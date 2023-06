Landminen im Flutgebiet: Klein, tödlich – und jetzt nicht mehr zu finden

Die Flut, die auf die Sprengung des Kachowka-Staudamms folgte, hat viele Landminen weggespült. Wo die gefährlichen Sprengkörper nun liegen, weiss niemand genau.

Christian Vooren, Hauke Friederichs / Zeit Online

Das Wasser hat eine unglaubliche Kraft, überflutet mehrere Hundert Quadratkilometer im Süden der Ukraine, zerstört Häuser, zwingt Tausende zur Flucht und sorgt für eine unberechenbare, tödliche Gefahr. Nach der Explosion am Kachowka-Staudamm spülte die Flut eine grosse Menge von Landminen ins Hinterland. Ukrainische Behörden und Hilfsorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz und CARE Österreich warnen bereits vor den weggetriebenen Landminen.

Besonders grosse Gefahr: Warnung vor Landminen im nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms überfluteten Gebiet nahe der Stadt Snihuriwka. Bild: keystone

Die Hilfsorganisation Halo Trust aus Grossbritannien, deren Mitarbeiter unter anderem Sprengkörper in der Ukraine entschärfen, berichtet, dass in bereits bekannten und kartografierten Gebieten die Flut die Sprengkörper verschoben hat. Auch die Organisation CARE meldet, dass Minen im Wasser treiben und eine grosse Bedrohung für die Menschen in der Region seien. «Durch die Überschwemmung verschobene Landminen stellen eine Gefahr sowohl für die Anwohner als auch für die Retter dar», schreibt auch die Mines Advisory Group (MAG), die ebenfalls in der Ukraine bei der Entschärfung aktiv ist.

Video zeigt die Schäden des gebrochenen Staudamms Video: watson

Noch mehr Grund zur Sorge sei die langfristige Folge: «Wir haben in anderen Ländern gesehen, wie selbst saisonale Überschwemmungen Landminen lösen und in Gebiete treiben können, die bisher als sicher galten», teilt MAG mit.

Antipersonen- und auch Antifahrzeugminen gehören zu den schrecklichsten Waffen in allen Kriegen, auch in der Ukraine setzen beide Seiten diese Sprengkörper ein. Gerade die Minen, die dazu entwickelt wurden, Menschen zu verstümmeln, sind schwer zu finden, zu entschärfen und bleiben auch nach dem Ende von Kämpfen oft noch jahrzehntelang ein erhebliches Risiko für die Bevölkerung.

Sie sind klein, wiegen teilweise nur 100 Gramm und lösen oft aus, wenn sie bewegt oder mit Gewicht belastet werden. Für spielende Kinder stellen sie eine extreme Gefahr dar. Rund 2'000 Menschen werden jeden Monat weltweit durch Minen verletzt oder getötet, gibt die Bundesregierung an.

Minenfelder haben sich bewegt

Der Einsatz, das Lagern, die Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen ist nach der Ottawa-Konvention seit dem 1. März 1999 völkerrechtlich verboten. Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnern des Vertrages, dem allerdings einige Staaten wie Russland und auch die Vereinigten Staaten nicht beigetreten sind.

Die Ukraine hat die Konvention hingegen ratifiziert, besass nach Angaben des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aber 2021 noch mehr als drei Millionen Exemplare. Sie hat von den USA zudem Claymore-Minen erhalten, die allerdings in der gelieferten Variante ausschliesslich per Fernbedienung gezündet werden kann. Nach Rechtsauffassung der US-Regierung fallen sie damit nicht unter die Ottawa-Konvention.

Die Antipersonenminen, die sich gegen Menschen richten, sollen meist die Opfer nicht direkt töten, sondern so schwer verwunden, dass sich mehrere Helfer um sie kümmern müssen. Ziel ist, den Gegner zu schwächen, gegnerische Soldaten sowie Sanitäter zu binden und die Bevölkerung zu demoralisieren.

Fahrzeugminen hingegen sind nicht geächtet. Sie explodieren, wenn eine Druckplatte mit einem bestimmten Gewicht belastet oder ein optischer Sensor ausgelöst wird. Zwischen einem gegnerischen Panzer, Traktor oder Lastwagen mit Hilfsgütern können die allermeisten Minen nicht unterscheiden. Ausserdem gibt es Modelle, die per Draht oder per Funk gezündet werden.

Russlands Armee hat in den von ihr besetzten Teilen der Oblast Cherson grosse Mengen von Antipanzerminen verlegt. So versuchte sie, Flussübergänge in der Region gegen Überquerungen durch die Ukrainer abzusichern. Die Minenfelder waren dort, vor der Flut, besonders dicht.

