CO2-Ausstoss der Reichen: Dürfen die das?

Die Letzte Generation macht jetzt Stimmung gegen Reiche. Zweifelsohne sind Privatjets und Jachten Klimakiller. Aber bringen Feindbilder auch den Klimaschutz voran?

Anja Stehle / Zeit Online

Am Dienstag traf es einen Privatjet auf Sylt. Auf der Urlaubsinsel haben die Aktivisten der Letzten Generation das Flugzeug mit oranger Farbe besprüht, dazu ein Banner entrollt mit der Aufschrift: «Euer Luxus = Unsere Dürre». Sie wolle sich die «Symbole des modernen Reichtums» vorknöpfen, hatte die Gruppe vergangene Woche angekündigt, um «die Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen» zu lenken.

Ist es Zufall, dass sich jetzt wieder alle an den Superreichen reiben? Auch die derzeit in Berlin laufende Digitalkonferenz re:publica hat sich das Thema Cash vorgeknöpft, verweist auf den CO₂-Fussabdruck der Oberschicht, der immer grössere Ausmasse annehme. Auffällig ist jedenfalls, dass dies zu einem Zeitpunkt kommt, da die Klimapolitik feststeckt. Seit Monaten streiten die Ampel-Parteien über das Heizungsgesetz, die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich für Klimaschutz einzuschränken, nimmt ab. Und auch bei den Aktivisten lief es schon mal besser.

Der Rückhalt für die Protestformen der Letzten Generation schwindet. Manche einer hält die Gruppe für eine «kriminelle Vereinigung». Da ist es doch praktisch, das Rampenlicht auf die Oberschicht zu richten. Sollen doch erst mal die Superreichen verzichten lernen, bevor der Normalbürger seinen Heizkessel verschrottet. Doch trotz aller berechtigter Kritik am CO₂-Ausstoss der Superreichen bleibt bislang offen, wie sich ausgerechnet die Oberschicht zu mehr Verzicht verleiten lässt.

Die reichsten zehn Prozent verursachen die Hälfte der weltweiten Emissionen

Der klimaschädliche Lebensstil der Reichen ist gut dokumentiert. Besonders eindrücklich macht das Jack Sweeny. Der US-Teenager hat einen Radar entwickelt, mit dem sich Flüge im Privatjet von Superreichen wie Elon Musk verfolgen lassen. Vor Kurzem etwa flog der Tesla-Gründer innerhalb des US-Bundesstaats Texas umher. Der 24-Minuten-Flug verursachte zwei Tonnen CO₂ – fast die Hälfte dessen, was ein Mensch weltweit im Schnitt pro Jahr verursacht.

Wissenschaftler des World Inequality Lab haben errechnet, dass das reichste Prozent der Welt, das sind etwa 80 Millionen Menschen, 17 Prozent aller Treibhausgase verursachen. Die reichsten zehn Prozent sind für fast die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – vier Milliarden Menschen – kommen zusammen auf zwölf Prozent der Emissionen.

Während eine Person aus dem oberen Prozent etwa 100 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr verursacht, ist ein Durchschnittsdeutscher für elf Tonnen verantwortlich. Noch deutlicher wird das Missverhältnis bei den Superreichen, den Multimillionären und Milliardären. 2023 hat das Forbes Magazine weltweit 2'640 Milliardäre gezählt. Was ihr Lifestyle für das Klima bedeutet, haben sich Forschende der University Indiana für das Jahr 2018 näher angesehen.

Demnach hat ein einziger Milliardär durchschnittlich 8'190 Tonnen CO₂ pro Jahr verursacht. Damals noch ganz vorn in der Liste: der russische Oligarch Roman Abramowitsch, unter anderem wegen seiner 162 Meter langen Jacht gehen 33'859 Tonnen CO₂ auf sein Konto. Mit den westlichen Sanktionen infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine dürfte sich das wohl etwas abgesenkt haben. Weit vorn dabei ist auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Bei ihm sind es neben einem rund 6'100 Quadratmeter grossen Anwesen vor allem Flüge im Privatjet, die den CO₂-Fussabdruck weiten – 2018 waren es 7'493 Tonnen CO₂.

Privatflüge haben auch in Deutschland ein Rekordniveau erreicht. In den vergangenen Jahren hat die Flugsicherung 94'000 Starts privater Flüge verzeichnet. Dabei seien etwa zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt worden. Beliebte Strecken sind Hamburg – Sylt oder Berlin – München. Ein prominentes Beispiel ist CDU-Chef Friedrich Merz, der zur Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner auf Sylt den Privatjet nahm.

Besonders problematisch: Kurzflüge wie vom Münchener Grossflughafen zum kleinen Flugplatz Oberpfaffenhofen – 50 Kilometer Luftlinie. Rund 100 Mal wurde die Strecke 2022 mit dem Flugzeug zurückgelegt, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet.

