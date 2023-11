Carola Rackete: «Ich bin kein verwöhntes Mittelstandskind, das die Welt retten will»

Links? So hat sie sich lange nicht gesehen. Nun will Flüchtlingskapitänin Carola Rackete die Deutsche Partei Die Linke ins EU-Parlament führen – und schlägt eine Umbenennung der Partei vor.

Jana Hensel, Katharina Schuler / Zeit Online

Carola Rackete wurde 2019 als Kapitänin des Seenotrettungsschiffes «Sea-Watch 3» weltberühmt. Wochenlang durfte sie 52 aus dem Meer gerettete Flüchtlinge nicht an Land bringen, schliesslich steuerte sie ohne Erlaubnis den Hafen der Insel Lampedusa an. Das eigentliche Thema der 35-Jährigen ist aber der Klima- und Umweltschutz. Sie hat bereits an zahlreichen Forschungsmissionen, unter anderem in die Antarktis, teilgenommen. Nun will sie die krisengeschüttelte Linkspartei ins Europaparlament führen – am Wochenende soll sie zur Spitzenkandidatin gewählt werden.

Carola Rackete. Bild: AP

Wir treffen uns zum Interview im Berliner Jüdischen Museum. Der Ort war Ihre Idee. Ist das ein politisches Statement?

Carola Rackete: Auf jeden Fall! Der Holocaust ist für mich ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte.

Als Sie im Sommer 2019 als Kapitänin des Rettungsschiffes Sea-Watch 3 vor Lampedusa lagen, wurden Sie weltberühmt. Sie waren für die Seenotrettung eine ähnliche Ikone wie Greta Thunberg für die Klimabewegung. Nun trat Thunberg auf einer Demonstration in Amsterdam mit einem Palästinensertuch auf und skandierte: «Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land!». Sehen Sie das auch so?

Nein, damit stellt sich Thunberg nur auf eine Seite. Das ist falsch. In diesem Konflikt gibt es mindestens zwei Seiten. Es gibt die Hamas, die die israelischen Geiseln verschleppt hat, noch immer gefangen hält, obwohl sie sie eigentlich sofort freilassen müsste. Und es gibt die palästinensische Zivilgesellschaft, die unter den Bomben der israelischen Regierung leidet und für die ein Waffenstillstand extrem wichtig wäre. Das muss man beides beleuchten.

Wie gross ist der Schaden, den Thunberg damit der Klimabewegung zufügt?

Einerseits verärgert sie Leute, die ein echtes Interesse an einem guten Verhältnis zu Israel haben und gegen Antisemitismus kämpfen. Andererseits liefert sie auch denen einen Vorwand, die seit Jahren auf eine Gelegenheit warten, die Klimabewegung zu diskreditieren.

Hat die Klimabewegung, hat Fridays for Future ein Antisemitismusproblem?

Jede Gesellschaft ist strukturell antisemitisch. Und so gibt es auch in der Klimabewegung immer wieder Leute, die etwas sagen, was als antisemitisch ausgelegt wird. Ich verurteile diese Äusserungen. Die Klimabewegung hat sich immer stark auf die Seite von unterdrückten und marginalisierten Gruppen gestellt, doch dieser Reflex funktioniert in diesem Konflikt nicht. Hier gibt es zwei unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Formen von Diskriminierung und Unterdrückung erleiden, die man nicht miteinander vergleichen kann. Aber diese Frage spaltet ja die gesamte gesellschaftliche Linke.

«Jetzt hören wir auf, Menschen gegeneinander auszuspielen.»

Vor der Spaltung steht auch die Partei Die Linke, zu deren Spitzenkandidatin für die Europawahl sie am Wochenende gewählt werden wollen. Die Bundestagsfraktion wird demnächst aufgelöst, die Umfragewerte sind mies. Haben Sie auf die falsche Partei gesetzt?

