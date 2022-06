Eine Lücke im Zaun, eine Lücke im System – das Thema Einwanderung bedrängt Biden Eine Familie aus Brasilien überquert die Grenze zwischen den USA und Mexiko, um in den Vereinigten Staaten Asyl zu beantragen. Bild: keystone

Das Asylrecht bleibt in den USA stark eingeschränkt, das Thema Einwanderung polarisiert vor der Kongresswahl erst recht. Das wird auch zum Problem für Joe Biden.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Sie liegen so gleichmässig verteilt auf dem staubigen Boden, als habe sie jemand mit Absicht drapiert: Schnürsenkel, ein Kinderrucksack aus Plastik, lederne Geldbörsen, eine Hose, deren Farbe nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. Ein paar Schritte weiter, erstaunlich wenig zerfleddert: Colombia Amarga, ein Taschenbuch über die jüngste Geschichte der kolumbianischen Politik.

Wird nicht mehr gebraucht und deshalb zurückgelassen: Kubanische Währung an der Grenzmauer bei Yuma, USA. Bild: keystone

Es sind Dinge, deren Besitzer oder Besitzerin sie teils Tausende Kilometer weit getragen haben, bis sie sie hier bei Yuma im US-Bundesstaat Arizona zurücklassen mussten, ganz kurz vor dem Ziel. Dinge, die davon erzählen, was man aus dem alten Leben behalten will, wenn man ein neues anfängt. Aber auch davon, wie Asyl- und Migrationspolitik in den USA funktioniert – oder eben nicht.

Denn die Menschen, denen die Sachen gehörten, werfen sie nicht leichtfertig in den Staub. Sie tun es, weil die US-Grenzpolizei es ihnen befiehlt – aus Gründen, die sich kaum anders erklären lassen als mit einer Strategie der Abschreckung.

Die Zahl der Ausweisungen überwiegt

Auch in den Vereinigten Staaten hat grundsätzlich jeder das Recht, Asyl zu beantragen. Jahrzehntelang durfte, wer mit diesem Ziel einreiste, zunächst auch bleiben. Die Regierung Donald Trumps aber führte eine als «Remain in Mexico» (Bleib in Mexiko) bekannt gewordene Politik ein, die viele Asylsuchende zwang, auf den Ausgang ihres Verfahrens auf der anderen Seite der Grenze zu warten. Im März 2020 dann, als Corona aufkam, riegelten die USA ihre Grenzen nicht nur für Touristen ab: Die sogenannte Title-42-Regelung wurde in Kraft gesetzt.

Sie sieht vor, dass bei besonderer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit Asylsuchende an Grenzübergängen direkt abgewiesen oder ohne reguläres Verfahren rasch wieder abgeschoben werden dürfen, manchmal geschieht das binnen Stunden. Die Behörden entscheiden darüber von Fall zu Fall, aber die Zahl der Ausweisungen überwiegt: Insgesamt waren es in den beiden Pandemiejahren rund 1.9 Millionen.

Title 42 habe von Anfang nicht der öffentlichen Gesundheit gedient, sondern dazu, das Asylrecht auszuhebeln, kritisieren Hilfsorganisationen. Die Regel blieb auch unter Joe Biden zunächst in Kraft, selbst dann, als die Corona-Zahlen zurückgingen und das Land seine Grenzen für Reisende aus Europa wieder aufmachte. Die Möglichkeit, die USA als Asylsuchende auf legalem Weg zu betreten, ist damit weitgehend ausgesetzt.

Umso mehr sind es Orte wie Yuma, an denen all diejenigen ihren Weg in die USA suchen, die vor Armut, Gewalt, Hunger oder Naturkatastrophen fliehen – Krisen, die Pandemie und Klimawandel noch verstärken. Zwischen einem brackigen Kanal und einem aus Schotter aufgeschütteten Damm zieht sich auch hier der massive kupferfarbene Stahlzaun die Grenze entlang, der Nord- von Lateinamerika trennt. «Unüberwindbar» hat Trump geprahlt, als er ihn bauen liess. Aber das stimmt nur bedingt. An manchen Stellen hat der Zaun Lücken, auch in Yuma.

Wie viele Menschen durch diese Lücke über die Grenze kommen, sei unterschiedlich, erfährt man von den Grenzschutzbeamten der U.S. Border Patrol, die um die Uhr Patrouille fahren – an manchen Tagen seien es Hunderte, an anderen kaum eine Handvoll. An diesem Sonntagnachmittag Mitte Mai kommen kleine Gruppen fast im Minutentakt. Hinter ihnen liegt ein stundenlanger Marsch in der prallen Sonne. Man kann hier zwar auf der mexikanischen Seite mit dem Bus bis auf wenige Kilometer an die Grenze heranfahren. Aber die Temperaturen erreichen tagsüber oft schon 40 Grad im Schatten und der leichte Wind sorgt weniger für Abkühlung als dafür, dass sich der Staub tief in den Schleimhäuten festsetzt.