Cherson am 9. Juni 2023: Menschen retten eine Frau vor den Fluten. Bild: keystone

Dazu liegen noch Abertausende Minen in den von den ukrainischen Streitkräften im Herbst vergangenen Jahres befreiten Gebieten im Süden. Allein der Halo-Trust entschärfte 5'000 Minen. Nun sind Gebiete, die bereits als sicher galten, wieder mit Minen verseucht. Bereits abgesuchtes Terrain muss von den wenigen Spezialisten erneut überprüft werden, eine zeitraubende und gefährliche Arbeit.

Dazu können nicht immer Metalldetektoren eingesetzt werden, da Antipersonenminen auch aus Kunststoff oder anderem Material gefertigt werden, damit sie mit Detektoren schwer gefunden werden. Die Entschärfer setzen deswegen Minensuchnadeln ein – unmagnetische Metallstäbchen, die zur Suche eingegrabener Sprengkörper vorsichtig in den Boden gestochen werden – sowie auf das Suchen spezialisierte Tiere mit guten Nasen wie Hunde, Ratten und Schweine.

Menschen retten Hunde vor der Überflutung. Bild: keystone

Treibende Landminen sind auch für die Streitkräfte eine Gefahr. So wissen die russischen Soldaten nun nicht mehr, wo die eigenen Sprengkörper geblieben sind. Sie müssen in der Region Cherson immer damit rechnen, auf eigene Minen zu stossen, wenn sie Stellungen ausbauen oder versuchen, die Flussufer erneut zu besetzen. Für die Ukrainer, die mit kleinen Trupps in den vergangenen Wochen bereits mehrfach über den Dnipro vorgestossen sind, ändert sich wenig: Sie müssen ohnehin immer mit russischen Minen rechnen.

Nicht nur Hilfsorganisationen machen Minen unschädlich. Auch Soldaten der ukrainischen Armee sind im Einsatz. Die Bundeswehr hat bereits ukrainische Pioniere für das Räumen von Minenfeldern ausgebildet und dafür auch einige wenige Spezialpanzer geliefert. Zudem gibt es den Staatlichen Dienst der Ukraine für Notfallsituationen (DSNS), der ebenfalls für das Entschärfen zuständig ist.

Seit Mai vergangenen Jahres rücken die Minenräumteams der Ukraine im grossen Umfang aus. Der russische Vorstoss auf Kiew war zu diesem Zeitpunkt zurückgedrängt worden, die Menschen kehrten langsam wieder in ihre Dörfer zurück. Und diejenigen, die geblieben waren, trauten sich zögerlich wieder vor die Tür. Blindgänger, nicht explodierte Munition und Landminen sind bis heute für sie eine grosse und weitverbreitete Gefahr.

Landwirte haben ein besonders hohes Risiko, Minen auszulösen

Die Teams vom DSNS bekamen teilweise mehrere Hundert Aufträge pro Tag, nur einen Bruchteil davon konnten sie abarbeiten. Wer damals weit hinten auf ihrer Prioritätenliste stand, waren die Landwirte. Deren Felder waren von russischen Soldaten beim Rückzug vermint worden. Zunächst hatten aber Dörfer und Städte beim Räumen Vorrang.

Aber weil die Landwirtschaft sich nach den Jahreszeiten und nicht nach den Minenräumkommandos richtet, müssen die Bauern sich entscheiden: Entweder, sie warten und riskieren, die gesamte Ernte zu verlieren und damit ihr Einkommen, oder sie riskieren, mit dem Traktor auf eine Fahrzeugmine zu fahren und in die Luft zu fliegen. So mancher Bauer wagte den Ernteeinsatz und kam dabei um.

Wer es sich leisten konnte, mietete Metalldetektoren oder lief die Felder ab in der Hoffnung, mit blossem Auge erkennen zu können, ob irgendwo Gefahr lauert. Zwar gelten mittlerweile die meisten Felder als minenfrei, doch wirklich zuverlässig ist diese Entwarnung nicht. Auf die Räumteams warten, können die Landwirte dennoch nicht. Die nächste Erntesaison läuft bereits, die Bauern müssen wieder raus auf die Felder – immer noch unter grosser Gefahr.

Die Minenräumkommandos im Flutgebiet werden nun die unter Wasser und Schlamm verborgenen Blindgänger und Minen aufspüren gehen. Das Aufräumen in den überfluteten Gebieten wird dadurch noch komplizierter und noch langwieriger. Da die Helfer dort zudem immer wieder beschossen werden, können die Minenräumer ihre ohnehin riskante Arbeit oft nur eingeschränkt aufnehmen.

Viele Menschen in der Region Cherson wollen vermutlich so schnell wie möglich in ihre Häuser zurückkehren. Sie haben schon vielen Extremsituationen getrotzt, haben russische Besatzung und russischen Beschuss ganz nah an der Front überstanden. Jetzt müssen sie mit der neuen Gefahr umgehen lernen, denn von den weggespülten Minen wird noch lange eine Bedrohung für Gesundheit und Leben ausgehen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.