Auf keinen Fall! Jetzt legen wir den Grundstein zur Erneuerung. Der Austritt von Sahra Wagenknecht ermöglicht uns, eine moderne linke Gerechtigkeitspartei aufzubauen. Jetzt hören wir auf, Menschen gegeneinander auszuspielen. Ich nehme Wagenknecht ja durchaus ab, dass sie ein ernstes Interesse an Menschen in prekären Verhältnissen hat. Aber sie denkt nationalistisch und bezieht sich nur auf Menschen mit deutschem Pass. Das geht nicht.

Sie haben nie länger als ein paar Monate an einem Ort gewohnt, eine eigene Wohnung haben Sie noch nie besessen. Werden Sie sich als Europaabgeordnete denn eine Wohnung in Brüssel suchen?

Das stimmt, während der vergangenen zwölf Jahre habe ich immer in Projekten gearbeitet: in Europa, in Südamerika, auf Forschungsschiffen im hohen Norden. Die längste Zeit an einem Ort waren sieben Monate, in denen ich in einem Nationalpark in Russland einen Freiwilligendienst absolviert habe. Ich wohne meist bei Freunden. Jetzt bin ich 35 Jahre alt und da denke ich manchmal, es wäre praktisch, einen Wohnort zu haben. Aber ob ich wirklich nach Brüssel ziehe, weiss ich noch nicht. Natürlich werde ich zu den Abstimmungen vor Ort sein, aber ansonsten bestimmt jeder selbst, wie er oder sie sein Mandat auslegt. An den Ausschüssen kann man auch online teilnehmen. Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, mich mit der Zivilgesellschaft zu vernetzen und nicht den Grossteil meiner Zeit in Brüssel oder Strassburg herumzusitzen. Ich werde sicherlich weiterhin viel reisen.

Sie wollen eine Aktivistin im Europaparlament bleiben?

Ja, denn ich sehe mich mehr als Aktivistin und weniger als Politikerin. Ich trete ja als parteilose Kandidatin an und will mir meine Unabhängigkeit bewahren. Der gesellschaftlichen Linken und den sozialen Bewegungen fehlt die Vernetzung in die Parlamente. Diese Lücke will ich füllen – auch weil in der Klimabewegung das Vertrauen in die Grünen extrem gesunken ist.

Dürfen wir Sie einmal etwas Persönliches fragen: Ihr Familienname Rackete, woher kommt der eigentlich?

Mein Grossvater hat das recherchiert. Der Name lässt sich bis ins Jahr 1630 nachverfolgen. Er stammt wahrscheinlich von Hugenotten ab. Aber heute gibt es in Deutschland kaum mehr Menschen, die so heissen. Meine Familie ist praktisch die einzige. Es ist jedoch nicht so, dass ich über den Namen immer glücklich war. Als Kind habe ich mich über ihn extrem geärgert. Wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt angerufen und gesagt habe: «Ich heisse Carola Rackete, ich hätte gern einen Termin», hat die Arzthelferin erst mal gelacht. Mittlerweile weiss ich, wie praktisch er ist. Die Leute können ihn sich einfach gut merken.

Es liegt also nicht an Ihrem Namen, dass Sie so politisch, so radikal geworden sind?

Nein, eher an verschiedenen Erfahrungen: Auf meiner ersten Reise nach Südamerika, da war ich 20, habe ich in Bolivien wirkliche Armut gesehen. Das hat mich schockiert. 2011 bin ich mit einem Forschungsschiff zum ersten Mal zum Nordpol gefahren und war erschrocken, wie wenig Eis es dort noch gab. Ich dachte ganz naiv, um die Klimakrise kümmern wir uns erst im Jahr 2050. Plötzlich wurde mir klar, wie dringend das ist! Danach bin ich zu Greenpeace gegangen. Ausserdem habe ich mich bei Sea-Watch engagiert, einer Organisation, die Flüchtlinge aus dem Meer rettet. Als ich dort im Einsatz war, wurde mir klar, dass kein Zufall ist, was an den europäischen Aussengrenzen passiert. Die Menschen werden nicht aus Versehen nicht gerettet, sondern das passiert ganz systematisch.

