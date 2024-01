Wird es 2024 noch mal gut gehen, oder wird die Welt brennen? Bild: Philotheus Nisch/​Connected

Geopolitik: Wird schon alles gut gehen, oder?

Ukraine, Nahost, Trumps Comeback: 2023 war politisch eine Warnung. Wer blind darauf hofft, dass im nächsten Jahr schon alles besser wird, der macht es sich zu leicht.

Rieke Havertz / Zeit Online

Es kann beruhigend sein, nicht zu wissen, was die Zukunft bringt. Es lässt Raum, daran zu glauben, dass es schon nicht noch komplizierter wird. Politik hingegen will alle möglichen Szenarien antizipieren, vorbereitet sein. 2023 kam es anders. Wieder einmal. Als Joe Biden im Mai in Hiroshima auf dem G7-Gipfel seine abschliessende Pressekonferenz hielt, war es ein Krieg, der den US-Präsidenten aussenpolitisch beschäftigte.

«Die G7 bekräftigt ihr gemeinsames und unerschütterliches – ich wiederhole das – ihr gemeinsames und unerschütterliches Engagement, dem ukrainischen Volk beizustehen.» (Joe Biden am 21. Mai auf dem G7-Gipfel)

Das Jahr schritt voran, der Krieg ging weiter und ein neuer begann. Bidens Umfragewerte sanken, die Debatte um eine Lösung im Nahost-Krieg wurde schärfer geführt. Die Ukraine wurde darüber beinahe vergessen, in der Politik, auf den Nachrichtenseiten, im Alltag einer Welt, die über Polykrisen ermüdet.

2023 wird ohne Lösungen für die Kriege enden, ein weiteres Jahr wurde auf Gipfeln getagt und debattiert, doch darüber fand keine Annäherung statt. Die ganze Welt, wie der US-Präsident es häufiger in diesem Jahr formuliert hat, mag noch darauf schauen, was die Vereinigten Staaten tun. Die Sicherheit der Ukraine und Israels hängen wesentlich von der amerikanischen Regierung ab. Doch schon lange versammelt sich die Welt nicht mehr hinter den USA oder der westlichen Allianz. Selten wurde das offensichtlicher als 2023.

Russlands Präsident Wladimir Putin setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine unermüdlich vor, er wird sich im März erneut zum Präsidenten wählen lassen. Im Format der Brics konnte er vor freundlicher Kulisse unwidersprochen seine bekannten rhetorischen Frontalangriffe gegen den Westen inszenieren. Beim Treffen der Gruppierung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika im August in Johannesburg konnte Putin aufgrund des gegen ihn vom Internationalen Strafgerichtshof verhängten Haftbefehls nicht persönlich erscheinen. In der Inszenierung eine kleine Störung, nicht aber in der inhaltlichen Botschaft. Die blieb von den anderen Staatschefs unwidersprochen – mehr noch: alle im Saal in Johannesburg applaudieren. Putin wurde hier als guter Freund und Partner behandelt, es waren Wohlfühltage für ihn.

Brics+ wird einen hohen Anteil am globalen BIP haben

«Ich möchte anmerken, dass das Bestreben einiger, die Hegemonie in der Welt zu bewahren, in der Ukraine zu einer schweren Krise geführt hat.» (Wladimir Putin am 23. August auf dem Brics-Gipfel)

Auf der einen Seite stehen die westlichen Verbündeten, auf der anderen nun der stärker werdende sogenannte Globale Süden. Schon jetzt übertrifft die Kaufkraft der Brics-Länder die der G7-Nationen. Mit der geplanten Erweiterung im kommenden Jahr werden die Brics+ einen erheblichen Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt haben. Ihre Forderung, dass sie gehört werden und nicht nur einfach einen Platz am Tisch der Mächtigen bekommen, wurden nie deutlicher formuliert als jetzt.

Die Einzelinteressen wiegen auch in diesem Format schwer, Indien und Brasilien haben enge wirtschaftliche Bindungen zum Westen, vor allen Dingen zu den USA. Südafrika als wirtschaftlich schwächstes Mitglied setzt auf die Fortführung einer wichtigen Handelsvereinbarung mit den USA. Unter den neuen Mitgliedern Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gibt es einiges an Dissens. Auch auf dieser Seite der Welt läuft nicht alles entlang schwarz-weisser Linien ab. Doch die Ansage in Johannesburg an den Westen war einstimmig.

Der grundsätzliche Gegensatz zeigt, warum verstärkt von einer neuen globalen Ordnung gesprochen wird. Die Welt pendelt inmitten der Krisen durch eine Geopolitik, die sich verändert. Auf dem G20-Gipfel in Indien im September trafen diese Gegensätze aufeinander. Entsprechend nüchtern wurde dort im Abschlussdokument der Passus zur Ukraine formuliert. Mehr war nicht mehr drin, «unerschütterlich» ist das nicht mehr. Ob die G20 noch wirkmächtig bleibt in einer sich immer schneller entwickelnden multipolaren Welt, wird vielleicht schon 2024 klar, wenn Brasilien als Brics-Mitglied den G20-Vorsitz hat.