Die Menschen – junge Männer, viele Familien und Mütter mit Kindern, aber auch ältere Menschen, Hochschwangere, unbegleitete Minderjährige – steigen keuchend den Damm hinauf, die Gesichter rot und überhitzt. Sie kommen meist aus Lateinamerika, aus Mexiko, Guatemala, Kuba oder Kolumbien, einige auch aus Haiti. Teils haben sie Tagesrucksäcke bei sich, manche nur das, was sie am Körper tragen. Die wenigsten haben feste Schuhe an oder grossflächige Kopfbedeckungen auf, wie sie bei der Hitze angemessen wären. Ihre Wasserflaschen sind längst leer.

Eine Frau aus Haiti streckt die Hand nach Hilfe aus, während sie aus einem felsigen Kanal neben einer Lücke in der US-Grenzmauer auftaucht. Bild: keystone

«Estados Unidos?», die Frage kommt oft, «sind wir hier in den Vereinigten Staaten?» Sie könnten jetzt loslaufen, in die hohen Getreidefelder Richtung Stadt, und sich in der Illegalität verstecken. Immer mal wieder versuchen einige das auch, meist kommen sie nicht weit, bis eine der vielen Polizeipatrouillen sie entdeckt. Die meisten aber setzen sich auf einen der scharfzackigen Felsen, die am Zaun liegen, und warten. Sie wollen von der Grenzpolizei gefunden werden – und trotz Title 42 versuchen, Asyl zu beantragen.

Fast die Hälfte versucht es erneut

Die Trump-Regierung hatte mit der Regelung mutmasslich die Einwanderung steuern wollen. Tatsächlich schien die Zahl der illegalen Grenzübertritte nach einem kurzen Abwärtstrend so stark anzusteigen wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Insgesamt berichtete die zuständige Behörde, die U.S. Customs and Border Police (CBP), von über 1.6 Millionen solcher «Begegnungen» mit Migranten im Jahr 2021. Im Yuma-Sektor bedeutete das einen Anstieg um 1'200 Prozent gegenüber 2020 – vermutlich, weil es dort vergleichsweise leicht und sicher ist, die Grenze abseits der offiziellen Übergänge zu überqueren, die durch Title 42 verschlossen blieben.

Die Zahl der einzelnen Personen ist allerdings deutlich niedriger, schreibt auch die CBP in ihrem Jahresabschlussbericht. Weil Title 42 – anders als die regulären Einwanderungsgesetze der USA – nicht vorsieht, dass eine erneute Grenzüberquerung nach Abschiebung als Straftat gilt, versuchen es viele einfach wieder. Laut dem Bundesstaat Arizona wurde im Jahr 2021 fast die Hälfte der unter Title 42 Ausgewiesenen an der Grenze erneut aufgegriffen.

Für die Republikaner ist der Fall klar: Die Demokraten haben die Grenze nicht im Griff. «Biden’s Border Crisis» ist ein beliebter Schlachtruf bis in die höchsten Kreise der Partei und je schärfer der Wahlkampf vor den Kongresswahlen im November wird, desto öfter hört man ihn. Besonders laut wurde er, als die Regierung sich anschickte, Title 42 Ende Mai auslaufen zu lassen. Ihr Argument, dass dann alles wieder in geregelten Bahnen verlaufe, verfing beim politischen Gegner nicht.

Werde die Regel aufgehoben, komme ein «Tsunami» auf das Land zu, eine «massive Katastrophe», twitterte der republikanische Senator Bill Hagerty. Abgeordnete seiner Partei besuchen die Grenze und mahnen, das System drohe komplett zusammenzubrechen, bleibe Title 42 nicht in Kraft. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der US-Grenzschützer behauptete, Biden wolle über offene Grenzen doch bloss die Zusammensetzung seiner Wählerschaft beeinflussen.

Und auch Demokraten in Grenzstaaten, für die das Thema Einwanderungspolitik bei den Midterms wahlentscheidend sein könnte, sind dagegen, die aktuellen Regelungen jetzt aufzuheben, etwa einer der beiden Senator für Arizona, Mark Kelly. Schliesslich polarisiert das Thema auch die Wählerschaft: 55 Prozent der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner sind laut einer Umfrage dagegen, Title 42 zeitnah aufzuheben, 45 dafür.

Hilfsorganisationen und Menschenrechtsanwälte beklagen nicht nur, dass Tausende Asylsuchende auf mexikanischer Seite unter oft schwierigsten Bedingungen feststecken, wenn sie nicht den illegalen Weg über die Grenze gehen wollen. Sondern auch, dass die Entscheidung, wer eine Ausnahme von Title 42 bekommt, nicht unbedingt auf humanitären Kriterien beruhe, sondern auf pragmatischen. Mexiko nimmt Honduraner, Gualtemaltekinnen und El Salvadorianer zurück, die die USA abschieben – andere aber nicht.

