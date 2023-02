Donald Trump wird sich unter anderem gegen Nikki Haley beweisen müssen. Bild: keystone

Diese US-Republikaner möchten gegen Trump ins Rennen steigen

Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei bekommt Donald Trump Konkurrenz. Können Nikki Haley oder Ron DeSantis ihn besiegen?

Johanna Roth / Zeit Online

Die Erste, die sich traut, ist eine Frau. Und von denen hat die Republikanische Partei auf der Kandidatenliste für Präsidentschaftswahlen bisher kaum welche gesehen. Nun aber hat Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina, ihre Bewerbung für die Kandidatur der Republikaner 2024 bekanntgegeben. Ein Schritt, den sie vor rund zwei Jahren noch ausgeschlossen hatte: Trete Donald Trump – der sie 2017 als UN-Botschafterin in sein Kabinett holte – erneut an, dann werde sie ihm den Vortritt lassen. Das sagte Haley kurz nach dem Ende seiner Präsidentschaft.

Seitdem ist viel passiert. Gegen Trump laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen seines Versuchs, Joe Bidens Wahlsieg nachträglich zu manipulieren. Der ehemalige Präsident füllt keine Arenen mehr, sein offizieller Wahlkampfauftakt fand kürzlich in einer Highschool in Salem, New Hampshire, statt. Selbst in den Medien, die über Jahre hinweg über jedes Stöckchen sprangen, das er warf, hat Trump deutlich an Relevanz verloren. Als er im November bekannt gab, ein drittes Mal antreten zu wollen, sendete nicht mal der rechte Nachrichtenkanal Fox News die Rede in voller Länge.

Und die Wählerinnen und Wähler? Die wünschen sich grösstenteils jemand anderen. Höchstens ein Drittel der registrierten Republikaner würde Trump noch unterstützen, ergeben Untersuchungen der konservativen Meinungsforscherin Sarah Longwell. Andere Umfragen zeigten schon vor Monaten, dass Trump seine Partei nicht länger hinter sich weiss.

Die Grossspender sind gegen Trump

Nachdem er die Republikaner so lange im Griff hatte, scheint Trump geschwächt und isoliert. Die ideale Gelegenheit für andere Vertreter der Partei, sich selbst ins Spiel zu bringen. Haley ist die Erste, die sie ergreift. Sie geht damit ein Risiko ein – für sich selbst, aber auch für die Partei.

Eine so frühe Positionierung bedeutet, dass sie einen langen Atem braucht, will sie wirklich Kandidatin werden. Und das heisst in einem US-Wahlkampf vor allem anderen eines: Geld. Der Club for Growth, ein Verband konservativer Grossspender, der für weniger Steuern eintritt, hat für seine Generalversammlung im kommenden Monat Haley sowie weitere mögliche Herausforderer Trumps eingeladen, ihn selbst aber nicht. Auch andere solcher Political Action Committees, kurz PAC, wie diese Lobbygruppen genannt werden, senden deutliche Signale, dass Trump nicht mit ihrer Unterstützung rechnen kann. Sie wollen jemanden, der gewinnen kann und ihre Agenda umsetzt; Trump ist zu polarisierend und zu unberechenbar.

Er selbst hat sich immer dafür gerühmt, weniger auf die grossen Verbände angewiesen zu sein und dank kleinerer Beträge von Einzelpersonen gewonnen zu haben. Seine Einnahmen verringerten sich zuletzt, nach der Bekanntgabe seiner erneuten Präsidentschaftsbewerbung nahm er sogar weniger ein als in den Monaten vorher. Das dürfte auch dem Timing geschuldet sein: So kurz nach den Zwischenwahlen, die im November stattgefunden hatten, sind die Wähler womöglich genervt von den vielen Spendenaufrufen des zurückliegenden Wahlkampfs. Je länger der zurückliegt, desto eher könnten Trumps Chancen steigen– zumal erst kürzlich sein Facebook-Account entsperrt wurde, der seine öffentliche Plattform wieder vergrössert.

