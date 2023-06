Wasser als Waffe im Krieg in der Ukraine

Der Staudamm Kachowka am 6. Juni 2023. Bild: keystone

Nach der Damm-Sprengung: Wie Russland und die Ukraine Wasser als Waffe nutzen

Die Sprengung des Kachowka-Staudamms zeigt, wie strategisch wichtig Wasser im Krieg ist. Beide Seiten haben immer wieder versucht, es zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Christian Vooren / Zeit Online

Einen Staudamm sprengt man nicht mal eben so. Diese Kolosse aus Beton sind darauf ausgelegt, Milliarden Liter Wasser zurückzuhalten. Sie dürfen auch bei sehr hohem Druck nicht nachgeben oder gar einstürzen, denn die Folgen wären verheerend. Was passiert, wenn die Wassermassen gewaltsam freigelassen werden, kann man gerade am Kachowka-Staudamm in der Ukraine sehen.

Die Ukraine macht Russland für die Sprengung verantwortlich, Russland behauptet, die Ukraine habe den Damm mit einer Rakete beschossen. Der Staudamm liegt im von Russland besetzten Gebiet in der ukrainischen Region Cherson. Welche der beiden Versionen stimmt, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Ukraine könnten bis zu 80 Ortschaften von Überschwemmungen betroffen sein, Russland geht davon aus, dass mehr als 20'000 Menschen von den Fluten bedroht sind. Mehr noch: Mit dem Wasser des Stausees wird das AKW Saporischschja gekühlt und von ihm geht der Nord-Krim-Kanal ab – eines der komplexesten Bewässerungssysteme der Welt, das die Wasserversorgung von 85 Prozent der russisch annektierten Halbinsel Krim gewährleistet.

Russland blockierte den Seeweg übers Schwarze Meer

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird in der Luft geführt, mit Drohnen und Raketen, und er wird am Boden geführt, mit Panzern und Artillerie, mit Bodentruppen in Schützengräben. Der Angriff auf den Staudamm – unabhängig davon, wer dafür letztlich verantwortlich ist – zeigt aber einmal mehr, wie wichtig Wasser in diesem Krieg ist. Vor allem in den ersten Wochen wurde auch auf dem Wasser gekämpft, namentlich im Schwarzen Meer, als Russland versuchte, von hier aus den Süden des Landes und seine Hafenstädte Odessa und Mykolajiw einzunehmen. Der ukrainischen Armee gelang es dabei, das russische Kriegsschiff Moskwa zu versenken. Der Angriff auf die Hafenstädte scheiterte letztlich, gekämpft wird seitdem kaum noch auf, aber erbittert um und mit Wasser. Es geht um Infrastruktur, um strategische Vorteile am Boden, um die Energie- und Trinkwasserversorgung des Landes.

Odessa im Süden der Ukraine liegt am Schwarzen Meer und ist die wichtigste Hafenstadt des Landes. Bild: shutterstock

Russland konnte zwar Odessa nicht einnehmen, doch die Flotte der Marine schaffte es, den Seeweg vom wichtigsten Hafen der Ukraine zu blockieren. Die Folge war, dass die Ukraine Millionen Tonnen Getreide nicht exportieren konnte – die Weltmarktpreise stiegen, Ernten drohten in den Silos zu vergammeln, einige Teile der Welt gerieten nah an eine Hungerkatastrophe. Erst Monate später löste ein Getreideabkommen die Blockade weitgehend auf.

Russland hat versucht, Kiew zu fluten

Neben dem Schwarzen Meer ist der Fluss Dnipro das wichtigste Gewässer im Land. Er kommt aus Russland, durchfliesst Belarus und dann die Ukraine von Norden nach Süden, wo er ins Schwarze Meer mündet. Der Fluss teilt das Land in zwei ziemlich gleich grosse Hälften. Zu Beginn des Kriegs spekulierten Expertinnen und Experten, dass eines der möglichen Ziele Russlands sein könne, die östliche Hälfte bis zu den Dnipro-Ufern einzunehmen.

Womöglich wurde an diesem Fluss eine der grössten Katastrophen dieses Kriegs bereits in seinen ersten Tagen abgewendet. Am 26. Februar 2022 schoss die russische Armee eine Rakete auf den Damm des Kiewer Stausees. Die Ukraine fing den Flugkörper ab, ansonsten hätte der Hauptstadt südlich davon eine Flutkatastrophe gedroht – noch weit grösser als das, was jetzt in der Region Cherson zu befürchten ist.

In Mykolajiw mussten die Menschen im vergangenen Sommer stundenlang für Trinkwasser anstehen, weil die russische Armee eine Pipeline gesprengt und damit die Versorgung lahmgelegt hatte. Bild: keystone

Als Russland es im Frühjahr 2022 nicht schaffte, im Süden der Ukraine vorzurücken, und an den Vororten von Mykolajiw zurückgedrängt wurde, zerstörten sie in der besetzten Region Cherson eine Pipeline, die jeden Tag mehr als 120'000 Kubikmeter Wasser in die Stadt geleitet hatte. Die Folgen waren verheerend: Im Sommer standen die Menschen stundenlang in der Sonne Schlange, um an den Ausgabestellen Trinkwasser in Kanister abzufüllen. Im Winter mussten sie sich überlegen, wie sie ihr Wasser vor dem Frost schützen, da auch die Heizungen und der Strom in grossen Teilen der Region ausgefallen waren – unter anderem weil die Energie aus Wasserkraftwerken gewonnen wird.

Auch die Ukraine nutzt die Wucht des Wassers für sich

Doch auch die ukrainischen Verteidiger wissen das Element Wasser für sich zu nutzen. Als Russland den Krieg begann und versuchte, die Hauptstadt Kiew möglichst schnell einzunehmen, sprengten sie einen kleinen Staudamm am Fluss Irpin. Sie fluteten ein Dorf und hielten damit die russischen Panzerkolonnen auf dem Weg nach Kiew auf. Das Militär sprengte mehrere Hundert Brücken im eigenen Land, um Russland die Versorgungslinien zu kappen. Eine zerstörte Brücke in Irpin hielt den Sturm auf Kiew endgültig auf, die Bilder davon wurden zu den ikonischsten des gesamten Kriegs.

Die Brücke über den Fluss Irpin haben ukrainische Soldaten selbst gesprengt. Damit hielten sie die russischen Invasoren auf ihrem Weg nach Kiew auf. Bild: keystone

Der Preis dieser Selbstzerstörung ist hoch. Ukrainerinnen und Ukrainer verlieren dadurch ihre Häuser, auch die eigenen Versorgungsrouten werden dadurch beeinträchtigt, und die Kosten für den Wiederaufbau werden enorm. Der wird noch lange dauern, unter anderem weil die Ukraine ihren Stahl für Brücken bislang fast vollständig aus dem Stahlwerk in Mariupol bezog – das ist zerstört und unter russischer Besatzung. Doch es gibt eine Gefahr, die aus ukrainischer Sicht grösser ist als das Wasser: russische Angreifer.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.