Sie haben ursprünglich Nautik studiert. Hatten Sie da schon das Ziel, Menschen aus Seenot zu retten?

Nein, eher weil ich nicht wusste, was ich wollte. Ich stamme aus einer Familie, in der es häufig finanzielle Probleme gab. Meine Eltern haben oft über Geld gestritten. So war für mich immer klar, dass ich etwas studieren muss, womit ich Geld verdiene. Deshalb bin ich Ingenieurin geworden. Ich empfinde mich zwar als privilegiert, aber ich bin kein verwöhntes Mittelstandskind, das die Welt retten will. Eher ist es so, dass man in Europa auch privilegiert sein kann, ohne wohlhabend zu sein. Die Hautfarbe, welcher Religion man angehört, welchen Pass man hat, all das bedeutet Privilegien. In diesem Sinne fühle ich mich privilegiert.

«Scholz redet den rechten Populisten nach dem Mund.»

Sie wollen mit Ihrer Kandidatur für das Europaparlament nun Menschen ansprechen, die für radikalen Klimaschutz und eine offene Flüchtlingspolitik sind. Dieses Milieu scheint immer kleiner zu werden.

Ich glaube nicht, dass man der Gesellschaft etwas Gutes tut, wenn man wie Olaf Scholz rhetorisch immer weiter nach rechts rückt. Seine Äusserung, man müsse jetzt «im grossen Stil» abschieben, ist mit den Genfer Flüchtlingskonvention nicht vereinbar. Abschiebungen tragen nicht zur Lösung des Problems bei. Sie sind oft gar nicht möglich. Scholz sagt diese populistischen Sätze nur, weil er sich von ihnen Wählerstimmen erhofft.

Ist Scholz für Sie in der Migrationsfrage ein rechter Populist?

Scholz redet den rechten Populisten nach dem Mund, ja. Er orientiert sich an den dänischen Sozialdemokraten. Und wenn die Grünen diese Asylpolitik auch noch mittragen, wird eine echte Linke immer wichtiger. Die Wahrheit ist doch, dass wir extrem viel Zuwanderung brauchen. Ich war gerade in der Lausitz. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz fehlen in Zukunft 50'000 Arbeitskräfte. Man sollte die Menschen, die kommen, aufnehmen und vernünftig integrieren. Viele sind jung und können Fachkräfte werden. Im Übrigen sollten wir realistisch sein: Die Klimakrise wird zu einer grossen Migrationsbewegung führen. Darauf kann man nicht mit Abschottung reagieren. Wir sollten uns besser darauf einstellen.

Schon heute liegt die AfD im Osten bei 30 Prozent, im Westen bei 20 Prozent. Sie wird vor allem für ihre migrationsfeindliche Politik gewählt. Wie reagieren Sie auf dieses Dilemma?

Es gibt eine grosse Verunsicherung, auch weil das neoliberale Versprechen, dass alle immer reicher werden, nicht mehr funktioniert. Deswegen brauchen wir mehr soziale Absicherung. Das ist das einzige Gegenmittel gegen die AfD, das wirklich hilft. Es braucht eine massive Umverteilung. Wir könnten eine echte Kindergrundsicherung aufbauen, den Mindestlohn anheben und eine Vermögenssteuer einführen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn es Probleme in den Kommunen gibt, weil es zu wenige Unterkünfte oder auch zu wenige Kita- oder Schulplätze gibt, ist das doch nicht die Schuld der Flüchtlinge. Wir investieren seit Dekaden viel zu wenig in die öffentliche Infrastruktur.

Sie kandidieren für den sächsischen Landesverband der Linken. Sind die Aversionen gegen Sie nicht gerade im Osten nicht besonders gross?

Auf dem Parteitag der sächsischen Linken war die Zustimmung zu mir sehr gross. Natürlich gibt es Leute, die mich nicht gut finden. Aber ich werde im Europaparlament zum Thema Natur- und Klimaschutz arbeiten, da gibt es im Osten viele Anknüpfungspunkte – etwa durch den Strukturwandel in den Braunkohleregionen.