Nikki Haley hat ihre Präsidentschaftskanidatur für 2024 bekanntgegeben. Bild: keystone

Haley, die Trumps Wahlerfolg 2016 noch «peinlich» genannt hatte, wurde kurz darauf zu einer vermeintlich glühenden Unterstützerin. Die Republikanische Partei dürfe nicht zu der Zeit vor ihm zurückkehren, sagte sie unter anderem. Sie kann als klassisches Beispiel dafür gelten, wie die Partei sich Trump andiente, um von dessen Machtgier zu profitieren. Nun ist Haley ein Beispiel dafür, wie die Republikaner umgekehrt versuchen, sich von der Person Trump zu lösen, um wieder Wahlen zu gewinnen – wohlgemerkt, ohne den Trumpismus aufzugeben.

Es sei «Zeit für eine neue Generation», sagte Haley nun. Auch wenn ihre Umfragewerte derzeit noch gering sind, wird das dem grossen Teil der republikanischen Wählerinnen gefallen, die Trump ebenfalls hinter sich lassen wollen. Die Frage ist: Was ist mit den anderen? Jenem Teil der Basis, der ihn noch immer verehrt und dem seine hetzerische Rhetorik und seine rechtsextremen, teils verschwörungstheoretischen Positionen gefallen? Jenem Teil, der den bürgerlichen Habitus ablehnt, mit dem Haley ihre letztlich nicht weniger reaktionären Make-America-Great-Again-Botschaften überzuckert? Umfrageexpertin Longwell hat dazu bemerkenswerte Zahlen erhoben. Fast alle der republikanischen Wähler, die bei der kommenden Wahl am liebsten Trump als Kandidaten sähen, würden ihn auch dann unterstützen, wenn er als Unabhängiger anträte, sich also von der Partei lossagen würde.

Damit dürfte Trump zwar keine Präsidentschaftswahl gewinnen. Aber genauso dürfte diejenige Person verlieren, die für die Republikanische Partei anträte. Ein Szenario, mit dem Trump schon seit Langem subtil droht und das die Partei entsprechend fürchtet. Wie Longwell schreibt: «Die grosse Mehrheit der republikanischen Wähler ist bereit, sich von Donald Trump zu lösen. Aber eine ihm treu ergebene Minderheit könnte sie daran hindern.»

Dazu kommt Trumps Vorliebe dafür, seine Gegner strategisch zu diffamieren und mit Lügen zu überziehen. In Kombination mit dem ausgeprägten Racheempfinden, das seine Behauptung antreibt, Biden habe ihm die Wahl gestohlen, lässt das üble Attacken auf seine Konkurrenz aus den eigenen Reihen erahnen. Gerade auf Haley, die einst zu seiner Regierung gehörte, auch wenn Trump sich bislang zurückhält und die beiden sogar über ihre Pläne gesprochen haben sollen. Sie selbst scheint ihn in ihrer offiziellen Ankündigung zu warnen: Auch wenn Trumps Name nicht fällt, steckt doch eine Botschaft in Haleys Worten, sie lasse sich nicht von «Tyrannen» herumschubsen. Erst recht nicht als Frau: «Wenn du zurücktrittst, tut es ihnen mehr weh, wenn du Absätze trägst.»

«Ron De Sanctimonious»

Umso stärker fällt auf, dass der Favorit für dieses Rennen sich noch bedeckt hält. Floridas Gouverneur Ron DeSantis wird als derjenige gehandelt, der das lange Unvorstellbare schaffen und Trump bei der parteiinternen Vorwahl besiegen könnte. Das stützen auch aktuelle Umfragen. Er war, obwohl in vielen Positionen nicht weit entfernt, nie wirklich ein Verbündeter Trumps. Dessen Lüge von der angeblich gestohlenen Wahl 2020 hat er – zumindest öffentlich – nicht mitgemacht. Umso ausdauernder überzieht ihn der ehemalige Präsident nun mit Schmähungen und dem Spitznamen «De Sanctimonious». Der Begriff lässt sich in etwa mit moralischer Überheblichkeit übersetzen; genau das also, was die Trump-Fans über dessen Gegner seit jeher am liebsten hören.

