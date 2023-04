Die neunjährige Janet bei der Ernte von Koka-Blättern. Bild: AP

Das Kokain und Bidens Problem mit dem neuen Selbstbewusstsein des Südens

Drogen und Migration: Joe Biden braucht die Zusammenarbeit mit südamerikanischen Staaten wie Kolumbien. Doch dort will man sich vom Hegemon nichts mehr sagen lassen.

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Pablo Escobar ist tot, aber seine Geister sind lebendiger denn je. Die Handvoll Nilpferde, die sich der kolumbianische Drogenbaron in den Neunzigerjahren auf seiner Hazienda hielt, hat sich munter vermehrt, obwohl das Anwesen schon seit Langem verlassen ist. Das tropische Klima bekommt ihnen prächtig, und da sie dort keine natürlichen Feinde haben, terrorisieren sie Umgebung und Menschen gleichermassen. Genau wie der Mann, der die Tiere einst in seinem Grössen- und Luxuswahn nach Kolumbien einschmuggeln liess.

Nicht nur die Nilpferde sind noch da. Auch das Kokain. Seitdem US-Präsident Richard Nixon 1971 den Drogenbaronen den Krieg und die Drogen zum Staatsfeind Nummer eins erklärte, ist dieser Feind nicht kleiner geworden, sondern grösser. Die Zerschlagung der grossen Kartelle, des Medellín-Kartells Escobars und dessen Konkurrenz in Cali, gilt als der grosse Erfolg des war on drugs.

Die Lücken, die dadurch auf dem Drogenmarkt entstanden, wurden aber von vielen anderen Akteuren gefüllt. In Kolumbien waren es unter anderem Paramilitärs, in Mexiko andere Kartelle. Sie schmuggeln nicht nur Kokain über die Grenze in den Norden, sondern auch Fentanyl, das in den USA für Zehntausende Tote im Jahr sorgt. Die Nachfrage ist gross – und die Kokafelder in den grünen Hügeln Kolumbiens werfen mehr ab als je zuvor.

Kokain in Hülle und Fülle. Beschlagnahmte Ware in Panama-City, 2015. Bild: AP/AP

Ein Teil des Kokains, das im Hafen von Philadelphia auf einem Schiff beschlagnahmt wurde, 21. Juni 2019. Bundesbeamte schätzten den Strassenwert auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Bild: AP/AP

«Der war on drugs ist gescheitert», donnerte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro im vergangenen Sommer bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das war in seiner Deutlichkeit bemerkenswert, nicht nur weil Petro gerade erst gewählt worden war. Sondern auch weil diese Aussage – und die politischen Schritte, mit denen sie einherging – einen jahrzehntelangen Imperativ der US-kolumbianischen Beziehungen aufzukündigen schien.

Den Anbau von Kokapflanzen erlauben und Drogen teilweise entkriminalisieren? Frieden mit bewaffneten Gruppierungen schliessen, anstatt sie mit militärischer Kraft zu bekämpfen? Das massenhafte Roden von Kokafeldern ebenso stoppen wie die Auslieferung von Drogenbaronen an die USA?

Ein kühles Gespräch

In früheren Zeiten wäre das undenkbar gewesen. Aber Petro, Kolumbiens erster linker Präsident, in jungen Jahren Guerillero und später Ökonom, nahm sein Amt mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auf. Es brauche einen pragmatischen Ansatz in der Drogenpolitik, keinen «fundamentalistischen». Die Verantwortung liege bei den Ländern, in denen Drogen konsumiert würden. Und: Die fossile Gier der grossen Industriestaaten sei tödlicher als Kokain. Solche Worte sorgten in Washington, D. C., für hochgezogene Augenbrauen. Kolumbien ist ein Schlüsselstaat für den US-amerikanischen Einfluss in der Region und Empfänger von hunderten Millionen Dollar an Hilfsgeldern.

Gespannt wurde deshalb der erste Besuch Petros bei US-Präsident Joe Biden erwartet. Als die beiden Regierungschefs an diesem Donnerstag im Weissen Haus beieinandersassen, sangen sie das bei solchen Anlässen übliche Duett von starker Partnerschaft und unverzichtbarer Kooperation. Aber Petros Auftritt war zu entnehmen, dass das darauffolgende Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit kühler ausgefallen sein dürfte.