«Die amerikanische Führungsrolle hält die Welt zusammen. Amerikanische Allianzen sorgen dafür, dass wir, Amerika, sicher sind. All das aufs Spiel zu setzen, wenn wir uns von der Ukraine abwenden, wenn wir Israel den Rücken kehren, das ist es einfach nicht wert.» (Joe Biden am 20. Oktober im Weissen Haus)

Wie weit die Welt auseinanderliegt, wird kaum irgendwo so deutlich wie dort, wo sie von der Grundidee wirklich zusammenfinden soll: in der UN-Vollversammlung. Nicht nur der Ukraine-Krieg, auch der Nahost-Krieg legen dort über das Jahr hinweg immer wieder offen, wie gleichsam wichtig und teilweise unmöglich es ist, in diesen Formaten zu diskutieren, wenn es um konkrete Lösungen geht. Die Institution, die die Krisen der Welt befrieden soll, scheitert immer wieder grandios an den Einzelinteressen der Mächtigen im Sicherheitsrat. Und das nicht nur, weil China und Russland einen Platz dort haben, auch die USA nutzen ihre Macht, um ihre Vorstellungen durchzusetzen.

Die globalen Polykrisen werden verschärft durch eine zunehmend grössere ökonomischen Ungerechtigkeit. Die Weltbank nennt 2023 «das Jahr der Ungleichheit». Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung besitzen laut dem World Inequality Report 2022 76 Prozent des gesamten Vermögens. Diese ungleiche Verteilung trifft nicht nur Menschen in armen Ländern, die ob der Armut und der Kriege oft das Risiko auf sich nehmen, auf der Flucht im Mittelmeer oder dem Weg durch Lateinamerika zu sterben. Auch in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten wird die Diskrepanz zwischen den Reichen und einer kämpfenden Mittel- und Arbeiterklasse eklatanter.

Eine prächtige Zeit für Untergangspropheten und Populisten wie Donald Trump. Bei den nächsten US-Wahlen wird für viele Menschen nicht ausschlaggebend sein, dass der Ex-Präsident gleich viermal angeklagt ist, unter anderem wegen Wahlmanipulation und Verschwörung. Es zählt nicht, dass er selbst prächtig lebt.

Es zählt, dass er den Scheinwerfer auf jene richtet, die sich längst im Schatten fühlen, umzingelt von «anderen», die ihnen noch das letzte bisschen Licht nehmen wollen. Die Mittel, um sich wieder besser zu fühlen, sind egal. Alle zählen. Es geht, so fühlt es sich an, ums eigene Überleben. George Packer schrieb schon im Dezember 2021 im The Atlantic bezogen auf die USA, dass sich der Illiberalismus der Progressiven als politische Strategie als selbstzerstörerisch erwiesen habe. «Die berechtigten Ängste der normalen Bürger in Bezug auf Kriminalität, Einwanderung und Bildung zu ignorieren ­– oder schlimmer noch, sie als rassistisch abzutun – ermutigt nur die echten Rassisten auf der Rechten, schafft es nicht, die Linke zu überzeugen, und macht die Mitte wütend. Der endgültige Gewinner wird Trump sein.»

Die Zumutungen der Welt

Zwei Jahre später hat sich seine These nicht als falsch erwiesen, nicht nur in Amerika. In Europa hat in diesem Jahr Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán in der EU neue Finanzhilfen für die Ukraine verhindert, die Niederlande haben den Rechtspopulisten Geert Wilders mit klarem Vorsprung gewählt, in der Slowakei ist mit der Partei von Ex-Ministerpräsident Robert Fico eine prorussische Partei Wahlsieger geworden.

Es gab, geopolitisch betrachtet, auch Entwicklungen gegen die Weltuntergangsgefühle. Die Politik von Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni ist ein Jahr nach ihrer Wahl bislang auch international gemässigter, als viele gefürchtet hatten. Polen hat gezeigt, dass Rechtspopulisten bei Wahlen zu schlagen sind. Der Liberale Donald Tusk könnte der Hoffnungsträger der EU werden. Hoffnungsträger jedoch haben es schwer in diesen Zeiten. Denn die Zumutungen dieser Welt – Klima, Kriege, ökonomische Unsicherheiten, die Liste fast beliebig erweiterbar – lassen sich nicht mehr mit engagierter Politik allein verbessern oder wenigstens zudecken. Was Rechtspopulisten weltweit eine, sei ihr psychopolitischer Vorteil, schreibt Nils Markwardt auf ZEIT ONLINE: «Ihr Angebot enthält zwar keine realpolitischen Lösungsansätze, aber auf mehreren Ebenen unmittelbare Entlastungsversprechen.»