In Gewahrsam kommen zunächst alle. In Yuma dauert es manchmal Minuten, manchmal Stunden, bis die weiss-grünen Wagen der Border Patrol auftauchen, um die Menschen einzusammeln. Es gibt Beamte, die die Menschen nach der Aufnahme ihrer Personalien – ganz altmodisch auf einem Klemmbrett am Steuer des Polizeiautos – erst mal in Ruhe lassen, sie auf die orangenen Trinkwasserbottiche hinweisen, die etwas abseits stehen. Und es gibt diejenigen, die ihnen befehlen, sich in einer Reihe in der prallen Sonne hinzusetzen.

Hatte Biden nicht etwas versprochen?

An diesem Tag ist es ein Beamter um die dreissig und mit gestählten Armmuskeln. «Only muy importante documentos» versucht er in holprigem Spanisch zu erklären, «no…. no nada. Okay?» Aber die Klarsichthüllen, die er nun austeilt, sind selbsterklärend. Nur, was da hineinpasst, dürfen die Leute behalten – Pässe, Handys, wichtigste Dokumente. Alles andere sollen sie in zwei grosse Bauschuttcontainer werfen, nur eine Schicht Kleidung anbehalten. Ein junger Mann, der zwei T-Shirts übereinander trägt, muss eines hierlassen.

Fragt man nach den Gründen für diese Massnahme, kommt nur der Hinweis, man dürfe nicht mit Reportern reden. Ein Sprecher der Grenzschutzbehörde wird später auf Anfrage von ZEIT ONLINE mitteilen, Grundlage sei eine Richtlinie seiner Behörde,« die es verbietet, bestimmte Gegenstände wie nasse oder schimmelige Kleidung, die als gesundheitsgefährdend eingestuft werden, in Gebäude der CBP zu bringen». Gegenstände, auf die das nicht zutreffe und die keine Schmuggelware seien, würden den Migranten später zurückgegeben. Es ist wortgleich die Antwort, die auch andere Medien bekommen haben.

Wie genau diese Richtlinie heisst, wie Kleidung bei 20 Prozent Luftfeuchtigkeit schimmeln kann und wie das, was einmal im Container gelandet ist, seine Besitzerin wiederfinden soll, das erklärt der Sprecher nicht und antwortet auch auf Nachfragen nicht mehr. Am Earth Day Ende April hatte die CBP auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Foto von Kleidung und persönlichen Gegenständen gepostet und sich bei Freiwilligen dafür bedankt, dass sie «von illegaler Einwanderung hinterlassenen Müll» weggeräumt hätten.

Auch wegen solcher Szenen stieg zuletzt der Druck auf die Regierung. Hatte Biden nicht versprochen, die «Menschlichkeit in der Migrationspolitik wiederherzustellen» und nicht mehr wie Trump vor allem auf Abschreckung zu setzen? Lange passierte nichts. Als die Regierung dann doch aktiv wurde und ankündigte, Title 42 zum 23. Mai abzuwickeln, verfügte kurzfristig ein konservativer, noch von Trump ernannter Bundesrichter, dass die Regel in Kraft bleiben müsse. Die Sache dürfte jetzt durch die Instanzen bis vor den Supreme Court gehen, dem höchsten Gericht der Vereinigten Staaten. Dieses berät zur Zeit schon über die Zukunft der Remain-in-Mexico-Regel.

Die Politik kann ein Gericht nicht übernehmen

Doch die Aufgabe, aus der dysfunktionalen Einwanderungspolitik eine funktionierende zu machen, kann auch ein liberaler besetztes Gericht als der Supreme Court den Demokraten nicht abnehmen – und ebensowenig kann es verhindern, dass die Republikaner entsprechende Gesetzesentwürfe im Kongress blockieren. Für Biden könnte das 2024 ein kritischer Aspekt für seine angestrebte Wiederwahl werden.

Erstmals versucht sich seine Regierung nun an einer Reform für schnelleren Zugang zu Asyl, die aber zunächst nur ein paar hundert Menschen im Monat betreffen soll. Und auch ein Flüchtlingsabkommen könnte es bald geben. Biden will laut Medienberichten auf einem gemeinsamen Gipfel mit lateinamerikanischen Staatschef in dieser Woche einen Deal mit Spanien einfädeln, das unter Arbeitskräftemangel leidet und Asylsuchende aus Lateinamerika aufnehmen soll, Kanada wiederum solche aus Haiti.

Langfristig dürfte es mehr brauchen. Das US-Einwanderungssystem ist noch immer eher auf die Arbeitsmigration des vergangenen Jahrhunderts ausgelegt als auf die Fluchtbewegungen des neuen Jahrtausends. Expertinnen erwarten, dass die Zahl der Flüchtenden in den kommenden Jahren noch zunehmen wird.

Die Lücke im Grenzzaun in Yuma, teilt Ende Mai das zuständige Ministerium für Innere Sicherheit mit, soll zeitnah geschlossen werden: Sie stelle «ein Risiko für Leben und Sicherheit von Beamten und Gemeinde» dar.