Joe Biden und Gustavo Petro Bild: keystone

Während Bidens kurzen Begrüssungsworten liess er weder ein Lächeln erkennen noch erwiderte er dessen Blick. Selbst sprach er etwa doppelt so lang über den Wert der Demokratie im Westen – so grundsätzlich und dozierend, dass viele auf US-amerikanischer Seite dies als Affront wahrgenommen haben dürften. Zumal Petro vor einigen Monaten schon US-Aussenminister Antony Blinken gegenüber ähnlich aufgetreten war und diesen bei einem gemeinsamen Auftritt düpiert hatte, indem er andeutete, Blinken würde sicher später Präsident werden wollen.

Die Bilanz des Treffens zeigt, an welche Grenzen beide stossen: das neue Selbstbewusstsein Kolumbiens und das alte der USA. Beide, Biden und Petro, hätten sich zu einem «ganzheitlichen Ansatz verpflichtet», um die schädlichen Auswirkungen der Drogen zu bekämpfen, heisst es im offiziellen Kommuniqué. Petro will die grossen Fische – Geldwäscher und Drogenhändler – jagen, anstatt Kleinbauern in abgelegenen Gebieten ihre Existenzgrundlage zu entziehen, zu der die Kokapflanzen in der Pandemie immer mehr wurden.

Die USA beharrten bisher auf der Strategie, die Kokafelder zu roden. Nach dem Treffen heisst es aus dem Weissen Haus nun, Biden habe die Bereitschaft seines Landes zum Ausdruck gebracht, die Anbaugebiete «umzuwandeln» und die Bedingungen für die lokale Bevölkerung zu verbessern. Das ist zwar unverbindlich formuliert, aber doch ein Zugeständnis. Der Präsident eines lateinamerikanischen Landes hat den US-Präsidenten offenbar erfolgreich in die Pflicht genommen, Reformen zuzustimmen – und nicht andersherum. Das ist im Kontext der vergangenen 50 Jahre durchaus historisch.

Petro seinerseits bittet etwas kleinlaut um Unterstützung in ebenjenem Krieg, den er vor nicht einmal einem Jahr noch so wortreich verdammt hatte. «Ich habe nach ein klein wenig mehr Hilfe gefragt», sagte er nach dem Treffen mit Biden. «Wir brauchen mehr Boote und mehr Drohnen.» Den «totalen Frieden», den seine Regierung ausgerufen und mit einem Waffenstillstandsabkommen im Dezember besiegelt hatte, musste Petro teilweise schon wieder aufkündigen. Der grösste Drogenhändlerring des Landes, der Golf-Clan, habe das Abkommen gebrochen und auf Polizeibeamte geschossen, twitterte der Präsident Ende März. Die Realität der über Jahrzehnte gewachsenen Verschränkung von Drogen und Gewalt schien den Friedensplan zu überholen, noch bevor er richtig in Gang gekommen war.

Davon abrücken will Petro aber nicht. Ebenso wenig, wie er sich davon abhalten liess, sich dem venezolanischen Autokraten Nicolás Maduro anzunähern, auch das ist ein Paradigmenwechsel gegenüber seinen Vorgängern. Nach Jahren ist die Grenze zwischen beiden Ländern wieder offen, sind die diplomatischen Beziehungen wiederaufgenommen – und Petro lobbyierte bei Biden für eine Lockerung der US-Sanktionen gegenüber Maduros Regime.

Gustavo Petro und Nicolás Maduro im Februar dieses Jahres. Bild: keystone

Boykott wurde belohnt

Dass die Biden-Regierung sich dafür – wenn auch unter Bedingungen – offen zeigt, könnte nicht nur damit zusammenhängen, dass die dortigen Ölvorräte in der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise attraktiver geworden sind. Zum ersten Mal seit drei Jahren durften im Dezember deshalb wieder Tanker mit venezolanischem Öl am Golf von Mexiko anlegen. Kritiker wie Petro argumentieren, dass die Sanktionen das Leiden der venezolanischen Bevölkerung noch vergrösserten. Und dieses Leiden, darüber herrscht weit mehr Einigkeit, trägt zu einer wachsenden Fluchtbewegung bei, die die USA unbedingt von ihren Grenzen fernhalten wollen.