Sie wurden von der Linken aber auch nominiert, weil die damit ein Signal der Abgrenzung von Wagenknecht und ihrer restriktiven Migrationspolitik setzen wollten. Fühlen Sie sich da nicht auch ein bisschen benutzt?

Dass die Linke ein Interesse daran hat, meine Popularität zu nutzen, ist klar. Damit habe ich kein Problem. Ich habe mich für die Kandidatur entschieden, weil mich stört, dass man viel zu wenig davon mitbekommt, was auf EU-Ebene entschieden wird – obwohl es extrem wichtig ist.

Wie ist das eigentlich, eine Ikone zu sein?

Schwierig. Ein bisschen geht es mir wie Daniel Radcliffe, der ist für alle immer noch Harry Potter. Ich arbeite seit vielen Jahren zum Thema Klimaschutz, aber für die meisten bin ich immer noch die Flüchtlingskapitänin. Ich muss immer wieder sagen, dass ich mich zwar für Migrationsfragen interessiere, aber mein eigentliches Interesse dem Klimaschutz gilt. Damit aber dringe ich irgendwie nicht richtig durch.

«Der Linken würde es helfen, sich nochmal konsequent von ihrer SED-Vergangenheit zu distanzieren.»

Als wie links würden Sie sich selbst beschreiben?

Früher habe ich mich nicht als links bezeichnet, weil ich damit nicht viel anfangen konnte. Aber meine Positionen überschneiden sich natürlich sehr stark mit denen, die im Wahlprogramm der Linken stehen. Begriffe wie links und rechts helfen in der Regel wenig, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Zu Anfang des Jahres war ich mal wieder auf einem Forschungsschiff. Dort habe ich mich mit Besatzungsmitgliedern unterhalten. Die haben am Ende gesagt, «Ach, war gut, dass du hier warst. Du bist ja gar nicht so, wie wir uns das gedacht hatten.» Das hat mir wieder gezeigt: Schubladendenken hilft nicht, um mit anderen in Kontakt zu kommen.

Jetzt treten Sie allerdings für eine Partei an, die eine solche Zuschreibung in ihrem Namen trägt.

Ach, den Namen Die Linke könnten wir von mir aus ändern.

Wirklich?

Im Ernst: Der Linken würde es helfen, sich noch mal konsequent von ihrer SED-Vergangenheit zu distanzieren und das wirklich aufzuarbeiten. Es gibt immer noch Leute, die das abschreckt. Und ich glaube, wenn es jetzt einen Erneuerungsprozess gibt, könnte der auch mit einer Umbenennung enden.

Hängt der Linken ihre SED-Vergangenheit wirklich noch so sehr nach?

Ich habe viel mit Leuten über meine Idee gesprochen, mich bei der Linkspartei zu engagieren. Es gibt eine Gruppe, die sagen, die Partei hat sich von ihrer Vergangenheit nicht richtig distanziert. Und solange das nicht anders aufgearbeitet wird, könnten sie sich nicht vorstellen, sich dort zu engagieren. Das sehe ich aber wirklich nicht als das grösste Problem der Linkspartei.

Sie treten nun in einer immer weiter nach rechts driftenden Gesellschaft an. Was wird im Wahlkampf passieren?

Ich hoffe, dass wir es schaffen, bei grundlegenden Themen eine neue Klarheit reinzubringen, eine ökologische und soziale Ehrlichkeit. Wir müssen klarmachen, dass die EU an einem Scheideweg steht: Haben in Zukunft diejenigen die Mehrheit, die sich für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit engagieren oder überlassen wir sie Rechten und Faschisten? Wenn das passiert, würde jedes progressive Projekt scheitern. Viele Leute halten die Europawahl ja nach wie vor nicht für besonders wichtig. Deswegen ist mein Hauptfokus: den Leuten verdeutlichen, warum die Entscheidungen in Brüssel wichtig sind und es sich lohnt, wählen zu gehen.

