Förderung der Wärmewende. Künftig sind für den KTF aber weniger Mittel vorgesehen. Einige Vorhaben werden gestrichen oder sollen früher auslaufen als geplant. Im kommenden Jahr werden den Angaben zufolge 12,7 Milliarden Euro aus dem Fonds gekürzt. Bis 2027 sollen insgesamt 45 Milliarden Euro wegfallen. Zugleich sollen aber auch mehr Gelder in den KTF fliessen, auch Zuschüsse aus dem Kernhaushalt sollen möglich sein. Das Gesamtvolumen soll bis 2027 bei 160 Milliarden Euro liegen.

Aufatmen dürfen Unternehmen, die für ihr Vorhaben bereits einen «vorzeitigen Massnahmenbeginn» bewilligt bekommen haben, wie ZEIT ONLINE aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums erfuhr. Denn viele Transformationsprojekte, etwa der Umstieg auf grünen Stahl oder der Aufbau eines Pipelinenetzes für Wasserstoff, sollten über den KTF finanziert werden. Die Unternehmen warten zwar noch auf ihren endgültigen Förderbescheid, durften jedoch mit einem «vorzeitigen Massnahmenbeginn» schon Grundstücke sichern, Anlagen planen, Bauanträge stellen. Sie können nun offenbar weitermachen.

Der CO₂-Preis soll schneller steigen

Um die Einnahmen des KTF zu erhöhen, soll der CO₂-Preis schneller steigen als bislang geplant. Derzeit beträgt der Preis 30 Euro pro Tonne. Im kommenden Jahr soll er auf 45 Euro steigen. Ursprünglich waren 40 Euro vorgesehen. Die Anhebung ist bemerkenswert, da die FDP Steuererhöhungen grundsätzlich ablehnt. Mit dem Anstieg des CO₂-Preises steigt nun jedoch die Belastung für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, weil unter anderem Gas und Sprit teurer werden. Der ADAC schätzt, dass der Preis für den Liter Benzin um 1.4 Cent zulegen wird.

CDU-Fraktionsvize Jens Spahn wirft der Ampelkoalition vor, die Menschen zu stark zu belasten. «Dass die Ampel den CO₂-Preis nun nochmals erhöht, ohne durch das versprochene Klimageld zu entlasten, ist ein Wortbruch», sagt er. Ökonomen begrüssen dagegen die Bemühungen der Regierung, die Einnahmen zu verbessern und halten sogar einen noch höheren CO₂-Preis für angemessen. «Beim CO₂-Preis könnte man ambitionierter sein», sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Dann hätte man auch die Auszahlung eines Klimagelds, wie von der Ampelkoalition eigentlich vorgesehen, finanzieren können.

Die Kaufprämien für E-Autos laufen früher aus

Der Umweltbonus, ein Förderprogramm für Elektroautos, wird gestrichen. Er wird bisher beim Kauf eines elektrischen Neuwagens zur einen Hälfte vom Hersteller und zur anderen Hälfte vom Bund übernommen. Eigentlich war für das kommende Jahr vorgesehen, dass der Bonus beim Kauf eines Neuwagens mit Elektroantrieb von aktuell maximal 6'750 auf 4'500 Euro sinkt. Zudem wäre der Bonus ohnehin mit Ende 2024 ausgelaufen. Nun soll er früher als geplant wegfallen. Zwar nannte die Bundesregierung kein konkretes Enddatum. Die Ankündigung könnte jedoch bedeuten, dass 2024 nur noch bereits bewilligte Anträge ausgezahlt werden.

Weniger Förderung als geplant beim Umbau der Heizung

Privatleute, Firmen und Installationsbetriebe müssen sich auf gekürzte Förderungen einstellen. Das betrifft nach Informationen von ZEIT ONLINE aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums grösstenteils die Zuschüsse für den Umbau von Heizungsanlagen, wie sie auf dem Baugipfel beschlossen worden waren. So sollte der Geschwindigkeitsbonus, den es gibt, wenn man die Heizung bis 2028 austauscht, im kommenden Jahr von 20 auf 25 Prozent angehoben werden. Diese Anhebung soll entfallen. Auch sollte der maximale Fördersatz von 70 auf 75 Prozent steigen. Auch das ist nun vom Tisch. Die Einsparungen dürften sich wie ein Bremsklotz für die ohnehin schon lahmende Wärmewende auswirken.

Die Solarförderung wird gekürzt

Aktuell geniessen Solarunternehmen und Privatkunden einige Vorteile: Zwei Förderprogramme der KfW bezuschussen Solaranlagen sowie das Kombipaket aus PV-Anlage, Wallbox und Elektroauto. Auch ist bei kleineren Anlagen die Mehrwertsteuer gesenkt, auf selbst produzierten Solarstrom muss keine Einkommenssteuer gezahlt werden. Hier soll nun gekürzt werden, wo genau, das liess Wirtschaftsminister Habeck offen. Wohl wissend, dass die Solarbranche in Deutschland ohnehin unter dem starken Wettbewerb mit Asien leidet, sagte Habeck jedoch: «Das tut mir weh.»