Ron DeSantis könnte Donald Trump bei einer parteiinternen Vorwahl besiegen. Bild: keystone

DeSantis lässt die Attacken ins Leere laufen: Er habe es nicht nötig, andere Republikaner schlechtzumachen, sagte er kürzlich. Fürs Erste dürfte ihm das dabei helfen, sein Image als Anti-Trump zu schleifen, und den Rückhalt, den er offenbar schon jetzt an der Basis hat, noch zu stärken. Irgendwann aber wird er sich herauswagen müssen. Ob er es dann zur Nominierung schafft, wird auch davon abhängen, wie es juristisch um Trump steht. Mindestens genauso sehr aber davon, wie die übrige Konkurrenz aussieht.

Je grösser und damit zersplitterter das Kandidatenfeld wird, desto mehr wachsen Trumps Chancen, die Nominierung der Republikaner doch noch zu gewinnen. In einem Zweikampf hätte DeSantis gegen Trump noch gewinnen können, zeigte kürzlich eine Umfrage. Mit Haley als dritter Option könnte es aber wohl eine Mehrheit für Trump geben, weil sich die Stimmen seiner Gegner aufteilen. Die schwierige Aufgabe für die Republikaner ist also diese: Sie müssen es schaffen, die Anti-Trump-Stimmen so zu bündeln, dass sie reichen, um ihn aus dem Rennen zu drängen – und sich nicht zu kannibalisieren.

Eine prominente Vertreterin der «Never Trumper»

Und da ist nicht nur Haley. Auch Tim Scott soll planen, anzutreten. Der US-Senator wäre der erste Schwarze Präsidentschaftskandidat der Republikaner; er stammt wie Haley aus South Carolina, was es wiederum für beide schwieriger macht. Da ist aber auch der Ex-Vizepräsident Mike Pence, der sich letztlich seit dem Ende seiner Amtszeit als Anti-Trump profiliert. Sein zentrales Argument für die Anti-Trump-Wähler ist seine Weigerung, bei den Verschwörungslügen rund um den 6. Januar mitzumachen.

Auch US-Senator Tim Scott möchte eventuell für die Präsidentschaftswahl antreten. Bild: keystone

Bei Haley und Scott ist es nicht undenkbar, dass sie ihre Kampagne irgendwann mit dem Ziel beenden, sich Trump anzuschliessen und dessen Kandidat für die Vizepräsidentschaft zu werden. Bei De Santis und Pence lässt sich das mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen. Und bei einer erst recht: Liz Cheney. Die ehemalige Abgeordnete wurde in den vergangenen zwei Jahren eine prominente Vertreterin der Never Trumper im Kongress – und eine sehr einsame noch dazu. Deshalb werden ihr noch geringere Chancen eingeräumt als Haley oder Scott. In jedem Fall dürfte sie sich bis zuletzt Zeit mit ihrer Entscheidung lassen und erst einmal beobachten, wie es bei den anderen läuft. Nicht zuletzt auch bei Biden, der bei seiner Rede zur Lage der Nation ein starkes Comeback hinlegte und so den Druck auf die Republikaner noch erhöhte.

Wenn es eine Lektion aus den vergangenen Wahlkämpfen gibt, dann wohl die, dass sich die Dinge noch ganz anders entwickeln können, als es eineinhalb Jahre vor der Wahl scheint. Das kann einen Erfolg für Trump bedeuten wie schon 2016. Oder aber für jemanden aus dem Kandidatenfeld, das sich gerade erst aufzutun beginnt.