«Subsistence Emissions» und «Luxury Emissions»

Hat spätestens hier die Freiheit des Individuums ihre Grenze erreicht, weil die negativen Auswirkungen auf das Klima überwiegen? Der amerikanische Philosoph Henry Shue hat das Konzept der Subsistence Emissions und Luxury Emissions geprägt. Emissionen, die jeder Mensch zwangsläufig ausstösst, weil er isst, trinkt, arbeitet, sollten anders behandelt werden als solche, die vermeidbar sind, weil sie auf einem luxuriösen Lebensstil beruhen. In diesem Sinne hat CO₂, das etwa durch das Pendeln zur Arbeit entsteht, einen höheren sozialen Nutzen und eine grössere Berechtigung als dieselbe Menge, die beispielsweise bei einer Jachtfahrt ausgestossen wird.

Folglich fordert nicht nur die Letzte Generation, sondern auch Klimaforscherinnen und Ökonomen immer wieder, den Fokus in der Klimapolitik auf die Oberschicht zu richten. Ideen, wie man den Superreichen zu einem klimafreundlichen Verhalten bewegen könnte, gibt es viele. Aber sie scheitern bislang an der Machbarkeit und am politischen Willen. In der ARD-Doku Das Klima und die Reichen fordert der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber zum Beispiel ein individuelles CO₂-Budget von drei Tonnen pro Jahr. Wer mehr brauche, müsse es sich eben einkaufen.

Ein Flug über den Atlantik und das Budget wäre schon aufgebraucht. Reiche müssten dann für jede weitere Tonne Kohledioxid zahlen – und könnten von Menschen, die nicht so viel verbrauchen, Zertifikate kaufen. Nur wie lässt sich bei jedem Einzelnen kontrollieren, wie oft er mit dem Auto fährt, wie oft er in den Flieger steigt? Das Ergebnis käme wohl einer Totalüberwachung gleich und das kann auch keiner wollen.

Schon praktikabler wirkt da der Vorschlag von Tax me now, ein Zusammenschluss Millionärinnen und Millionären aus dem deutschsprachigen Raum, die dem Staat gerne mehr von ihrem Vermögen abgeben würden. Höhere Steuer auf Vermögen oder Erbschaften könnte dann beispielsweise in Klimaprojekte fliessen. Gleichzeitig würde der finanzielle Spielraum für noch mehr Luxus, für ein weiteres, millionenschweres Anwesen kleiner. Während das auf einen Einfachmillionär sogar zutreffen könnte, dürften höhere Steuern Reiche auf Elon-Musk-Niveau wohl einschränken – abgesehen davon, dass sie Mittel und Wege finden werden, Steuern zu umgehen.

Was bleibt da noch? Zunächst die Erkenntnis, dass sich Klimaschutz in der Upperclass auch nicht einfacher durchdrücken lässt als in den Heizungskellern der Mietshäuser. Bringt der Technologiesprung die Lösung? Darauf zu warten, dass Privatjachten schon bald mit Ökoenergie durchs Mittelmeer fahren, wäre eine riskante Wette auf die Zukunft.

Auf EU-Ebene scheinen sich einige Staaten mehr und mehr mit der radikalsten aller Lösungen, mit Verboten anzufreunden. Österreich, Frankreich und die Niederlande wollen den zunehmenden Verkehr von Privatjets und Ultra-Kurzflügen nicht mehr einfach so hinnehmen und nun in einem Brief an die Europäische Kommission strenge EU-Klimaschutzregeln für Flüge mit Privatjets gefordert, ja sogar ein Verbot müsse man adressieren, heisst es in dem Schreiben. Hierzulande fordern die Grünen, dass Privatflüge teurer werden müssen – etwa durch höhere Flughafengebühren, wie der verkehrspolitische Sprecher Stefan Gelbhaar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte. Der Amsterdamer Flughafen indes ist schon einen Schritt weiter: Er ist nun der erste grössere Flughafen, der Businessflieger komplett verbannen will, wobei das eher auf Personalmangel als auf Klimafreundlichkeit zurückzuführen ist.

Dabei wäre zumindest aus Gründen der Gerechtigkeit schon etwas erreicht, wenn Betreiber von Privatjets am europäischen Emissionshandel teilnehmen würden. Der Kauf von Emissionszertifikaten ist in der EU für Luftverkehrsunternehmen eigentlich verpflichtend, der Umweltaufschlag verteuert Flüge künstlich. Doch Ende 2022 haben sich das EU-Parlament und die Kommission sogar erneut darauf verständigt, die Ausnahmen für Privatflieger beizubehalten – weil der bürokratische Aufwand zu gross ist.

Wissenschaftler der University of Leeds haben zuletzt eine Reihe extrem vermögender Briten befragt, wie sie ihren klimaschädlichen Lebensstil rechtfertigen. Den Teilnehmern sei ihr Verhalten durchaus bewusst gewesen, allerdings hätten sehr viele in einer «gleichgültigen Art und Weise» oder auch «selbstironisch» darüber gesprochen, berichtete einer der Studienautoren. Eine Liste Fernreiseziele sei beispielsweise mit «Also, ja, ja, ich würde ungern an meinen CO₂-Fussabdruck denken», kommentiert worden, und dann folgte: «Gelächter.»

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.