Auch wenn die Bundesregierung bemüht ist, den Willen zu Wärmewende, erneuerbarer Energie und Transformation zu bekräftigen: Der offensichtliche Sparkurs wird auch Zukunftstechnologien treffen – und das ruft Kritik hervor. «Ohne kräftige Investitionen geht es nicht, das lässt sich gut am desolaten Zustand der Bahn ablesen», schreiben der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und sein Kollege Tobias Hentze in einer Mitteilung. «Dabei wären gerade jetzt Investitionen unverzichtbar.» Die Forderung vieler Ökonomen: nicht kurzfristig einsparen, sondern langfristig die nötigen Zukunftsinvestitionen absichern.

Kürzungen auch beim Bürgergeld

Kürzungen im Sozialbereich waren in den vergangenen Wochen immer wieder ein Streitthema zwischen den Ampelparteien. Nun ist klar: Es wird Kürzungen geben. So sollen Sanktionen beim Bürgergeld für diejenigen verschärft werden, die sich gegen Arbeit sperren, obwohl sie arbeiten könnten – so heisst es aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Der Bürgergeldbonus soll entfallen, den Arbeitsuchende erhalten, die an einer Weiterbildung teilnehmen. Auch soll die Arbeitsvermittlung für Ukrainerinnen und Ukrainer effizienter ablaufen, um Geld einzusparen.

Zudem soll beim Wohngeld gekürzt und der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung abgesenkt werden. Trotz der Kürzungen betont Finanzminister Lindner: «Wir haben keine Reduzierung sozialer Standards. Dafür mehr Treffsicherheit und dadurch Einsparung von 1,5 Milliarden Euro.» Ob mit den Massnahmen tatsächlich so viel eingespart werden kann, ist jedoch auch von vielen anderen Faktoren abhängig – zum Beispiel, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt.

Klimaschädliche Subventionen werden abgebaut

Mit dem neuen Haushalt sollen auch klimaschädliche Subventionen abgeschafft und so Geld eingespart werden. Dazu zählt nach den Plänen der Bundesregierung die Plastikabgabe, die Deutschland derzeit jährlich aus dem Bundeshaushalt nach Brüssel überweist. Die EU hatte 2021 alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, für nicht wiederverwerteten Kunststoff eine Abgabe zu zahlen. Diese Kosten sollen künftig die Inverkehrbringer zahlen, also Hersteller oder Supermärkte – und zwar über eine Plastiksteuer, wie ZEIT ONLINE aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums erfuhr. Dadurch entstehen den Unternehmen Mehrkosten, die sie an die Kundschaft weitergeben könnten.

Zudem soll Kerosin im nationalen Luftverkehr künftig besteuert werden. Bisher fällt auf das Flugbenzin in Deutschland wie in allen anderen EU-Staaten keine Steuer an. Auch diese Kosten könnten sich auf Ticketpreise niederschlagen.

Insgesamt liessen sich laut Finanzminister Lindner mit dem Abbau klimaschädlicher Subventionen drei Milliarden Euro einsparen. Und das wiederum solle helfen, an einem anderen erst kürzlich beschlossenen Vorhaben in ebendieser finanziellen Grössenordnung festzuhalten: der Absenkung der Stromsteuer im produzierenden Gewerbe auf den europäischen Mindestsatz von 0.05 Cent pro Kilowattstunde. Darauf hatte sich die Bundesregierung im November geeinigt, um die Industrie zu entlasten.

Die Bahn soll sich eigenständiger finanzieren

Die Bahn hat einen milliardenschweren Investitionsbedarf, das merken Reisende zurzeit täglich. Aus dem KTF hätte die Bahn in den nächsten Jahren 12,5 Milliarden Euro bekommen sollen, davon 4 Milliarden nächstes Jahr.

Von Kürzungen im Bahnetat war daher nicht die Rede. Das Eigenkapital der Bahn soll aufgestockt werden, um Investitionen zu finanzieren. Wie der Bund diese Eigenkapitalerhöhung ohne den KTF finanzieren will, ist aber noch unklar. Lindner sagte, es sollten beispielsweise Privatisierungserlöse von nicht benötigten Bundesbeteiligungen teilweise genutzt werden, um die Bahn zu stärken. Weitere Details nannte er nicht.

Jetzt auf

Die DB plant schon länger, ihre Logistiktochter Schenker zu verkaufen, die Transporte über Strasse, Luft und Wasser abwickelt. Bis zu 15 Milliarden Euro wären womöglich drin. Das Bieterverfahren hat bislang nicht begonnen, die Bundesregierung diskutiert laut Handelsblatt noch die Kriterien für einen möglichen Käufer. Kommt etwa ein Investor aus einem autoritär regierten Staat infrage, etwa ein arabischer Staatsfonds?

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte zuletzt schon zur Eile gedrängt. «Wir können diese Mittel auch gut gebrauchen, um sie in die Infrastruktur der Bahn zu investieren, beispielsweise», sagte Wissing der ARD. Allerdings gibt es auch Kritik an dem geplanten Verkauf, da Schenker der Bahn in den vergangenen Jahren Gewinne eingebracht hat. Und die DB müsste nach Informationen des Handelsblatts etwa die Hälfte des Erlöses nutzen, um Schulden zu begleichen. Das Loch, das das KTF-Urteil gerissen hat, wäre also allein durch einen Schenker-Verkauf wohl noch nicht gestopft.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.