Dazu braucht Biden Partner wie Petro. Vor ein paar Tagen wurde bereits ein 60-Tage-Programm angekündigt, mit dem beide Länder sowie Panama versuchen wollen, die Landenge Darién abzuriegeln, durch die alle aus Lateinamerika Richtung Norden flüchtenden Menschen hindurchmüssen. Andere Länder, in denen die USA einst unbekümmert intervenieren konnten, zeigen sich immer öfter unbeeindruckt gegenüber US-amerikanischem Einfluss. El Salvador und Guatemala etwa, zwei der häufigsten Herkunftsländer, ignorieren nicht nur Versuche, Korruption und Demokratieabbau zu bestrafen. Sondern auch den Gipfel der Amerikas im vergangenen Sommer in Los Angeles, der sich um das Thema Migration drehte.

Sie stehen in Mexiko an der Grenze zur USA. Migranten aus Südamerika. Bild: keystone

Auch Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte an, dieses Treffen zu boykottieren – und wurde kurze Zeit später mit einer Einladung ins Weisse Haus belohnt. Mexiko ist für die USA unverzichtbar: Sowohl die Versorgung der Schutz suchenden Menschen, die Aufnahme des Asylverfahrens wie auch die Abschiebung haben sie grösstenteils an das Nachbarland delegiert. Die Frage bleibt allerdings, ob Mexiko dem gewachsen ist – von der humanitären Lage ganz zu schweigen. Gleiches gilt für Kolumbien. Die Schlepper, die Asylsuchende durch den Darién nach Norden schleusen, sind so brutal wie routiniert. Mit «totalem Frieden» dürfte es da nicht weit her sein, wie die Abriegelung des Darién aussehen soll, ist nicht bekannt. Das dürfte nicht zuletzt für die Menschen Leid bedeuten, die ohnehin schon verzweifelt von der langen Flucht sind.

Aber Biden ist jetzt, eineinhalb Jahre vor der Wahl, unter Druck. Bei den Drogen wie bei der Migration sitzen ihm die Republikaner im Nacken, beides sind dankbare Wahlkampfthemen für Populisten. Und eine Aufweichung gegenüber Venezuela, so gering sie auch ausfallen mag, kommt bei der Wählerschaft vermutlich nicht gut an. Besonders im wichtigen Swing-State Florida leben viele venezolanischstämmige US-Amerikaner, und der dortige Senator Marco Rubio attackiert Petro im Rahmen von dessen Besuch bereits als «Agent des Chaos».

Insofern ist der kolumbianische Präsident für Biden ein schwieriger Partner. Im besten Fall sind seine Politik und selbstbewusstes Auftreten eine Herausforderung, im schlechtesten eine Belastung. Bei einem wichtigen Thema immerhin haben beide dieselben erklärten Ziele: den Kampf gegen die Klimakrise und die Abkehr von fossilen Energien. Auch hier hatte Petro vor Amtsantritt grosse Pläne formuliert, was etwa den Kohleausstieg angeht, die abermals von der Realität – nicht zuletzt durch den Angriff auf die Ukraine – eingeholt zu werden drohen. Auf den kolumbianischen Energie- und Bergbausektor entfallen fast 60 Prozent der Exporte des Landes und mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze.

Jetzt auf

Dass Petro seine Klimaziele dennoch weiterverfolgt, könnte Biden gefallen. Auch wenn die USA in der Klima- und Wirtschaftspolitik auch unter ihm einen teils protektionistischen Ansatz verfolgen und sich noch immer mit Europa um das Inflationsreduzierungsgesetz herumstreiten, so weiss der Präsident doch: Für die Zukunft braucht es so viel internationale Verbündete wie möglich, gerade in dieser Region. Womöglich kann Petros Regierung darauf hoffen, dass die USA sich künftig vor allem auf die Befähigung Kolumbiens konzentrieren, seine Klimaziele schneller zu erreichen.

Nur wer sich für die Nilpferde verantwortlich fühlt, die vom Krieg gegen die Drogen unberührt geblieben sind, ob einige von ihnen nicht sogar Platz in US-amerikanischen Zoos finden könnten – das bleibt vorerst offen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.