Bei einer Umfrage der Open Society Foundation von September zeigten sich vor allem jüngere Menschen nicht mehr überzeugt vom Modell der Demokratie. Nur 57 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 35 Jahren waren der Meinung, dass die Demokratie jeder anderen Regierungsform vorzuziehen sei, 42 Prozent in dieser Altersgruppe zeigten sich offen, eine Militärregierung zu unterstützen.

Eine Erhebung des Bennett Institute for Public Policy Cambridge aus dem vergangenen Jahr belegt, dass sich die ideologische Kluft auf der Welt verschärft. In Entwicklungsländern sind China und Russland beliebter als die Vereinigten Staaten. Dort wiederum fürchten laut einer aktuellen Umfrage von The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research 62 Prozent bei der kommenden Wahl um die Demokratie – nur unterscheiden sich die Gründe dafür zwischen Demokraten und Republikanern gravierend. Und das Pew Research Center kommt nach internationalen Befragungen zu dem Schluss, dass viele Menschen der Meinung sind, dass die Demokratie nicht funktioniert. Die Bürger sie als Herrschaftsform zwar mögen würden, ihr Engagement für die Demokratie allerdings oft nicht sehr stark sei.

Zusammengenommen kann so fürs kommende Jahr nicht blind darauf gehofft werden, dass es sich schon regeln wird. In den Vereinigten Staaten hängt nicht nur die Demokratie im Inneren von der Präsidentschaftswahl am 5. November ab. Sollte Donald Trump noch einmal Präsident werden, wird sich die Aussenpolitik entscheidend verändern, schon jetzt kämpft Biden mit den Republikanern um Finanzhilfen für die Ukraine und Israel. Die internationale Verlässlichkeit von Trump in seiner ersten Amtszeit war volatil, die Aufgaben sind seitdem nicht kleiner geworden.

Analysen, dass den USA eine Diktatur droht, sind nicht hysterisch. Man muss Trump nur bei seinen Wahlkampfauftritten zuhören. Es ist ein ernsthaftes Szenario, das globale Auswirkungen hätte. Weshalb andere Regierungen Pläne schmieden für diese Zeit, in der möglicherweise ein Land ausfällt, das nicht ausfallen darf. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werden die USA allein nicht befrieden. Ohne sie wird es aber auch nicht gehen.

«Die Geschichte wird diejenigen hart bestrafen, die der Idee der Freiheit den Rücken kehren.» (Joe Biden am 13. Dezember bei einer Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj)

Und so hört man am Ende dieses Jahres aller Orten von der Erleichterung darüber, sich erschöpft und frustriert von einer immer mehr aus den Fugen zu geratenden Welt zurückziehen zu können. Der Rückzug ins Private ist nicht neu, in den letzten Kalendertagen werden gerade in Deutschland gerne die inneren Rollläden heruntergelassen vor dem drohenden Weltuntergang, der zunehmend inflationär ausgerufen wird.

«Die Macht der Hoffnung»

Doch nichts ist je verloren, natürlich nicht, auch nach diesem Jahr nicht. «Die Macht der Hoffnung auf die menschliche Anstrengung ist wunderbar», sagte einst der 16. Präsident der USA, Abraham Lincoln, der sein Land nicht nur durch Krisen, sondern auch einen Bürgerkrieg führte.

Doomscrolling hilft nicht. Der so angenehme, aber naive Gedanke, dass schon noch mal alles gut gehen wird, eben auch nicht. Die Zeiten sind vorbei, in denen jeder Einzelne die Verantwortung für die Welt abschieben kann. Auf die Politik, eine anonyme Masse der Anderen und Engagierten, die diese Politik schon in die richtigen Bahnen lenken würde. Aussitzen geht nicht mehr.

Es ist einfach und oft schon anstrengend genug, sich nur mit dem eigenen kleinen Radius zu befassen. Allein, so etwas wie den eigenen Vorgarten, der so gern als Vergleich für die Weltordnungen herangezogen wird, wenn es um Politikverdruss und Nachrichtenmüdigkeit geht, gibt es längst nicht mehr. Um in diesem Bild zu bleiben: Alle Gärten grenzen aneinander, wuchern übereinander, kein Garten existiert mehr nur für sich. Deswegen lohnt die eigene Anstrengung, ist Auseinandersetzung zwingend, steht 2024 so viel auf dem Spiel.

Nicht weil die Welt dann auf einmal in Harmonie leben würde. «Die Idee einer liberalen, konfliktfreien Ordnung auf der Basis der besten Ideen und des aufgeklärten Geistes – sie ist zu schön, um wahr zu sein», schreibt Stefan Kornelius in der Süddeutschen Zeitung. Konflikte, Machtkämpfe, Konkurrenz von Ideologien, das wird den Menschen immer bleiben. Doch um das Kleine zu schützen, muss weiter um das Grosse gerungen werden.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht's zum Original.