US-Aussenminister Blinken in China: Immerhin besuchen sie sich

US-Aussenminister Antony Blinken reist am Wochenende nach Peking. Eine schwierige diplomatische Reise. Die Chinesen würden lieber mit anderen Ministern sprechen.

Der China-Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken an diesem Wochenende könnte frostig werden. In einem gemeinsamen Vorabtelefonat gab sein chinesischer Amtskollege Qin Gang den Vereinigten Staaten offen die Schuld an den schlechten Beziehungen: «Seit Anfang des Jahres sind die Beziehungen zwischen China und den USA auf neue Schwierigkeiten und Herausforderungen gestossen, und die Verantwortung dafür ist klar.»

Qin spielt damit auf einen im Februar von US-Streitkräften abgeschossenen Spionageballon aus China an, der über amerikanischem Territorium geflogen war und dazu führte, dass Blinken den seinerzeit geplanten Peking-Besuch absagte. Auch jetzt überschattet eine Spionagegeschichte den Besuch: Blinken erklärte Anfang der Woche, China nutze seit geraumer Zeit die südlich vom US-Bundesstaat Florida liegende Insel Kuba, um sensible Geheimdienstinformationen in den USA zu sammeln.

Die Abhörstation macht den Besuch nicht einfacher. Die Aufregung darüber ist ein weiterer Beleg für das stetig wachsende Misstrauen zwischen den beiden Ländern. Blinken soll jetzt genau das abbauen. Es geht laut US-Aussenministerium darum, offene Kommunikationskanäle zwischen beiden Staaten aufrechtzuerhalten, um die Beziehungen «verantwortungsvoll» zu gestalten.

Chinas Militär provoziert gefährliche Zwischenfälle

Beide Regierungen planen, dass dem Besuch im Lauf des Sommers eine Reihe von Reisen hochrangiger US-Ministerinnen und -Minister nach China folgen wird. Zu den potenziellen Reisenden gehören Janet L. Yellen, die Finanzministerin, die Handelsministerin Gina M. Raimondo und John Kerry, Sondergesandter für Klimafragen. Eventuell sollen sich sogar Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping persönlich treffen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Xi und Biden. Bild: keystone

Nach dem Abschuss des Ballons, von dem Chinas Behörden behaupten, er habe allein zivilen Zwecken gedient, drohten die Gesprächskanäle erst einmal komplett zu versiegen. Chinas Regierung verweigerte sich jeglichen Kontaktbemühungen der US-Regierung. Gleichzeitig provozierte Chinas Volksbefreiungsarmee in der Taiwanstrasse und im Südchinesischen Meer militärische Zwischenfälle. Ein chinesisches Kriegsschiff schneidet Anfang Juni beispielsweise einem US-Zerstörer den Weg ab. Etwa 130 Meter fehlen bis zu einer Kollision. «Was habt ihr dort zu suchen?», fragt einen Tag später Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur, auf der auch Pentagon-Chef Lloyd Austin anwesend war.

Auf ähnliche Weise hatte sich Ende Mai über dem Südchinesischen Meer ein chinesischer Kampfjet einem US-amerikanischen Aufklärungsflugzeug genähert. Das alles finde in internationalem Luftraum und Gewässern statt, betonte die US-Regierung, man werde die Aufklärungsfahrten und -flüge in der indopazifischen Region fortführen.

Hinter den Manövern steht ein tiefer Konflikt, der mit einem Blinken-Besuch nicht aufzulösen ist: Chinas Regierung beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer, eine der wichtigsten Handelsstrassen der Welt, und droht damit, das von den USA militärisch unterstützte, de facto unabhängige Taiwan notfalls mit Gewalt an die Volksrepublik anzugliedern. Die Vereinigten Staaten versuchen diese autoritäre Expansion Chinas einzuhegen, natürlich auch, um selbst dort geopolitisch Einfluss zu nehmen.

Die Massnahmen, die die USA dafür ergreifen, sind weitreichend: Um potenzielle militärtechnische Fortschritte Chinas zu bremsen, beschränken US-Behörden den Export von High-End-Halbleitern und deren Fertigungsanlagen nach China. Die Biden-Regierung war auch sehr erfolgreich darin, militärische Allianzen im Indopazifik zu knüpfen. Über das Aukus-Bündnis beispielsweise erhält Australien aus den USA und Grossbritannien Technik zum Bau von Atom-U-Booten, auf den Philippinen bekommt das Pentagon mehr Militärbasen. Amerikanische Kriegsschiffe fahren in der Region sogenannte Freedom of Navigation Operations, um die freie Fahrt auf internationalen Seewegen zu sichern.

Chinas mächtiger KP-Chef Xi Jinping verschaffte deswegen seinem Frust über die US-Politik Luft: Der Westen, angeführt von den USA, verfolge «eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas», sagte er im März. Dass sich der chinesische Staatspräsident so explizit äussert, ist ungewöhnlich, und belegt, wie schlecht es um die Beziehungen steht.

Bestätigt wurde Xi durch die ebenso explizite Abschlusserklärung der sieben westlichen Industriestaaten im Mai im japanischen Hiroshima: Man werde die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China abbauen und kritische Lieferketten diversifizieren sowie zukünftige Investitionen in der Volksrepublik zum Schutz heikler Technologien besser überprüfen, heisst es darin.

Die Chinesen wollen am liebsten mit Fachministern sprechen

Risikominderung und Diversifizierung: Deutlicher kann man die teilweise Abkehr vom chinesischen Markt nicht formulieren. Die in US-Politikerkreisen verbreitete Forderung nach einem wirtschaftlichen Decoupling von China wurde dabei durch das von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geprägte Derisking ersetzt. Übersetzt heisst das: Statt sich auch wirtschaftlich komplett von China abzuwenden, sollen künftig zum Beispiel wichtige Rohstoffe wie die Seltenen Erden nicht mehr nur von China bezogen werden.

Besonders diese ökonomischen Bedrohungen werden am Ende dazu beigetragen haben, dass Chinas Führung im Mai die Funkstille beendet hat. Denn nach dem Ende der Corona-Lockdowns kommt die chinesische Wirtschaft nicht so recht in Gang. Blinken allerdings steht für die amerikanische Eindämmungspolitik. Er würde von seinen chinesischen Amtskollegen als irrelevant betrachtet, berichtet Politico. Sie wollen lieber mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai oder mit Ministerin Raimondo sprechen.

Blinken wird in Peking aus westlicher Sicht brisante Themen ansprechen: beispielsweise Chinas Menschenrechtsverletzungen wie die Unterdrückung der Uiguren, er wird vor Waffenlieferungen an Russland warnen und Chinas Vertreter auffordern, zukünftig an der atomaren Rüstungskontrolle teilzunehmen. Die Frage bleibt, wie weit er damit kommt. Ein Gradmesser für den Erfolg seines Besuchs wird am Ende sein, ob er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird.

